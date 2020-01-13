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14 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 січня, віряни вшановують пам'ять святителя Василя, а у світі відзначають Новий рік за старим стилем. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Василя. Він вважається покровителям свиней, а також зберігачем садів від черв’яків.
Ще 14 січня – перший день нового року за старим календарем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 14 січня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1392 – король Владислав Ягайло надав міські права Холму.
- 1506 – у Римі знайшли та перевезли у Ватиканський собор скульптуру "Лаокоон і його сини".
- 1604 – розпочала роботу Гемптон-Кортська конференція на чолі з королем Англії Яковом I для обговорення вимог пуритан щодо зміни доктрини Англіканської церкви.
- 1794 – Елізабет Хог Беннетт з Едома, штат Вірджинія, стала першою американською жінкою, якій успішно зроблений кесарів розтин.
- 1900 – прем'єра опери "Тоска" Дж. Пуччіні.
- 1922 – у Харкові ВУЦВК затвердив "Положення про радіотелеграфне агентство України (РАТАУ)". Ухвалено створення РАТАУ як централізованого урядового інформаційного відомства при ВУЦВК.
- 1933 – посольство Німеччини в Москві одержало доповідну записку від німецького консула в Києві А. Хенке про застосування штрафів в українському селі, про голод, епідемію тифу, захворювання на шигельоз (тоді називали дизентерією).
- 1946 – Генеральна Асамблея ООН обрала Українську РСР членом Економічної та соціальної ради ООН.
- 1953 – у Гельсінкі (Фінляндія) в змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко (193,143 очка).
- 1966 – Рада міністрів УРСР ухвалила постанову "Про ліквідацію рад народного господарства економічних районів УРСР".
- 1980 – Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і прийняла резолюцію, якою вимагала "негайно, безумовно і повністю вивести війська з Афганістану".
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою.
- 2004 – після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства.
- 2005 – космічний зонд "Гюйгенс" здійснив вдалу посадку на поверхню Титану.
- 2010 – годинник Судного дня переведений на одну хвилину назад.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 СІЧНЯ
- 83 до н. е. – Марк Антоній, римський полководець і державний діяч.
- 1841 – Берта Морізо, французька художниця-імпресіоніст.
- 1855 – Опанас Сластіон, український живописець, графік, архітектор, мистецтвознавець і етнограф.
- 1882 – Іван Огієнко (митрополит Іларіон), український православний митрополит, мовознавець, історик церкви, культурний діяч .
- 1883 – Ніна Річчі (Марія Нієллі), відома французька модельєрка італійського походження. Відкрила у 1932 році разом із сином Дім моди Річчі, який існує досі й випускає одяг, парфуми, косметику та модні аксесуари.
- 1898 – Юрій Горліс-Горський, український військовий і громадський діяч, письменник, старшина Армії УНР.
- 1902 – Василь Минко, український драматург-комедіограф.
- 1922 – Василь Гнєздилов, український архітектор і скульптор, лауреат Шевченківської премії.
- 1925 – Юкіо Місіма, визначний японський письменник ХХ століття, драматург, актор, політичний діяч.
- 1928 – Валентина Зимня, українська актриса, театральний педагог, заслужена актриса УРСР.
- 1933 – Наум Наталія Михайлівна, українська актриса театру і кіно. Дружина українського кінорежисера Володимира Денисенка. Мати акторів Тараса та Олександра Денисенків.
- 1937 – Євген Гуцало, український прозаїк, поет, публіцист, кінодраматург, лауреат Шевченківської премії.
- 1963 – Стівен Содерберг, американський кінорежисер. Кількаразовий номінант на премію "Оскар".
- 1973 – Джанкарло Фізікелла, італійський автогонщик, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Бажання, загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов'язково збудеться.
- Якщо в цей день іде дощ, то на Великдень буде сніг.
- Ожеледь на дорогах – до врожаю.
- Молодий місяць – до повноводдя навесні.
- Якщо вранці почався сніг, то зима сніжною буде, а весна – пізньою.
- Снігопад – до теплого літа.
- Відлига в цей день віщує холодну погоду влітку.
- Зоряна ніч – до багатого врожаю ягід.
- Щоб фруктові дерева добре плодоносили, вранці з них сніг струшували.
- Завірюха і заметіль – до хорошого урожаю горіхів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На день Василя гроші займати не можна, інакше весь рік в боргах будеш.
- Лаятися і лихословити не можна, адже як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш.
- 14 січня потрібно порадувати себе обновкою, тоді весь рік будеш в обновках ходити.
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