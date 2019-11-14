15 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 листопада, віряни відзначають день Шуйської-Смоленської ікони Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 15 листопада віряни відзначають день Шуйської-Смоленської чудотворної ікони Божої Матері, яка була написана в 1654-1655 роках у Воскресенському приході міста Шуї, де в ті часи лютувала моровиця. Сподіваючись на милість Божу і заступництво Богородиці, парафіяни Воскресенської церкви доручили одному благочестивому ченцю написати образ Смоленської Божої Матері. Цілий тиждень, поки писали образ, парафіяни були в пості і молитві. Коли ікона була написана, священик Воскресенської церкви і народ перенесли її до церкви і поставили в особливо влаштованому місці.

Шуйська (Смоленська) ікона Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 15 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Домна, Доміана, Костянтин, Альберт, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1889 – Бразилія стала республікою

1919 – Симон Петлюра стає головою системи влади в Україні

1920 – відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, яка була створена на рік раніше

1940 – бомбардування англійського міста Ковентрі

1945 – в австрійському місті Аугсбург була заснована Українська вільна академія наук на чолі з Дмитром Дорошенком

1946 – в освітніх закладах України почали навчати новому правопису

1971 – Intel випустила свій перший мікропроцесор модель 4004

2004 – на Першому Національному каналі України вперше був використаний формат дебатів у прямому ефірі. Учасниками дебатів стали два основні кандидати в президенти Віктор Янукович і Віктор Ющенко

ХТО НАРОДИВСЯ 15 листопада

1738 – Гершель Фрідріх Вільгельм, відомий астроном, на рахунку якого безліч відкриттів

1837 – філософ Африкан Спір. Народився в Єлисаветграді, українському містечку. В першу чергу відомий завдяки впливу, яке він мав на погляди і переконання таких гігантів думки, як Ніцше

1884 – Микола Радзієвський, український диригент і композитор

1930 – письменник Джеймс Грем Баллард. Славу літератора отримав у другій половині 20-го сторіччя

1954 – Олександр Кваснєвський, польський державний і політичний діяч, президент Польщі в 1995-2005 роках

1966 – Дмитро Стус, син дисидента Василя Стусa

1974 – Чед Крюгер, вокаліст і гітарист рок-групи "Nickelback"

1991 – Шейлін Вудлі, американська актриса і модель

Чед Крюгер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На дорогах бруд – прикмета обіцяє тепло до початку грудня

Птахи літають у дворі низько – до сильного снігопаду

Хмари затягнули небо – до тепла

Проти вітру хмари пливуть – прикмета пророкує снігопад

Дощова погода

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися з родичами

Багато усміхайтеся і робіть добро, не сумуйте

Не рекомендують відмовляти в милостині

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