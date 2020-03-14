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15 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 березня – неділя

Сьогодні, 15 березня, віряни вшановують пам'ять священномученика Феодота, а у світі відзначають День захисту прав споживачів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Феодота. Він був єпископом Киринейським, а під час гоніння вірян відкрито проповідував християнство.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 15 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Йосип, Микола, Арсеній. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

15 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день захисту прав споживачів
  • Міжнародний день сну
  • Свято багатого року в Японії
  • День Конституції в Білорусі
  • Міжнародний день захисту дитинчат тюленів
  • 1892 – заснований англійський футбольний клуб "Ліверпуль".
  • 1892 – американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.
  • 1906 – зареєстрована компанія "Роллс-Ройс".
  • 1927 – почалося будівництво Дніпрогесу.
  • 1938 – в Саудівській Аравії виявлено першу нафту.
  • 1939 – Карпатська Україна проголосила незалежність.
  • 1964 – весілля кінозірок Елізабет Тейлор і Річарда Бартона.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 БЕРЕЗНЯ

  • 1891 – українець Григорій Нестор, найстарша у світі людина.
  • 1932 – польський режисер і сценарист Єжи Гофман
  • 1968 – італійська поп-співачка Сабріна
  • 1975 – американський репер, лідер групи "The Black Eyed Peas" Вільям Адамс
  • 1975 – американська актриса та модель Єва Лонгорія.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Федота мороз, дощ або снігові замети, то трави довго не буде.
  • Хороший день – до ранньої та теплої весни. Якщо погода погана, то весна буде пізньою.
  • Який день, таке і літо: теплий – до теплого і мокрого літа, морозний – до холодного, а якщо дощ пішов, то все літо буде дощовим.
  • Якщо на Федота мороз, трави довго не буде.
  • Сонце опівдні – до багатого врожаю хліба.
  • На Федота сіяли цибулю, селеру і баклажани.
  • Купивши, без торгу, 15 березня червону герань і поставивши її в будинку на підвіконня, ви зможете задобрити домовика.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Федота не можна розпалювати в будинку вогонь – це погана прикмета. Не паліть свічки – це принесе в будинок розруху та убогість.
  • 15 березня намагалися їсти скромно, мало і після заходу сонця. Це не поширюється на хворих, дітей і вагітних жінок. Однак всім іншим наїдатися в цей день – означало позбавити себе достатку до кінця року.
  • Матюки та гучний сміх в цей день накликали на дім злидні. Також небажано влаштовувати застілля.

Читайте також: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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