15 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 квітня, у світі відзначають Міжнародний день культури і День гумки для стирання. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Тита Льодолама. Цей чудотворець жив у далекому 9 столітті, а своє прізвисько отримав тому, що саме сьогодні всі водойми залишаються без криги. Також сьогодні християни відзначають Велику середу перед Великоднем, коли починаються приготування до випікання пасок.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Федір, Микита, Тит, Сава, Юхим, Анастас та Полікарп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день культури

День гумки для стирання

День любові або День закоханих в Грузії і Казахстані

1450 — французи відвоювали Нормандію.

1657 — Козацька рада в Чигирині погодила, що звання гетьмана переходить від Богдана Хмельницького до його сина Юрія за спадковістю.

1729 — Прем'єра неймовірного твору Й. С. Баха "Страсті за Матвієм".

1874 — Тоді ще не визнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили власну виставку на бульварі Капуцинів.

1912 — Під час свого першого рейсу в Атлантичному зіткнувся з айсбергом "Титанік".

1923 — Розпочалось дуже важливе масове виробництво інсуліну для лікування діабету.

1940 — у Москві СРСР і Японська імперія погодили пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.

1948 — Перше за історію військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.

1950 — МВС СРСР прийняло наказ залишити назавжди у спецпоселеннях всіх виселених із Західної України оунівців.

1951 — у Лондоні вперше відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт".

1955 — Перший заклад мережі McDonald' відкрив у Чикаго Рей Крок.

1993 — Очільник Туркменістану С.Ніязов впровадив перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.

1994 — Україна стала асоційованим членом економічного союзу країн СНД.

2000 — на Північний полюс приземлилися 22 українські парашутисти.

2001 — Молодший брат Міхаеля Шумахера Ральф вперше переміг у перегонах "Формула-1" на трасі в Сан-Марино

2007 — В Україні вийшла на екранах друга серія мультсеріалу Футурама.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 КВІТНЯ

1452 — Леонардо да Вінчі, знаменитий італійський художник, скульптор, математик.

1707 — Леонард Ейлер, визначний математик, основоположник багатьох галузей математики, зокрема аналізу.

1793 — Фрідріх Струве, німецький астроном, основоположник навчання про бінарні зорі.

1800 — Джеймс Росс, британський офіцер, а також дослідник Арктики та Антарктики. У 1841 році йому вдалось відкрити море, назване пізніше його іменем, і частину Східної Антарктиди, названу Землею Вікторії.

1812 — Теодор Руссо, французький художник-пейзажист, графік. Засновник Барбізонської школи.

1843 — Генрі Джеймс, популярний американський письменник.

1844 — Теофіл Копистинський, відомий український художник-реаліст та реставратор.

1858 — Еміль Дюркгайм, французький соціолог ("Про поділ суспільної праці", "Самогубство").

1894 — Бессі Сміт, американська співачка, яку називають "імператрицею блюзу".

1904 — Аршиль Горкі, американський художник вірменського походження, один із засновників "абстрактного сюрреалізму".

1933 — Борис Стругацький, культовий радянський письменник-фантаст, брат Аркадія Стругацького.

1936 — Олег Чорногуз, український письменник, журналіст та головний редактор журналів "Перець" та "Вус"

1987 — Олександр Гвоздик, український професіональний боксер у напівважкій вазі

1979 — Люк Еванс, англійський актор та співак.

1990 — Емма Вотсон, відома акторка та активістка, якій принесли славу фільми про Гаррі Поттера.

1997 — Мейсі Вільямс, популярна акторка, яка прославилась завдяки Грі престолів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні навести лад вдома, то це принесе гармонію та добробут.

Якщо сьогодні почати готувати яйця до фарбування, то вони довше будуть свіжими.

Пізно ввечері господині мають почати готувати основу для паски.

Якщо сьогодні дощова погода, то літо буде спекотним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та конфліктувати.

Не можна нічого святкувати та влаштовувати весілля.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна вишивати та в'язати.

Не варто голосно розмовляти та вдягати відвертий одяг.

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