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15 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 травня – п'ятниця

Сьогодні, 15 травня, віряни відзначають день Святителя Афанасія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква шанує Святителя Афанасія. Збереглися численні твори святителя Афанасія: чотири "Слова", спрямовані проти єресі аріанів, а також лист до Епіктет, про Божественну і людську природу в Ісусі Христі, 4 листи до єпископа Серапіона Тмуітського про божественність Святого Духа і рівність Його з Отцем і Сином проти єресі Македонія. Збереглися також і інші твори апологетичного характеру на захист Православ'я, в тому числі лист до імператора Констанція. Відомі коментарі святителя Афанасія до Святого Письма, книги повчального характеру і докладний життєпис преподобного Антонія Великого (пам'ять 17 січня), з яким святитель Афанасій був дуже близький.

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Святитель Афанасій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя і Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1115 – на Русі засновується перший православне свято День пам'яті князів-страстотерпців Бориса і Гліба
  • 1157 – на бенкеті у київського боярина Петрилів отруєний князь Суздальський і Київський Юрій Долгорукий
  • 1252 – Папа Римський Інокентій IV оголосив буллу ad extirpanda
  • 1618 – німецький астроном Йоганн Кеплер відкрив закони руху планет
  • 1756 – Англія оголосила війну Франції, поклавши початок Семирічній війні
  • 1770 – відбулося весілля 14-річної Марії Антуанетти і 15-річного, майбутнього короля Франції, Людовика XVI
  • 1905 – засновано місто Лас-Вегас в штаті Невада, США
  • 1923 – Польща анексувала Галичину
  • 1928 – вперше з'явився мультиплікаційний герой Мікі-Маус
  • 1940 – у США в продажу з'явилися нейлонові панчохи
  • 1969 – Пол Маккартні вперше зустрівся зі своєю майбутньою дружиною Ліндою Істман
  • 1969 – у Канаді пом'якшені покарання за аборти, заборонені законом
  • 1990 – прийнята програма повернення кримських татар до Криму
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Мікі

ХТО НАРОДИВСЯ 15 травня

  • Міжнародний день сім'ї
  • Міжнародний день відмови від військової служби через релігійні переконання
  • В Австрії та Парагваї День незалежності, в Кореї День учителя
  • 1567 – Клаудіо Монтеверді, італійський композитор
  • 1848 – Віктор Михайлович Васнецов, російський художник
  • 1856 – Френк Баум, американський письменник, автор
  • 1859 – П'єр Кюрі, французький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1906 року
  • 1873 – Павло Скоропадський, український політик, гетьман українського гетьманату
  • 1891 – Михайло Булгаков, російський письменник і драматург
  • 1915 – Борис Пилипович Савков, графік-карикатурист
  • 1925 –Людмила Касаткіна, актриса
  • 1937 – Мадлен Олбрайт (справжнє ім'я Марія Яна Корбелова), державний секретар США
  • 1938 – Мірей Дарк (справжнє прізвище Егроз), французька актриса, дружина Алена Делона
  • 1940 – Світлана Світлична, актриса
  • 1980 – Адам Островський, відомий під псевдонімом O.S.T.R., відомий польський реп-виконавець і музикант

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Павло Скоропадський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Соловей піснею розливається, весну проводжає, а літо зустрічає
  • Якщо схід ясний, до дощового літа
  • Соловей всю ніч співає, наступний день буде сонячним
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Соловей

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритися і ображатися
  • Не варто витрачати багато грошей
  • Не рекомендують виносити сміття

Читайте також: Що найчастіше купують українці онлайн під час карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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