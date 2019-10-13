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14 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 жовтня, віряни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, а українці – День захисника України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 14 жовтня віряни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це головне осіннє свято, історія якого бере початок з 910 року, до періоду, коли Візантійська імперія вела війну із сарацинами. В цей день в Константинополі (до якого вже впритул підійшли мусульмани), біля Влахернської церкви, де зберігалася риза Богоматері, під час богослужіння юродивий Андрій і його учень Єпіфаній побачили у повітрі Богородицю, яка розпростерла над людьми, що молилися своє широке біле покривало – покрову.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 14 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День захисника України
- День українського козацтва
- 1851 – засновано авторитетне агентство новин Рейтер у Великобританії
- 1918 – в Криму відкрився Таврійський університет
- 1926 – опублікована дитяча книга "Вінні-Пух", автор Алан Мілн
- 1933 – Нацистська Німеччина активно готується до війни і виходить з Ліги Націй
- 1942 – на заході України створено Українську повстанську армію (УПА)
- 1943 – німецькі війська в ході Другої світової війни залишають Запоріжжя
- 1994 – вихід на екрани культової кінострічки сучасного кіно "Кримінальне чтиво" режисера Квентіна Тарантіно
ХТО НАРОДИВСЯ 14 жовтня
- 1890 – американський полководець Другої світової війни Дуайт Девід Ейзенхауер
- 1893 – учитель актора Брюса Лі, майстер кунгфу Іп Ман
- 1927 – англійський актор, перший виконавець ролі Джеймса Бонда Роджер Мур
- 1939 – Легенда моди, знаменитий американський модельєр Ральф Лорен
- 1940 – український актор театру і кіно, народний артист Лесь Сердюк
- 1958 – лауреат Шевченківської премії, засновник львівського театру імені Леся Курбаса Володимир Кучинський
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай перші морози
- Яка Покрова – така і зима
- Зима буде ранньою і холодною, якщо на Покрову відлітають журавлі
- Якщо господиня напече багато млинців, то в зимову холоднечу в будинку буде тепло
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатися будь-якою фізичною та розумовою роботою
- Брати чи давати гроші в борг
- Влаштовувати скандали, конфлікти, суперечки
- Ображатися на родичів
- Займатися рукоділлям, прати, займатися будівельними роботами, вживати спиртне
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