15 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 лютого, у світі святкують День кіберспорту України, а віряни відзначають Стрітення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 15 лютого, відзначають Стрітення Господнє – одне з дванадцяти найважливіших християнських свят. У православ'ї це свято належить до числа дванадесятих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Агафодор.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1574 – у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку на сучасних українських землях – "Апостол".

1686 – у Парижі відбулася прем'єра опери Жана Батіста Люллі "Арміда".

1913 – у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.

1919 – Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.

1926 – виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин).

1931 – вийшов перший фільм про Дракулу.

1939 – в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя".

1946 – офіційно оголошено про створення ENIAC – першого електронного комп'ютера у світі.

1969 – Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембридзького університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.

1989 – у Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні".

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛЮТОГО

1915 – Роберт Гофстедер, американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат.

1926 – Мацутані Мійоко, японська письменниця.

1933 – Савченко Володимир Іванович, український письменник-фантаст.

1940 – Катерина Крупенникова, українська кіноакторка.

1947 – Джон Адамс, американський композитор.

1951 – Джейн Сеймур, американська кінозірка.

1952 – Олександр Муратов, український кінорежисер.

1953 – Анатолій Хостікоєв, народний артист України, актор Національного академічного драмтеатру ім. І.Франка.

1954 – Бабак Віталій Павлович, ректор Національного авіаційного університету.

1954 – Мет Ґрейнінґ, мультиплікатор, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів "Сімпсони" і "Футурама".

1974 – Александр Вюрц, австрійський автогонник, пілот "Формули-1".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода на Стрітення – такою і весна буде.

Відлига в цей день – до ранньої та теплої весни.

Сніжок на Стрітення – весна буде затяжна і дощова.

Холоди прийшли 15 лютого – весна буде холодна.

Якщо мете сніг, то хліб вродить.

Тиха і сонячна погода – до хорошого урожаю льону.

Капель в Стрітення – до врожаю пшениці, вітряно – до врожаю фруктів.

Якщо напередодні свята Стрітення небо зірками всіяне, то весна зацвіте пізніше звичайного.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні забороняються будь-які роботи, крім тих, що служать людям на благо. Навіть не можна заробляти гроші.

Під забороною вживання алкоголю.

Також існує заборона на домашні справи – прання, прибирання тощо.

Не можна лаятися і вживати лайливі слова.

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