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15 грудня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 грудня, у світі відзначають День працівників суду України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 15 грудня, вшановують пам'ять пророка Авакума.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 15 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Афанасій, Володимир, Сава, Кирило, Соломон, Марія, Маргарита, Матвій, Андрій, Мірра, Борис, Микола, Степан, Сергій і Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників суду в Україні
- 1640 — герцог Жуан Браганський вступив на португальський престол під іменем Жуан IV
- 1699 — Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від "сотворіння світу" введено юліанський календар, тому відлік та святкування нового року було перенесено з 1 вересня на 1 січня
- 1791 — у США введено в дію десять поправок до Конституції, де закріплено основні права і свободи громадян (Білль про права)
- 1880 — Харківське товариство водопостачання звело перший водогін у Харкові
- 1915 — в американській газеті New York Times вийшла стаття про геноцид вірмен в Османській імперії
- 1917 — у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку
- 1917 — Українська Центральна Рада погодила закон про створення Генерального суду
- 1932 — ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору)
- 1932 — В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих "буржуазно-націоналістичних елементів" в українізовані райони, наказують перевести українські газети та видання на російську мову
- 1934 — у Києві в підвалах НКВС УСРР (пізніше Жовтневий палац) за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР розстріляли 28 "членів" вигаданого чекістами "Об'єднання українських націоналістів" (серед них були видатні українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько та Іван Крушельницький)
- 1939 — В Атланті пройшла прем'єра фільму Дейвіда Селзніка "Розвіяні вітром", яка одразу ж побила всі можливі рекорди за зборами та отримала 9 статуеток Оскар
- 1950 — у Брюсселі прийнято Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 року — Всесвітня митна організація).
- 1961 — суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував "остаточним вирішенням єврейського питання", до смертної кари
- 1964 — У Канаді прийнято державний прапор із кленовим листом
- 1966 — французький астроном Одуен Дольфюс відкрив супутник Сатурна Янус
- 1970 — вперше пройшла посадка космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція "Венера-7")
- 1995 — на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку було підписано договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї
- 1995 — Європейський суд виніс рішення у так званій "справі Босмана", яка спричинила переворот у футбольній трансферній політиці
- 2000 — В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор навіть під саркофагом продовжував випромінювати радіацію
- 2000 — На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасники акції "Україна без Кучми" поставили перші намети
- 2006 — перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 "Лайтнінг" II
- 2009 — пройшов перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner
- 2018 — відновлена автокефальна помісна Православна церква України
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ГРУДНЯ
- 37 — Нерон, римський імператор, п'ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв
- 1804 — Віктор Буняковський, український математик
- 1832 — Александер Густав Ейфель, французький інженер-будівельник і архітектор, який створив Ейфелеву вежу в Парижі, також за його проєктом зведено маяк на острові Джарилгач
- 1852 — Антуан Анрі Беккерель, французький фізик
- 1859 — Людвік Заменгоф, творець міжнародної мови есперанто
- 1883 — Ганна Собачко-Шостак, українська художниця, майстриня декоративного розпису
- 1890 — Василь Ємець, світової слави бандурист-віртуоз
- 1907 — Оскар Німеєр, бразильський архітектор, один із головних забудовників столиці країни міста Бразиліа
- 1928 — Фріденсрайх Гундертвассер, австрійський художник, дизайнер та архітектор
- 1958 — Соломія Павличко, українська письменниця, видавчиня, публіцистка, авторка праць з історії фемінізму
- 1996 — Олександр Зінченко, український футболіст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яким буде цей день, такою буде погода до 30 січня
- Якщо чутно крик птахів, то незабаром прийде відлига
- Якщо навколо Місяця помітний темний серпанок, то снігу побільшає
- Якщо ніч дуже зоряна, то готуйтесь до снігових заметів
- Якщо вікна міцно скувало морозом, то весна буде теплою
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лінуватись та відмовлятись від початих справ
- Не можна сваритись та бажати комусь зла
- Не можна ділитись планами на майбутнє
- Не можна підіймати загублені кимось предмети
- Не можна стригтись
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