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14 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 вересня, віряни вшановують пам'ять Симеона Стовпника і Марфи Каппадокійської, а у США відзначають День Державного гімну. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 14 вересня вшановують пам'ять Симеона Стовпника і Марфи Каппадокійської. Симеон Стовпник – християнський святий, преподобний, засновник нової аскези — стовпництва, аскет. Знаменитий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві, а також іншими аскетичними подвигами. Що ж стосується Марфи Каппадокійської, то вона була матір'ю Симеона Стовпника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 14 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Тетяна, Наталя, а також Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1052 – Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.
- 1068 – під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.
- 1797 – державний переворот у Французькій республіці.
- 1812 – французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.
- 1871 – розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті – такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
- 1918 – у Болгарському царстві розпочалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ.
- 1939 – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
- 1991 – у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.
- 1995 – у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.
- 1996 – в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ВЕРЕСНЯ
- 1486 – Агріппа Неттесгаймський, німецький гуманіст, лікар, алхімік, натурфілософ, окультист, астролог і адвокат.
- 1618 – Пітер Лелі, англійський художник 17 ст., голландського походження.
- 1760 – Луїджі Керубіні, італійський композитор.
- 1769 – Александер фон Гумбольдт, німецький вчений-енциклопедист, фізик, метеоролог, географ, ботанік, зоолог, мандрівник, молодший брат вченого Вільгельма фон Гумбольдта. Основоположник географії рослин.
- 1821 – Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.
- 1867 – Чарльз Дейна Гібсон, американський художник та ілюстратор.
- 1897 – Віра Кутинська, український аніматор та художник, учениця Михайла Бойчука.
- 1906 – Олександр Пащенко, український графік.
- 1906 – Людмила Ярошевська, український композитор, педагог.
- 1912 – Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог.
- 1927 – В'ячеслав Проценко, український архітектор.
- 1936 – Богдан Медвідський, український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді.
- 1937 – Ренцо Піано, італійський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Прітцкерівської премії.
- 1946 – Володимир Мунтян, український футболіст.
- 1951 – Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України.
- 1983 – Емі Вайнхауз, британська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо Семенів день видався ясним, то і вся осінь буде теплою.
- Якщо на бабине літо луки обплутані павутиною – до затяжної осені.
- На Семена – остання гроза.
- На Семенів день все горобці ховаються.
- Тепла погода 14 вересня віщує теплу зиму.
- Дме вітер з південного боку – взимку буде досить тепло.
- Суха погода – восени теж буде мало дощів.
- Гуси вже відлетіли у вирій – за прикметами, зима настане рано.
- Погода дощова – осінь буде з великою кількістю опадів.
- Багато павутини – осінь буде сухою і довгою.
- Якщо людина народилася 14 вересня, то її талісманом буде амазоніт.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.
- Не варто нині багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.
- Не слід сьогодні зловживати алкоголем і надто багато їсти.
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