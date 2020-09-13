14 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 вересня, віряни вшановують пам'ять Симеона Стовпника і Марфи Каппадокійської, а у США відзначають День Державного гімну. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 14 вересня вшановують пам'ять Симеона Стовпника і Марфи Каппадокійської. Симеон Стовпник – християнський святий, преподобний, засновник нової аскези — стовпництва, аскет. Знаменитий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві, а також іншими аскетичними подвигами. Що ж стосується Марфи Каппадокійської, то вона була матір'ю Симеона Стовпника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 14 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Тетяна, Наталя, а також Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1052 – Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.

1068 – під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.

1797 – державний переворот у Французькій республіці.

1812 – французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.

1871 – розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті – такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).

1918 – у Болгарському царстві розпочалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ.

1939 – у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

1991 – у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

1995 – у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

1996 – в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.

Ігор Сікорський

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ВЕРЕСНЯ

1486 – Агріппа Неттесгаймський, німецький гуманіст, лікар, алхімік, натурфілософ, окультист, астролог і адвокат.

1618 – Пітер Лелі, англійський художник 17 ст., голландського походження.

1760 – Луїджі Керубіні, італійський композитор.

1769 – Александер фон Гумбольдт, німецький вчений-енциклопедист, фізик, метеоролог, географ, ботанік, зоолог, мандрівник, молодший брат вченого Вільгельма фон Гумбольдта. Основоположник географії рослин.

1821 – Олександр Станкевич, письменник українського походження, біограф і видавець літературної спадщини Т. М. Грановського; брат письменника і філософа Миколи Станкевича.

1867 – Чарльз Дейна Гібсон, американський художник та ілюстратор.

1897 – Віра Кутинська, український аніматор та художник, учениця Михайла Бойчука.

1906 – Олександр Пащенко, український графік.

1906 – Людмила Ярошевська, український композитор, педагог.

1912 – Лев Спасокукоцький, український композитор і педагог.

1927 – В'ячеслав Проценко, український архітектор.

1936 – Богдан Медвідський, український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді.

1937 – Ренцо Піано, італійський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Прітцкерівської премії.

1946 – Володимир Мунтян, український футболіст.

1951 – Володимир Мельников, український письменник, композитор, науковець, Заслужений діяч мистецтв України.

1983 – Емі Вайнхауз, британська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо Семенів день видався ясним, то і вся осінь буде теплою.

Якщо на бабине літо луки обплутані павутиною – до затяжної осені.

На Семена – остання гроза.

На Семенів день все горобці ховаються.

Тепла погода 14 вересня віщує теплу зиму.

Дме вітер з південного боку – взимку буде досить тепло.

Суха погода – восени теж буде мало дощів.

Гуси вже відлетіли у вирій – за прикметами, зима настане рано.

Погода дощова – осінь буде з великою кількістю опадів.

Багато павутини – осінь буде сухою і довгою.

Якщо людина народилася 14 вересня, то її талісманом буде амазоніт.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.

Не варто нині багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.

Не слід сьогодні зловживати алкоголем і надто багато їсти.

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