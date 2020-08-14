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15 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 серпня, святкують День археолога, Всесвітній день бездомних тварин, а західні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений спогадам про смерть Божої Матері Марії і Її тілесного вознесіння на небеса. Це свято в католицькій церкві має статус урочистості.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Никодим, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День археолога.
- Всесвітній день бездомних тварин.
- 1498 — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.
- 1519 — на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає"«багато-багато риби".
- 1534 — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа).
- 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна II Казимира (Зборівська битва).
- 1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк.
- 1832 — Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку.
- 1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Берестя довжиною 560 км.
- 1914 — офіційно відкритий Панамський канал.
- 1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.
- 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.
- 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".
- 1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.
- 1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.
- 1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара.
- 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ
- 1922 — Борис Сичкін, артист естради, театру, кіно.
- 1925 — Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.
- 1926 — Константінос Стефанопулос, президент Греції (1995—2005).
- 1931 — Мікаел Тарівердієв, радянський композитор, автор музики до фільмів.
- 1934 — Георгій Гаранян, радянський джазмен, композитор.
- 1944 — Сильвія Вартан, французька співачка й акторка.
- 1944 — Джанфранко Ферре, італійський кутюр'є.
- 1945 — Ален Жюппе, прем'єр-міністр Франції в 1995–1997.
- 1950 — принцеса Великої Британії Анна.
- 1958 — Віктор Шендерович, радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, ліберальний публіцист, блогер, правозахисник.
- 1964 — Юрій Круліковський, директор БФ "Фонд сприяння розвитку мистецтв", Київ, Україна.
- 1972 — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер.
- 1978 — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.
- 1990 — Дженніфер Лоренс, американська акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У Степанів день коней напували через срібло, тобто поклавши що-небудь срібне в воду, вважаючи, що це надає їм силу і красу, робить слухняними, оберігає від напастей і нечистої сили. Кроплять їх свяченою водою.
- Яка погода в цей день, таким і вересень буде.
- Дощ на Степана обіцяє багатий урожай картоплі і обіцяє відсутність пожеж в найближчі місяці.
- Якщо північно-східний вітер дме, то урожай зернових буде поганим.
- Яка з ранку стоїть погода, така буде протягом 6 тижнів.
- Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий місяць – до посушливої.
- Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.
- Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода. Ще така поведінка пухнастиків не обіцяє добра рибалкам. Клювання в цей день не буде.
- Почути свист бурундука – до сонячного і безвітряного дня.
- Жаби голосно квакають – до дощу. Якщо квакання різко припинилося, то вранці можуть бути заморозки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У Степанів день ні в якому разі не можна ображати тварин. До них варто проявляти особливу увагу. Якщо у вас немає коня, погладьте кішку.
- У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.
- Також не дозволяється лаятися. А ще варто утриматися від зневіри.
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