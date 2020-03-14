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15 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 березня, віряни вшановують пам'ять священномученика Феодота, а у світі відзначають День захисту прав споживачів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Феодота. Він був єпископом Киринейським, а під час гоніння вірян відкрито проповідував християнство.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 15 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Йосип, Микола, Арсеній. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день захисту прав споживачів
- Міжнародний день сну
- Свято багатого року в Японії
- День Конституції в Білорусі
- Міжнародний день захисту дитинчат тюленів
- 1892 – заснований англійський футбольний клуб "Ліверпуль".
- 1892 – американський винахідник Джесс Рено запатентував ескалатор.
- 1906 – зареєстрована компанія "Роллс-Ройс".
- 1927 – почалося будівництво Дніпрогесу.
- 1938 – в Саудівській Аравії виявлено першу нафту.
- 1939 – Карпатська Україна проголосила незалежність.
- 1964 – весілля кінозірок Елізабет Тейлор і Річарда Бартона.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 БЕРЕЗНЯ
- 1891 – українець Григорій Нестор, найстарша у світі людина.
- 1932 – польський режисер і сценарист Єжи Гофман
- 1968 – італійська поп-співачка Сабріна
- 1975 – американський репер, лідер групи "The Black Eyed Peas" Вільям Адамс
- 1975 – американська актриса та модель Єва Лонгорія.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Федота мороз, дощ або снігові замети, то трави довго не буде.
- Хороший день – до ранньої та теплої весни. Якщо погода погана, то весна буде пізньою.
- Який день, таке і літо: теплий – до теплого і мокрого літа, морозний – до холодного, а якщо дощ пішов, то все літо буде дощовим.
- Якщо на Федота мороз, трави довго не буде.
- Сонце опівдні – до багатого врожаю хліба.
- На Федота сіяли цибулю, селеру і баклажани.
- Купивши, без торгу, 15 березня червону герань і поставивши її в будинку на підвіконня, ви зможете задобрити домовика.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Федота не можна розпалювати в будинку вогонь – це погана прикмета. Не паліть свічки – це принесе в будинок розруху та убогість.
- 15 березня намагалися їсти скромно, мало і після заходу сонця. Це не поширюється на хворих, дітей і вагітних жінок. Однак всім іншим наїдатися в цей день – означало позбавити себе достатку до кінця року.
- Матюки та гучний сміх в цей день накликали на дім злидні. Також небажано влаштовувати застілля.
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