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15 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 грудня, віряни вшановують пам'ять пророка Авакума. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять пророка Авакума. Він був восьмим із дванадцяти малих пророків.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 15 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Опанас, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників суду в Україні
- 533 – Візантійський генерал Велізарій переміг в битві при Тікамероні вандалів на чолі з королем Гелімером.
- 1025 – Під час підготовки походу на Сицилію проти арабів у віці близько 69 років помер Василь II Болгаробоєць, візантійський імператор.
- 1640 – герцог Жуан Браганський вступив на португальський престол під іменем Жуан IV.
- 1699 – Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від "сотворіння світу" введено юліанський календар. Відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня.
- 1791 – у США введено в дію десять поправок до Конституції.
- 1880 – Харківське товариство водопостачання збудувало перший водогін у Харкові.
- 1915 – в американській газеті New York Times виходить стаття про геноцид вірмен в Османській імперії.
- 1917 – у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку.
- 1917 – Українська Центральна Рада прийняла закон про створення Генерального суду.
- 1950 – у Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 року – Всесвітня митна організація).
- 1961 – суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував "остаточним розв'язанням єврейського питання", до смертної кари.
- 1964 – У Канаді прийнятий державний прапор із кленовим листом.
- 1966 – французький астроном Одуен Дольфюс відкрив супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм.
- 1970 – вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція "Венера-7").
- 1995 – на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку було підписано договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї.
- 1995 – Європейський суд виніс рішення у так званій "справі Босмана", яка спричинила переворот у футбольній трансферній політиці.
- 2000 – В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор, що містив 66 тонн розплавленого ядерного пального і 37 тонн радіоактивного пилу, попри збудований захисний "саркофаг", продовжував випромінювати радіацію.
- 2000 – На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції "Україна без Кучми" були встановлені перші намети.
- 2006 – перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 "Лайтнінг" II.
- 2009 – відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner.
- 2018 – утворилася автокефальна помісна Православна церква України.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ГРУДНЯ
- 37 – Нерон, римський імператор, п'ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв.
- 1804 – Буняковський Віктор Якович, український математик.
- 1832 – Александер Густав Ейфель, французький інженер-будівельник і архітектор.
- 1852 – Антуан Анрі Бекерель, французький фізик.
- 1859 – Людвік Заменгоф, творець міжнародної мови есперанто.
- 1883 – Собачко-Шостак Ганна Федосівна, українська художниця, майстер декоративного розпису.
- 1890 – Ємець Василь Костьович, світової слави бандурист-віртуоз.
- 1907 – Німейєр Оскар, бразильський архітектор.
- 1928 – Фріденсрайх Гундертвассер, австрійський художник, дизайнер та архітектор.
- 1934 – Шушкевич Станіслав Станіславович, перший голова Верховної ради незалежної Білорусі.
- 1958 – Павличко Соломія Дмитрівна, письменниця, видавчиня, публіцистка, автор праць з історії фемінізму.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато снігу – буде багатий врожай трави.
- Якщо місяць в тумані, то чекай хуртовини.
- Якщо кури рано на сідало сідають, то скоро вдарять морози.
- Курочки крутять хвостами та ляскають крилами – до снігових заметів.
- Якщо за вікном мороз, а півень пісню заспівав, то скоро потеплішає.
- Гусак ховає голову під крило – до холодів, зареготав – до тепла.
- Дощ в цей день обіцяє негоду, яка триватиме до лютого.
- Зірки на небі яскраво горять, а місяця не видно – очікується морозна погода.
- Багато снігу та інею – хороший знак. Наступний рік буде родючим.
- Якщо ворони каркають, буде снігопад.
- Чим більше зимових візерунків на вікнах, тим пишніше навесні зелень буде.
- Якщо птахи сидять на верхівках дерев, то буде вітер.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день матері відганяли від своїх дітей недуги. Щоб позбавити малюка від хвороби, його рано вранці брали на руки та читали спеціальний заговій.
- Сьогодні не варто поширювати негативні думки, адже це спричинить ряд поганих подій.
Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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