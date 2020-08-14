15 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 серпня, святкують День археолога, Всесвітній день бездомних тварин, а західні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений спогадам про смерть Божої Матері Марії і Її тілесного вознесіння на небеса. Це свято в католицькій церкві має статус урочистості.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Никодим, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День археолога.

Всесвітній день бездомних тварин.

1498 — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.

1519 — на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає"«багато-багато риби".

1534 — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа).

1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна II Казимира (Зборівська битва).

1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк.

1832 — Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку.

1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Берестя довжиною 560 км.

1914 — офіційно відкритий Панамський канал.

1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.

1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.

1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".

1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.

1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.

1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара.

1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ

1922 — Борис Сичкін, артист естради, театру, кіно.

1925 — Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.

1926 — Константінос Стефанопулос, президент Греції (1995—2005).

1931 — Мікаел Тарівердієв, радянський композитор, автор музики до фільмів.

1934 — Георгій Гаранян, радянський джазмен, композитор.

1944 — Сильвія Вартан, французька співачка й акторка.

1944 — Джанфранко Ферре, італійський кутюр'є.

1945 — Ален Жюппе, прем'єр-міністр Франції в 1995–1997.

1950 — принцеса Великої Британії Анна.

1958 — Віктор Шендерович, радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, ліберальний публіцист, блогер, правозахисник.

1964 — Юрій Круліковський, директор БФ "Фонд сприяння розвитку мистецтв", Київ, Україна.

1972 — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер.

1978 — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.

1990 — Дженніфер Лоренс, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У Степанів день коней напували через срібло, тобто поклавши що-небудь срібне в воду, вважаючи, що це надає їм силу і красу, робить слухняними, оберігає від напастей і нечистої сили. Кроплять їх свяченою водою.

Яка погода в цей день, таким і вересень буде.

Дощ на Степана обіцяє багатий урожай картоплі і обіцяє відсутність пожеж в найближчі місяці.

Якщо північно-східний вітер дме, то урожай зернових буде поганим.

Яка з ранку стоїть погода, така буде протягом 6 тижнів.

Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий місяць – до посушливої.

Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.

Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода. Ще така поведінка пухнастиків не обіцяє добра рибалкам. Клювання в цей день не буде.

Почути свист бурундука – до сонячного і безвітряного дня.

Жаби голосно квакають – до дощу. Якщо квакання різко припинилося, то вранці можуть бути заморозки.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У Степанів день ні в якому разі не можна ображати тварин. До них варто проявляти особливу увагу. Якщо у вас немає коня, погладьте кішку.

У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.

Також не дозволяється лаятися. А ще варто утриматися від зневіри.

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