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15 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 листопада - п'ятниця - фото 1
15 листопада - п'ятниця

Сьогодні, 15 листопада, віряни відзначають день Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 15 листопада віряни відзначають день Шуйської-Смоленської чудотворної ікони Божої Матері, яка була написана в 1654-1655 роках у Воскресенському приході міста Шуї, де в ті часи лютувала моровиця. Сподіваючись на милість Божу і заступництво Богородиці, парафіяни Воскресенської церкви доручили одному благочестивому ченцю написати образ Смоленської Божої Матері. Цілий тиждень, поки писали образ, парафіяни були в пості і молитві. Коли ікона була написана, священик Воскресенської церкви і народ перенесли її до церкви і поставили в особливо влаштованому місці.

Шуйська (Смоленська) ікона Божої Матері - фото 368063
Шуйська (Смоленська) ікона Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 15 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Домна, Доміана, Костянтин, Альберт, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1889 – Бразилія стала республікою
  • 1919 – Симон Петлюра стає головою системи влади в Україні
  • 1920 – відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, яка була створена на рік раніше
  • 1940 – бомбардування англійського міста Ковентрі
  • 1945 – в австрійському місті Аугсбург була заснована Українська вільна академія наук на чолі з Дмитром Дорошенком
  • 1946 – в освітніх закладах України почали навчати новому правопису
  • 1971 – Intel випустила свій перший мікропроцесор модель 4004
  • 2004 – на Першому Національному каналі України вперше був використаний формат дебатів у прямому ефірі. Учасниками дебатів стали два основні кандидати в президенти Віктор Янукович і Віктор Ющенко
15 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 368064

ХТО НАРОДИВСЯ 15 листопада

  • 1738 – Гершель Фрідріх Вільгельм, відомий астроном, на рахунку якого безліч відкриттів
  • 1837 – філософ Африкан Спір. Народився в Єлисаветграді, українському містечку. В першу чергу відомий завдяки впливу, яке він мав на погляди і переконання таких гігантів думки, як Ніцше
  • 1884 – Микола Радзієвський, український диригент і композитор
  • 1930 – письменник Джеймс Грем Баллард. Славу літератора отримав у другій половині 20-го сторіччя
  • 1954 – Олександр Кваснєвський, польський державний і політичний діяч, президент Польщі в 1995-2005 роках
  • 1966 – Дмитро Стус, син дисидента Василя Стусa
  • 1974 Чед Крюгер, вокаліст і гітарист рок-групи "Nickelback"
  • 1991 – Шейлін Вудлі, американська актриса і модель
Чед Крюгер - фото 368065
Чед Крюгер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На дорогах бруд – прикмета обіцяє тепло до початку грудня
  • Птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду
  • Хмари затягнули небо – до тепла
  • Проти вітру хмари пливуть – прикмета пророкує снігопад
Дощова погода - фото 368066
Дощова погода

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритися з родичами
  • Багато усміхайтеся і робіть добро, не сумуйте
  • Не рекомендують відмовляти в милостині

Читайте також: Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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