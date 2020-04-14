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15 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 квітня – середа

Сьогодні, 15 квітня, у світі відзначають Міжнародний день культури і День гумки для стирання. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Тита Льодолама. Цей чудотворець жив у далекому 9 столітті, а своє прізвисько отримав тому, що саме сьогодні всі водойми залишаються без криги. Також сьогодні християни відзначають Велику середу перед Великоднем, коли починаються приготування до випікання пасок.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 15 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Федір, Микита, Тит, Сава, Юхим, Анастас та Полікарп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 397966

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день культури
  • День гумки для стирання
  • День любові або День закоханих в Грузії і Казахстані
  • 1450 — французи відвоювали Нормандію.
  • 1657 — Козацька рада в Чигирині погодила, що звання гетьмана переходить від Богдана Хмельницького до його сина Юрія за спадковістю.
  • 1729 — Прем'єра неймовірного твору Й. С. Баха "Страсті за Матвієм".
  • 1874 — Тоді ще не визнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили власну виставку на бульварі Капуцинів.
  • 1912 — Під час свого першого рейсу в Атлантичному зіткнувся з айсбергом "Титанік".
  • 1923 — Розпочалось дуже важливе масове виробництво інсуліну для лікування діабету.
  • 1940 — у Москві СРСР і Японська імперія погодили пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.
  • 1948 — Перше за історію військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.
  • 1950 — МВС СРСР прийняло наказ залишити назавжди у спецпоселеннях всіх виселених із Західної України оунівців.
  • 1951 — у Лондоні вперше відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт".
  • 1955 — Перший заклад мережі McDonald' відкрив у Чикаго Рей Крок.
  • 1993 — Очільник Туркменістану С.Ніязов впровадив перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.
  • 1994 — Україна стала асоційованим членом економічного союзу країн СНД.
  • 2000 — на Північний полюс приземлилися 22 українські парашутисти.
  • 2001 — Молодший брат Міхаеля Шумахера Ральф вперше переміг у перегонах "Формула-1" на трасі в Сан-Марино
  • 2007 — В Україні вийшла на екранах друга серія мультсеріалу Футурама.
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ХТО НАРОДИВСЯ 15 КВІТНЯ

  • 1452 — Леонардо да Вінчі, знаменитий італійський художник, скульптор, математик.
  • 1707 — Леонард Ейлер, визначний математик, основоположник багатьох галузей математики, зокрема аналізу.
  • 1793 — Фрідріх Струве, німецький астроном, основоположник навчання про бінарні зорі.
  • 1800 — Джеймс Росс, британський офіцер, а також дослідник Арктики та Антарктики. У 1841 році йому вдалось відкрити море, назване пізніше його іменем, і частину Східної Антарктиди, названу Землею Вікторії.
  • 1812 — Теодор Руссо, французький художник-пейзажист, графік. Засновник Барбізонської школи.
  • 1843 — Генрі Джеймс, популярний американський письменник.
  • 1844 — Теофіл Копистинський, відомий український художник-реаліст та реставратор.
  • 1858 — Еміль Дюркгайм, французький соціолог ("Про поділ суспільної праці", "Самогубство").
  • 1894 — Бессі Сміт, американська співачка, яку називають "імператрицею блюзу".
  • 1904 — Аршиль Горкі, американський художник вірменського походження, один із засновників "абстрактного сюрреалізму".
  • 1933 — Борис Стругацький, культовий радянський письменник-фантаст, брат Аркадія Стругацького.
  • 1936 — Олег Чорногуз, український письменник, журналіст та головний редактор журналів "Перець" та "Вус"
  • 1987 — Олександр Гвоздик, український професіональний боксер у напівважкій вазі
  • 1979 — Люк Еванс, англійський актор та співак.
  • 1990 — Емма Вотсон, відома акторка та активістка, якій принесли славу фільми про Гаррі Поттера.
  • 1997 — Мейсі Вільямс, популярна акторка, яка прославилась завдяки Грі престолів.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні навести лад вдома, то це принесе гармонію та добробут.
  • Якщо сьогодні почати готувати яйця до фарбування, то вони довше будуть свіжими.
  • Пізно ввечері господині мають почати готувати основу для паски.
  • Якщо сьогодні дощова погода, то літо буде спекотним.
15 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 397991

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та конфліктувати.
  • Не можна нічого святкувати та влаштовувати весілля.
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою.
  • Не можна вишивати та в'язати.
  • Не варто голосно розмовляти та вдягати відвертий одяг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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