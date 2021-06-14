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15 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають День захисту людей похилого віку, а віряни вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 15 червня віряни вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Никифор-в'юн зелений, Никифор Дубодер.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 15 червня, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна, Софія, а також Ісидор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вітру
- 1215 – англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів (перша "неписана конституція" Англії).
- 1775 – за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.
- 1830 – у Севастополі почався "чумний бунт" матросів, невдовзі придушений військами.
- 1834 – відкрито Київський університет.
- 1844 – Ч. Гуд'їр запатентував метод вулканізації гуми.
- 1851 – у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.
- 1869 – Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.
- 1903 – у Російській імперії прийнятий закон, про відповідальність підприємців за нещасні випадки з робітниками на виробництві
- 1924 – керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.
- 1940 – Червона армія окупувала Литву.
- 2007 – Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".
- 2014 – вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція – Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу "GoalControl".
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЧЕРВНЯ
- 1330 – Едуард Чорний Принц, старший син короля Едуарда III Плантагенета.
- 1397 – Паоло Учелло, італійський художник і математик доби раннього Відродження.
- 1594 – Ніколя Пуссен, великий французький живописець, найпослідовніший представник класицизму, філософ, теоретик мистецтва.
- 1843 – Едвард Ґріґ, норвезький композитор.
- 1860 – Олександр Томсон, український мовознавець родом з Естонії.
- 1902 – Ерік Еріксон, американський психоаналітик; розвинув теорію стадіального формування психосоціальної «групової ідентичності» і паралельно "егоідентичності".
- 1903 – Віктор Браунер, румунський та французький живописець, графік, скульптор, містик, езотерик, представник сюрреалізму.
- 1941 – Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник.
- 1946 – Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.
- 1946 – Деміс Руссос, грецький співак.
- 1972 – Мохник Андрій український політичний діяч.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонце ввечері за хмари зайшло – до негоди.
- Соловей співає всю ніч – на хорошу погоду.
- Якщо вночі та вранці безвітряно, то день буде теплим і сонячним.
- Після тривалої тихої погоди піднявся вітер – до дощу.
- Якщо на Никифора дощ, то буде багато грибів.
- Часті тумани – до великої кількості грибів, сильні роси – до родючості.
- Сон з 14 на 15 червня віщий. Виповниться він скоро, але не повністю. Сновидіння, побачене вдень 15 червня, пусте.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день ходити у ліс.
- Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
- Не можна гучно святкувати у цей день.
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