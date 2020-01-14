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15 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 січня, у світі відзначають День Вікіпедії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять римського єпископа Сильвестра І. Його принижували та переслідували через те, що він ховав вбитих мучеників під час гонінь християн. Згідно з легендою, йому вдалось навіть переконати імператора Костянтина стати християнином.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 15 січня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Серафим, Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидір, Кузьма, Марко та Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1776 — у Львові вийшов перший примірник "Gazette de Leopol", першого відомого періодичного видання на території України.
- 1790 — у Франції запроваджено новий адміністративний поділ. Країну розділяють на 83 департаменти.
- 1797 — Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору — циліндра.
- 1892 — у газеті "Triangle" в місті Спрингфілд, штат Масачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднив 13 правил її проведення.
- 1907 — доктор Лі де Форест, визнаний у світі як "батько радіо і дід телебачення", запатентував триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дав змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики.
- 1943 — у штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США.
- 1992 — Бернерс-Лі Тім, "батько World Wide Web", випустив веб-браузер — програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету.
- 1993 — у США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання (2137) серія "Санта-Барбари".
- 2001 — почав працювати сайт Вікіпедія.
- 2006 — уперше Президентом Чилі стала жінка — Мішель Бачелет.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 СІЧНЯ
- 1622 — Мольєр (Moliere), справжнє ім'я й прізвище якого Жан Батист Поклен, французький драматург, актор, театральний діяч
- 1871 — Агатангел Кримський, український історик, письменник, перекладач, один з організаторів Академії Наук України
- 1908 — Едвард Теллер, американський фізик-ядерник мадярського походження, один з розробників атомної бомби і керівник проєкту зі створення водневої бомби
- 1915 — Лео Мол (Леонід Молодожанин), канадський скульптор і живописець українського походження
- 1929 — Мартін Лютер Кінг, американський баптистський священик, діяч негритянського руху за рівноправ'я, лауреат Нобелівської премії миру
- 1963 — Брюс Шнайєр, американський криптограф.
- 1981 — Pitbull, популярний іспанський співак
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні морозний день, то незабаром прийде відлига;
- Якщо поблизу будинків літає сорока, то варто готуватись до заметілі;
- Якщо ввечері хмарно, то погода різко зміниться у найближчі дні;
- Якщо вранці чутки спів півнів, то потеплішає.
- Якщо на Сильвестра з'їсти птицю, то можна втратити щастя.
- У цей день жінки ворожили на цибулині, розділяючи її на 12 частинок та залишаючи на ніч. Скільки шматочків змокли - стільки й буде в році теплий та дощових місяців.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна їсти м'ясо та жирну їжу;
- Не можна лаятися та сваритись з близькими людьми;
- Не можна вживати алкоголь та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна виносити сміття вранці;
- Не можна займатись хатніми справами.
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