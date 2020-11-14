15 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 листопада, у світі відзначають Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій, а віряни вшановують пам'ять Акіндіна і Пігасія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Акіндіна та Пігасія. Вони були придворними царя Соломона і таємними християнами.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 15 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Домна, Доміана, Костянтин, Альберт, Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій

1889 – Бразилія стала республікою

1919 – Симон Петлюра стає головою системи влади в Україні

1920 – відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, яка була створена на рік раніше

1940 – бомбардування англійського міста Ковентрі

1945 – в австрійському місті Аугсбург була заснована Українська вільна академія наук на чолі з Дмитром Дорошенком

1946 – в освітніх закладах України почали навчати нового правопису

1971 – Intel випустила свій перший мікропроцесор модель 4004

2004 – на Першому Національному каналі України вперше був використаний формат дебатів у прямому ефірі. Учасниками дебатів стали два основні кандидати в президенти Віктор Янукович і Віктор Ющенко

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЛИСТОПАДА

1738 – Гершель Фрідріх Вільгельм, відомий астроном, на рахунку якого безліч відкриттів

1837 – філософ Африкан Спір. Народився в Єлисаветграді, українському містечку. В першу чергу відомий завдяки впливу, яке він мав на погляди і переконання таких гігантів думки, як Ніцше

1884 – Микола Радзієвський, український диригент і композитор

1930 – письменник Джеймс Грем Баллард. Славу літератора отримав у другій половині 20-го сторіччя

1954 – Олександр Кваснєвський, польський державний і політичний діяч, президент Польщі в 1995-2005 роках

1966 – Дмитро Стус, син дисидента Василя Стуса

1974 – Чед Крюгер, вокаліст і гітарист рок-групи "Nickelback"

1991 – Шейлін Вудлі, американська актриса і модель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Що в цей день загадаєш, то обов'язково в найближчому майбутньому збудеться.

Якщо до заходу сонця попросити прощення у людей, яких образив, то жити стане легше і веселіше.

У цей день добре купувати одяг, вважається, що він довго прослужить. Головне – вибирати не найдешевший.

Якщо у дівчини раптово сильно застукає серце, то десь недалеко ходить її суджений.

Якщо в цей день багато снігу випаде, то навесні повноводдя буде.

Якщо на дорогах бруд, то до початку грудня протримається тепла погода.

Почути крик снігурів – до морозів.

Галки та синиці літають по двору – до снігопаду.

Якщо небо хмарами затягнуло, то скоро потеплішає.

Хмари пливуть проти вітру – до снігу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо число випало на вівторок, то борги роздавати не можна, інакше грошей не буде.

Щоб не сваритися з овінником (домовий дух) селяни починали топити тільки після того, як попросять у "господаря току" дозвіл. Раніше цього не можна.

Не можна сваритися з родичами та відмовляти у милостині.

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