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15 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 грудня віряни вшановують пам'ять пророка Аввакума, який є восьмим з 12 апостолів. Також у світі відзначають Міжнародний день чаю, а в Україні – День працівників суду.
Дата 15 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У православній церкві 15 грудня вшановується пам'ять пророка Аввакума, який є восьмим з 12 апостолів. Відомостей про його життя збереглося не надто багато. Однак, згідно з переказами, Аввакум жив під час взяття Єрусалима і тільки 2 роки не дожив до того моменту, як євреї повернулися з єгипетського полону. Також є розповідь про те, що саме Аввакум приносив їжу пророку Даниїлу, який був кинутий у рів разом з левами.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 15 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1025 – Під час підготовки походу на Сицилію у віці близько 69 років помер візантійський імператор Василь II
- 1791 – в США вступив в дію після ратифікації Білль про права (неофіційна назва перших десяти поправок до Конституції США, що закріплюють основні права і свободи людини і громадянина)
- 1934 – в Києві за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР були розстріляні 28 "членів" вигаданого чекістами Об'єднання українських націоналістів
- 1966 – французький астроном Дольфус відкрив десятий супутник Сатурна. Супутник отримав назву Янус.
- 1976 – Незалежна держава Самоа прийнята в ООН
- 1982 – знову відкрито кордон між Іспанією і британською колонією Гібралтар.
- 1997 – Літак ТУ-154 розбився біля аеропорту міста Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Загинуло 85 осіб.
- 2000 – Зупинено 3-й енергоблок ЧАЕС. Чорнобильська атомна електростанція повністю виведена з роботи.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ГРУДНЯ
- 37 – Нерон (Нерон Клавдій Цезар Август Германік), римський імператор, п'ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв.
- 1890 – Ємець Василь Костянтинович світової слави бандурист-віртуоз. Василя Ємця називали кобзарем у фраку
- 1907 – Німейрі Оскар, бразильський архітектор, один з найвизначніших латиноамериканських архітекторів XX століття і один із засновників сучасної школи бразильської архітектури.
- 1859 – Людовик Лазар Заменгоф, польський лікар, творець есперанто: найбільш успішної з усіх сконструйованих міжнародних мов.
- 1934 – Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної ради незалежної Білорусі.
- 1958 – Соломія Павличко, дочка Дмитра Павличка, – письменниця, літературознавець, перекладач, публіцистка, автор праць з історії фемінізму.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день непогожим видався, то така ж погода протримається до 30 січня
- Багато снігу 15 грудня, буде багатий сінокіс в наступному році
- Навколо місяця видно темний круг, буде заметіль
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні робити манікюр
- Не варто підіймати знайдені речі
- Не потрібно занадто багато говорити
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