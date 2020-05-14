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15 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 травня, віряни відзначають день Святителя Афанасія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у цей день церква шанує Святителя Афанасія. Збереглися численні твори святителя Афанасія: чотири "Слова", спрямовані проти єресі аріанів, а також лист до Епіктет, про Божественну і людську природу в Ісусі Христі, 4 листи до єпископа Серапіона Тмуітського про божественність Святого Духа і рівність Його з Отцем і Сином проти єресі Македонія. Збереглися також і інші твори апологетичного характеру на захист Православ'я, в тому числі лист до імператора Констанція. Відомі коментарі святителя Афанасія до Святого Письма, книги повчального характеру і докладний життєпис преподобного Антонія Великого (пам'ять 17 січня), з яким святитель Афанасій був дуже близький.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 15 травня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя і Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1115 – на Русі засновується перший православне свято День пам'яті князів-страстотерпців Бориса і Гліба
- 1157 – на бенкеті у київського боярина Петрилів отруєний князь Суздальський і Київський Юрій Долгорукий
- 1252 – Папа Римський Інокентій IV оголосив буллу ad extirpanda
- 1618 – німецький астроном Йоганн Кеплер відкрив закони руху планет
- 1756 – Англія оголосила війну Франції, поклавши початок Семирічній війні
- 1770 – відбулося весілля 14-річної Марії Антуанетти і 15-річного, майбутнього короля Франції, Людовика XVI
- 1905 – засновано місто Лас-Вегас в штаті Невада, США
- 1923 – Польща анексувала Галичину
- 1928 – вперше з'явився мультиплікаційний герой Мікі-Маус
- 1940 – у США в продажу з'явилися нейлонові панчохи
- 1969 – Пол Маккартні вперше зустрівся зі своєю майбутньою дружиною Ліндою Істман
- 1969 – у Канаді пом'якшені покарання за аборти, заборонені законом
- 1990 – прийнята програма повернення кримських татар до Криму
ХТО НАРОДИВСЯ 15 травня
- Міжнародний день сім'ї
- Міжнародний день відмови від військової служби через релігійні переконання
- В Австрії та Парагваї День незалежності, в Кореї День учителя
- 1567 – Клаудіо Монтеверді, італійський композитор
- 1848 – Віктор Михайлович Васнецов, російський художник
- 1856 – Френк Баум, американський письменник, автор
- 1859 – П'єр Кюрі, французький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1906 року
- 1873 – Павло Скоропадський, український політик, гетьман українського гетьманату
- 1891 – Михайло Булгаков, російський письменник і драматург
- 1915 – Борис Пилипович Савков, графік-карикатурист
- 1925 –Людмила Касаткіна, актриса
- 1937 – Мадлен Олбрайт (справжнє ім'я Марія Яна Корбелова), державний секретар США
- 1938 – Мірей Дарк (справжнє прізвище Егроз), французька актриса, дружина Алена Делона
- 1940 – Світлана Світлична, актриса
- 1980 – Адам Островський, відомий під псевдонімом O.S.T.R., відомий польський реп-виконавець і музикант
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Соловей піснею розливається, весну проводжає, а літо зустрічає
- Якщо схід ясний, до дощового літа
- Соловей всю ніч співає, наступний день буде сонячним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися і ображатися
- Не варто витрачати багато грошей
- Не рекомендують виносити сміття
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