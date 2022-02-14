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15 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 лютого, у світі святкують День кіберспорту України, а віряни відзначають Стрітення Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 15 лютого, відзначають Стрітення Господнє – одне з дванадцяти найважливіших християнських свят. У православ'ї це свято належить до числа дванадесятих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 15 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Гаврило, Агафодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1574 – у Львові Іван Федоров видав першу друковану книжку на сучасних українських землях – "Апостол".
- 1686 – у Парижі відбулася прем'єра опери Жана Батіста Люллі "Арміда".
- 1913 – у Нью-Йорку відкрилася перша виставка авангардного мистецтва.
- 1919 – Українська Національна Рада ухвалила закон про вживання української мови у державних установах.
- 1926 – виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин).
- 1931 – вийшов перший фільм про Дракулу.
- 1939 – в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя".
- 1946 – офіційно оголошено про створення ENIAC – першого електронного комп'ютера у світі.
- 1969 – Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембридзького університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини.
- 1989 – у Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні".
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛЮТОГО
- 1915 – Роберт Гофстедер, американський фізик-експериментатор, нобелівський лауреат.
- 1926 – Мацутані Мійоко, японська письменниця.
- 1933 – Савченко Володимир Іванович, український письменник-фантаст.
- 1940 – Катерина Крупенникова, українська кіноакторка.
- 1947 – Джон Адамс, американський композитор.
- 1951 – Джейн Сеймур, американська кінозірка.
- 1952 – Олександр Муратов, український кінорежисер.
- 1953 – Анатолій Хостікоєв, народний артист України, актор Національного академічного драмтеатру ім. І.Франка.
- 1954 – Бабак Віталій Павлович, ректор Національного авіаційного університету.
- 1954 – Мет Ґрейнінґ, мультиплікатор, творець, творчий консультант і продюсер культових мультсеріалів "Сімпсони" і "Футурама".
- 1974 – Александр Вюрц, австрійський автогонник, пілот "Формули-1".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода на Стрітення – такою і весна буде.
- Відлига в цей день – до ранньої та теплої весни.
- Сніжок на Стрітення – весна буде затяжна і дощова.
- Холоди прийшли 15 лютого – весна буде холодна.
- Якщо мете сніг, то хліб вродить.
- Тиха і сонячна погода – до хорошого урожаю льону.
- Капель в Стрітення – до врожаю пшениці, вітряно – до врожаю фруктів.
- Якщо напередодні свята Стрітення небо зірками всіяне, то весна зацвіте пізніше звичайного.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні забороняються будь-які роботи, крім тих, що служать людям на благо. Навіть не можна заробляти гроші.
- Під забороною вживання алкоголю.
- Також існує заборона на домашні справи – прання, прибирання тощо.
- Не можна лаятися і вживати лайливі слова.
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