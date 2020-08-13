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14 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 серпня в Україні відзначають Медовий Спас 2020. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
14 серпня в православному світі відзначається велике свято: Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста, присвячений Христу Спасителю. У цей день шанується пам'ять святих мучеників Маккавеїв. А ще з 14 серпня починається Успенський багатоденний пост, який триває до 27 серпня і приурочений до свята Успіння Пресвятої Богородиці.
До церкви традиційно приходять з медом, водою, квітами і травами. Деякі господині попередньо виготовляють букети "маковійчики" з м'яти, чебрецю, любистку, ромашки і обов'язково з суцвіттям маку, який до цього часу вже перетворюється з квітки в коробочку.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 14 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Леонтій, Олександр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Медовий Спас 2020
- 1877 – в Канаді заборонили відстрілювати бізонів з поїздів.
- 1888 – Олівер Шелленбергер отримав патент на електричний лічильник.
- 1908 – проведено перший міжнародний конкурс краси, сталося ця урочиста подія в Фолкстоні (Великобританія).
- 1935 – у США введена одна з найбільш лояльних систем соціального страхування (допомоги безробітним).
- 1936 – баскетбол став олімпійським видом спорту.
- 1945 – Японія капітулює у Другій світовій війні, цей указ видав імператор Хірохіто.
- 1952 – країни, що розвиваються з подачі французького економіста А. Сови стали називати Третій світ.
- 1983 – Сергій Бубка став чемпіоном світу на першому чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбувся у Гельсінкі.
- 1992 – почалася грузино-абхазька війна.
- 2003 – знаменитий збій електромережі США і Канади: сталося ланцюгове відключення близько 100 електростанцій.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 СЕРПНЯ
- 1688 – король Пруссії Фрідріх Вільгельм I (носив прізвисько "король-солдат", батько Фрідріха Великого).
- 1742 – Папа Римський Пій VII (відновив орден єзуїтів).
- 1777 – датський фізик-дослідник природи Ханс Крістіан Ерстед.
- 1866 – релігійний філософ і громадський діяч Дмитро Мережковський (яскравий представник Срібного століття).
- 1867 – автор знаменитого циклу "Сага про Форсайтів" Джон Голсуорсі.
- 1933 – швейцарський хімік Ріхард Ернст (дослідники молекули складних з'єднань, отримав Нобелівську премію).
- 1947 – американська письменниця, знаменита романістка і новелістка Даніела Стіл (було продано більше 550 мільйонів її книг).
- 1968 – американська кіноактриса Холлі Беррі (перша чорношкіра акторка в історії кінематографа, що отримала "Оскар" за виконання головної ролі).
- 1983 – американська актриса українського походження Міла Куніс.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Який Маковей, таке і 28 серпня.
- Великі ягоди малини 14 серпня, пора приступати до посіву озимих.
- Дощ іде 14 серпня, краще нічого не сіяти, тому що врожаю не буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна нікому бажати зла
- Бажано утриматися від їжі.
- Не можна голосно говорити і шумно святкувати.
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