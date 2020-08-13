14 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 серпня в Україні відзначають Медовий Спас 2020. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

14 серпня в православному світі відзначається велике свято: Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста, присвячений Христу Спасителю. У цей день шанується пам'ять святих мучеників Маккавеїв. А ще з 14 серпня починається Успенський багатоденний пост, який триває до 27 серпня і приурочений до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

До церкви традиційно приходять з медом, водою, квітами і травами. Деякі господині попередньо виготовляють букети "маковійчики" з м'яти, чебрецю, любистку, ромашки і обов'язково з суцвіттям маку, який до цього часу вже перетворюється з квітки в коробочку.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 14 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Леонтій, Олександр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Медовий Спас 2020

1877 – в Канаді заборонили відстрілювати бізонів з поїздів.

1888 – Олівер Шелленбергер отримав патент на електричний лічильник.

1908 – проведено перший міжнародний конкурс краси, сталося ця урочиста подія в Фолкстоні (Великобританія).

1935 – у США введена одна з найбільш лояльних систем соціального страхування (допомоги безробітним).

1936 – баскетбол став олімпійським видом спорту.

1945 – Японія капітулює у Другій світовій війні, цей указ видав імператор Хірохіто.

1952 – країни, що розвиваються з подачі французького економіста А. Сови стали називати Третій світ.

1983 – Сергій Бубка став чемпіоном світу на першому чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбувся у Гельсінкі.

1992 – почалася грузино-абхазька війна.

2003 – знаменитий збій електромережі США і Канади: сталося ланцюгове відключення близько 100 електростанцій.

Перший міжнародний конкурс краси

ХТО НАРОДИВСЯ 14 СЕРПНЯ

1688 – король Пруссії Фрідріх Вільгельм I (носив прізвисько "король-солдат", батько Фрідріха Великого).

1742 – Папа Римський Пій VII (відновив орден єзуїтів).

1777 – датський фізик-дослідник природи Ханс Крістіан Ерстед.

1866 – релігійний філософ і громадський діяч Дмитро Мережковський (яскравий представник Срібного століття).

1867 – автор знаменитого циклу "Сага про Форсайтів" Джон Голсуорсі.

1933 – швейцарський хімік Ріхард Ернст (дослідники молекули складних з'єднань, отримав Нобелівську премію).

1947 – американська письменниця, знаменита романістка і новелістка Даніела Стіл (було продано більше 550 мільйонів її книг).

1968 – американська кіноактриса Холлі Беррі (перша чорношкіра акторка в історії кінематографа, що отримала "Оскар" за виконання головної ролі).

1983 – американська актриса українського походження Міла Куніс.

Холлі Беррі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Який Маковей, таке і 28 серпня.

Великі ягоди малини 14 серпня, пора приступати до посіву озимих.

Дощ іде 14 серпня, краще нічого не сіяти, тому що врожаю не буде.

Маковей

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна нікому бажати зла

Бажано утриматися від їжі.

Не можна голосно говорити і шумно святкувати.

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