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15 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 15 серпня, святкують День археолога, Всесвітній день бездомних тварин, а західні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений спогадам про смерть Божої Матері Марії і Її тілесного вознесіння на небеса. Це свято в католицькій церкві має статус урочистості.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 15 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Никодим, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День археолога.
  • Всесвітній день бездомних тварин.
  • 1498 — під час свого третього плавання Христофор Колумб відкрив острів Гренада.
  • 1519 — на місці індіанського рибальського села засновано місто Панама, назва якого в перекладі означає"«багато-багато риби".
  • 1534 — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями заснував у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа).
  • 1649 — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбила військо Речі Посполитої Яна II Казимира (Зборівська битва).
  • 1795 — у Французькій республіці введена нова валюта — франк.
  • 1832 — Папа Римський Григорій XVI видав буллу, яка засуджувала свободу друку.
  • 1873 — відкрито рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Берестя довжиною 560 км.
  • 1914 — офіційно відкритий Панамський канал.
  • 1919 — Армія УНР зайняла Старокостянтинів.
  • 1920 — польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою. Ця битва вважається однією з 20 найважливіших битв світової історії.
  • 1932 — при розкопках у Ватикані знайдена давньоримська "Тріумфальна дорога".
  • 1947 — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділялася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз.
  • 1960 — Республіка Кіпр проголосила свою незалежність.
  • 1963 — у Шотландії відбулася остання смертна кара.
  • 1997 — в Україні засновано орден княгині Ольги.
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ХТО НАРОДИВСЯ 15 СЕРПНЯ

  • 1922 — Борис Сичкін, артист естради, театру, кіно.
  • 1925 — Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.
  • 1926 — Константінос Стефанопулос, президент Греції (1995—2005).
  • 1931 — Мікаел Тарівердієв, радянський композитор, автор музики до фільмів.
  • 1934 — Георгій Гаранян, радянський джазмен, композитор.
  • 1944 — Сильвія Вартан, французька співачка й акторка.
  • 1944 — Джанфранко Ферре, італійський кутюр'є.
  • 1945 — Ален Жюппе, прем'єр-міністр Франції в 1995–1997.
  • 1950 — принцеса Великої Британії Анна.
  • 1958 — Віктор Шендерович, радянський і російський письменник-сатирик, теле- і радіоведучий, ліберальний публіцист, блогер, правозахисник.
  • 1964 — Юрій Круліковський, директор БФ "Фонд сприяння розвитку мистецтв", Київ, Україна.
  • 1972 — Бен Аффлек, американський актор, сценарист і кінорежисер.
  • 1978 — Лілія Подкопаєва, українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.
  • 1990 — Дженніфер Лоренс, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У Степанів день коней напували через срібло, тобто поклавши що-небудь срібне в воду, вважаючи, що це надає їм силу і красу, робить слухняними, оберігає від напастей і нечистої сили. Кроплять їх свяченою водою.
  • Яка погода в цей день, таким і вересень буде.
  • Дощ на Степана обіцяє багатий урожай картоплі і обіцяє відсутність пожеж в найближчі місяці.
  • Якщо північно-східний вітер дме, то урожай зернових буде поганим.
  • Яка з ранку стоїть погода, така буде протягом 6 тижнів.
  • Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий місяць – до посушливої.
  • Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.
  • Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода. Ще така поведінка пухнастиків не обіцяє добра рибалкам. Клювання в цей день не буде.
  • Почути свист бурундука – до сонячного і безвітряного дня.
  • Жаби голосно квакають – до дощу. Якщо квакання різко припинилося, то вранці можуть бути заморозки.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У Степанів день ні в якому разі не можна ображати тварин. До них варто проявляти особливу увагу. Якщо у вас немає коня, погладьте кішку.
  • У цей день краще відкласти великі справи на інший день, а ось плани будуйте.
  • Також не дозволяється лаятися. А ще варто утриматися від зневіри.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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