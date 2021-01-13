14 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 січня, віряни вшановують пам'ять святителя Василя, а у світі відзначають Новий рік за старим стилем.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні християни вшановують пам'ять святителя Василя. Його вважають покровителем свиней і захисником садів від черв'яків.

Також цього дня, 14 січня, відзначають Новий рік за старим календарем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 14 січня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, а також Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Новий рік за старим стилем.

1392 – король Владислав Ягайло надав міські права Холму.

1506 – у Римі знайшли та перевезли у Ватиканський собор скульптуру "Лаокоон і його сини".

1604 – розпочала роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви.

1794 – Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стала першою американською жінкою, якій успішно зроблений кесарів розтин.

1900 – прем'єра опери "Тоска" Дж. Пуччіні.

1922 – у Харкові ВУЦВК затвердив "Положення про радіотелеграфне агентство України (РАТАУ)". Ухвалено створення РАТАУ як централізованого урядового інформаційного відомства при ВУЦВК.

1933 – посольство Німеччини в Москві одержало доповідну записку від німецького консула в Києві А. Хенке про застосування штрафів в українському селі, про голод, епідемію тифу, захворювання на шигельоз (тоді називали дизентерією).

1946 – Генеральна Асамблея ООН обрала Українську РСР членом Економічної та соціальної ради ООН.

1953 – у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко (193,143 очка).

1966 – Рада міністрів УРСР ухвалила постанову "Про ліквідацію рад народного господарства економічних районів УРСР".

1980 – Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і прийняла резолюцію, якою вимагала "негайно, безумовно і повністю вивести війська з Афганістану".

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою.

2004 – після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства.

2005 – космічний зонд "Гюйгенс" здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.

2010 – годинник Судного дня переведений на одну хвилину назад.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 СІЧНЯ

83 до н. е. – Марк Антоній, римський полководець і державний діяч.

1841 – Берта Морізо, французька художниця-імпресіоніст.

1855 – Опанас Сластіон, український живописець, графік, архітектор, мистецтвознавець і етнограф.

1863 – Павло Кошиць (Порай-Кошиць), український і російський оперний і камерний співак (ліричний, лірико-драматичний тенор), педагог. Двоюрідний брат Олександра Кошиця. Батько співачки Ніни Кошиць.

1882 – Іван Огієнко (митрополит Іларіон), український православний митрополит, мовознавець, історик церкви, культурний діяч.

1883 – Всеволод Петрів, військовий міністр і генерал-хорунжий Армії УНР, учасник оборони Києва від бандформувань Муравйова

1883 – Ніна Річчі (Марія Нієллі), відома французька модельєрка італійського походження. Відкрила у 1932 році разом із сином Дім моди Річчі, який існує досі й випускає одяг, парфуми, косметику та модні аксесуари.

1898 – Юрій Горліс-Горський, український військовий і громадський діяч, письменник, старшина Армії УНР

1902 – Василь Минко, український драматург-комедіограф.

1907 – Василь Комісаренко, відомий український вчений, академік АН УРСР, організатор і директор Інституту ендокринології та обміну речовин.

1922 – Василь Гнєздилов, український архітектор і скульптор, лавреат Шевченківської премії.

1925 – Юкіо Місіма, визначний японський письменник ХХ століття, драматург, актор, політичний діяч.

1928 – Валентина Зимня, українська актриса, театральний педагог, заслужена актриса УРСР (1960).

1933 – Наталія Наум, українська актриса театру і кіно. Дружина українського кінорежисера Володимира Денисенка. Мати акторів Тараса та Олександра Денисенків.

1937 – Євген Гуцало, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії.

1963 – Стівен Содерберг, американський кінорежисер ("Секс, брехня і відео", "Ерін Брокович", "Анатомія Грея", "11...", "12…" і "13 друзів Оуешена"). Кількаразовий номінант на премію "Оскар".

1965 – Шаміль Басаєв, відомий чеченський польовий командир.

1973 – Джанкарло Фізікелла, італійський автогонщик, пілот Формули-1.

Василь Кардаш, український футболіст, півзахисник. У складі київського "Динамо" – п'ятиразовий чемпіон України, триразовий володар Кубка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Перша чверть в ніч на 14 січня – до сильної повені навесні.

Якщо вранці сніжитиме, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно.

Спостерігали за напрямком вітру. Вважалося, що якщо він дме з півночі, літо буде холодним, із заходу – непогожим, зі сходу – посушливим, з півдня – цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.

Якщо людина народилася у Василів день, то, згідно з повір’ями, вона буде дуже багатою. Як оберіг їй рекомендується носити яшму.

Сильний сніг на Василів день – бути гарному літу.

Відлига пророкує прохолодні літні дні.

Яскраві зірки на небі 14 січня віщують швидкі морози.

Снігопад на Василів день – прикмета до того, що чекають на багаті врожаї влітку і восени.

Якщо 14 січня випадає на молодика, це призводить до великої повені.

Якщо сніжитиме з самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, триватимуть аж до весни.

У цей день не можна лаятися і лихословити, замислюватися про погане, оскільки як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш (нехай навіть йдеться про Старий Новий рік).

Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік.

Вважається, що якщо в цей день надіти обновку, то впродовж всього року супроводжуватиме успіх.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня зловживати алкоголем і переїдати;

Не слід нині лихословити та сваритися з рідними та близькими;

Не бажано сьогодні ходити гуляти вночі;

Не можна цього дня давати у борг гроші.

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