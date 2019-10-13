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День захисника України Олександр Усик

14 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 жовтня - понеділок

Сьогодні, 14 жовтня, віряни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, а українці – День захисника України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 14 жовтня віряни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це головне осіннє свято, історія якого бере початок з 910 року, до періоду, коли Візантійська імперія вела війну із сарацинами. В цей день в Константинополі (до якого вже впритул підійшли мусульмани), біля Влахернської церкви, де зберігалася риза Богоматері, під час богослужіння юродивий Андрій і його учень Єпіфаній побачили у повітрі Богородицю, яка розпростерла над людьми, що молилися своє широке біле покривало – покрову.

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Велике свято Покрова Пресвятої Богородиці

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 14 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

14 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День захисника України
  • День українського козацтва
  • 1851 – засновано авторитетне агентство новин Рейтер у Великобританії
  • 1918 – в Криму відкрився Таврійський університет
  • 1926 – опублікована дитяча книга "Вінні-Пух", автор Алан Мілн
  • 1933 – Нацистська Німеччина активно готується до війни і виходить з Ліги Націй
  • 1942 – на заході України створено Українську повстанську армію (УПА)
  • 1943 – німецькі війська в ході Другої світової війни залишають Запоріжжя
  • 1994 – вихід на екрани культової кінострічки сучасного кіно "Кримінальне чтиво" режисера Квентіна Тарантіно

ХТО НАРОДИВСЯ 14 жовтня

  • 1890 – американський полководець Другої світової війни Дуайт Девід Ейзенхауер
  • 1893 – учитель актора Брюса Лі, майстер кунгфу Іп Ман
  • 1927 – англійський актор, перший виконавець ролі Джеймса Бонда Роджер Мур
  • 1939 – Легенда моди, знаменитий американський модельєр Ральф Лорен
  • 1940 – український актор театру і кіно, народний артист Лесь Сердюк
  • 1958 – лауреат Шевченківської премії, засновник львівського театру імені Леся Курбаса Володимир Кучинський
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Володимир Кучинський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай перші морози
  • Яка Покрова – така і зима
  • Зима буде ранньою і холодною, якщо на Покрову відлітають журавлі
  • Якщо господиня напече багато млинців, то в зимову холоднечу в будинку буде тепло
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Журавлі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатися будь-якою фізичною та розумовою роботою
  • Брати чи давати гроші в борг
  • Влаштовувати скандали, конфлікти, суперечки
  • Ображатися на родичів
  • Займатися рукоділлям, прати, займатися будівельними роботами, вживати спиртне

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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