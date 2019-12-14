15 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 грудня, віряни вшановують пам'ять пророка Авакума. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять пророка Авакума. Він був восьмим із дванадцяти малих пророків.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 15 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Опанас, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівників суду в Україні

533 – Візантійський генерал Велізарій переміг в битві при Тікамероні вандалів на чолі з королем Гелімером.

1025 – Під час підготовки походу на Сицилію проти арабів у віці близько 69 років помер Василь II Болгаробоєць, візантійський імператор.

1640 – герцог Жуан Браганський вступив на португальський престол під іменем Жуан IV.

1699 – Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від "сотворіння світу" введено юліанський календар. Відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня.

1791 – у США введено в дію десять поправок до Конституції.

1880 – Харківське товариство водопостачання збудувало перший водогін у Харкові.

1915 – в американській газеті New York Times виходить стаття про геноцид вірмен в Османській імперії.

1917 – у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку.

1917 – Українська Центральна Рада прийняла закон про створення Генерального суду.

1950 – у Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 року – Всесвітня митна організація).

1961 – суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував "остаточним розв'язанням єврейського питання", до смертної кари.

1964 – У Канаді прийнятий державний прапор із кленовим листом.

1966 – французький астроном Одуен Дольфюс відкрив супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм.

1970 – вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція "Венера-7").

1995 – на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку було підписано договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї.

1995 – Європейський суд виніс рішення у так званій "справі Босмана", яка спричинила переворот у футбольній трансферній політиці.

2000 – В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор, що містив 66 тонн розплавленого ядерного пального і 37 тонн радіоактивного пилу, попри збудований захисний "саркофаг", продовжував випромінювати радіацію.

2000 – На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції "Україна без Кучми" були встановлені перші намети.

2006 – перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 "Лайтнінг" II.

2009 – відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner.

2018 – утворилася автокефальна помісна Православна церква України.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ГРУДНЯ

37 – Нерон, римський імператор, п'ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв.

1804 – Буняковський Віктор Якович, український математик.

1832 – Александер Густав Ейфель, французький інженер-будівельник і архітектор.

1852 – Антуан Анрі Бекерель, французький фізик.

1859 – Людвік Заменгоф, творець міжнародної мови есперанто.

1883 – Собачко-Шостак Ганна Федосівна, українська художниця, майстер декоративного розпису.

1890 – Ємець Василь Костьович, світової слави бандурист-віртуоз.

1907 – Німейєр Оскар, бразильський архітектор.

1928 – Фріденсрайх Гундертвассер, австрійський художник, дизайнер та архітектор.

1934 – Шушкевич Станіслав Станіславович, перший голова Верховної ради незалежної Білорусі.

1958 – Павличко Соломія Дмитрівна, письменниця, видавчиня, публіцистка, автор праць з історії фемінізму.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато снігу – буде багатий врожай трави.

Якщо місяць в тумані, то чекай хуртовини.

Якщо кури рано на сідало сідають, то скоро вдарять морози.

Курочки крутять хвостами та ляскають крилами – до снігових заметів.

Якщо за вікном мороз, а півень пісню заспівав, то скоро потеплішає.

Гусак ховає голову під крило – до холодів, зареготав – до тепла.

Дощ в цей день обіцяє негоду, яка триватиме до лютого.

Зірки на небі яскраво горять, а місяця не видно – очікується морозна погода.

Багато снігу та інею – хороший знак. Наступний рік буде родючим.

Якщо ворони каркають, буде снігопад.

Чим більше зимових візерунків на вікнах, тим пишніше навесні зелень буде.

Якщо птахи сидять на верхівках дерев, то буде вітер.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день матері відганяли від своїх дітей недуги. Щоб позбавити малюка від хвороби, його рано вранці брали на руки та читали спеціальний заговій.

Сьогодні не варто поширювати негативні думки, адже це спричинить ряд поганих подій.

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