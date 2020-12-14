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15 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 грудня – вівторок

Сьогодні, 15 грудня віряни вшановують пам'ять пророка Аввакума, який є восьмим з 12 апостолів. Також у світі відзначають Міжнародний день чаю, а в Україні – День працівників суду.

Дата 15 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У православній церкві 15 грудня вшановується пам'ять пророка Аввакума, який є восьмим з 12 апостолів. Відомостей про його життя збереглося не надто багато. Однак, згідно з переказами, Аввакум жив під час взяття Єрусалима і тільки 2 роки не дожив до того моменту, як євреї повернулися з єгипетського полону. Також є розповідь про те, що саме Аввакум приносив їжу пророку Даниїлу, який був кинутий у рів разом з левами.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 15 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1025 – Під час підготовки походу на Сицилію у віці близько 69 років помер візантійський імператор Василь II
  • 1791 – в США вступив в дію після ратифікації Білль про права (неофіційна назва перших десяти поправок до Конституції США, що закріплюють основні права і свободи людини і громадянина)
  • 1934 – в Києві за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР були розстріляні 28 "членів" вигаданого чекістами Об'єднання українських націоналістів
  • 1966 – французький астроном Дольфус відкрив десятий супутник Сатурна. Супутник отримав назву Янус.
  • 1976 – Незалежна держава Самоа прийнята в ООН
  • 1982 – знову відкрито кордон між Іспанією і британською колонією Гібралтар.
  • 1997 – Літак ТУ-154 розбився біля аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загинуло 85 осіб.
  • 2000 – Зупинено 3-й енергоблок ЧАЕС. Чорнобильська атомна електростанція повністю виведена з роботи.
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ЧАЕС

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ГРУДНЯ

  • 37 – Нерон (Нерон Клавдій Цезар Август Германік), римський імператор, п'ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв.
  • 1890 – Ємець Василь Костянтинович світової слави бандурист-віртуоз. Василя Ємця називали кобзарем у фраку
  • 1907 – Німейрі Оскар, бразильський архітектор, один з найвизначніших латиноамериканських архітекторів XX століття і один із засновників сучасної школи бразильської архітектури.
  • 1859 – Людовик Лазар Заменгоф, польський лікар, творець есперанто: найбільш успішної з усіх сконструйованих міжнародних мов.
  • 1934 – Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної ради незалежної Білорусі.
  • 1958 – Соломія Павличко, дочка Дмитра Павличка, – письменниця, літературознавець, перекладач, публіцистка, автор праць з історії фемінізму.
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Соломія Павличко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо день непогожим видався, то така ж погода протримається до 30 січня
  • Багато снігу 15 грудня, буде багатий сінокіс в наступному році
  • Навколо місяця видно темний круг, буде заметіль
15 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437269

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сьогодні робити манікюр
  • Не варто підіймати знайдені речі
  • Не потрібно занадто багато говорити

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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