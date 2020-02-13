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14 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 лютого – п'ятниця

Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина або День усіх закоханих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святого мученика Трифона, який народився в одній з областей Малої Азії, Фрігії, неподалік від міста Апамеї в селищі Кампсада. З юних років Господь дарував йому силу вигнання бісів і зцілення різних хвороб. Одного разу жителі його рідного села були врятовані ним від голоду: святий Трифон силою своєї молитви змусив піти шкідливих комах, що винищували хлібні злаки і спустошували поля. Особливо прославився святий Трифон вигнанням біса з дочки римського імператора Гордіана (238-244). Допомагаючи всім стражденним, він вимагав тільки однієї плати, віри в Ісуса Христа, благодаттю Якого він зціляв їх.

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Мученик Трифон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 14 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День святого Валентина
  • Міжнародний день дарування книг
  • День комп'ютерника
  • 842 – день народження французької мови
  • 1807 – поблизу острова Тенедос згорів британський фрегат Ajax
  • 1929 – бійня в День святого Валентина в США
  • 1933 – у Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу
  • 1946 – у Лабораторії балістичних досліджень Армії США запущений перший реально працюючий електронний комп'ютер ENIAC
  • 1990 – покинув Сонячну систему Voyager I
  • 1995 – американська влада заарештовує легендарного хакера Кевіна Митника
  • 2003 – у віці 6,5 років помирає клонована вівця Долі
  • 2005 – створено сервіс YouTube
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ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛЮТОГО

  • 1404 – Леон Батіста Альберті, італійський учений, гуманіст, письменник, архітектор
  • 1840 – Клод Моне, французький живописець, представник імпресіонізму
  • 1869 – Чарльз Томсон Рис Вільсон, англійський фізик, нобелівський лауреат. Винайшов прилад для спостереження слідів руху мікрочастинок
  • 1908 – Петро Шелест, перший секретар ЦК Компартії України в 1963-1972 роки
  • 1936 – Анна Герман, польська співачка (померла в 1982 році)
  • 1944 – Алан Паркер, англо-американський режисер і сценарист (Стіна, Серце ангела, Евіта)
  • 1978 – Річард Хемілтон, американський баскетболіст, чемпіон НБА в 2004 році
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Клод Моне

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • 14 лютого зорі падають – весна буде теплою
  • Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою
  • Увечері варто туман – вранці буде тепло​
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Зоряне небо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У День Валентина не можна спізнюватися
  • Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця
  • Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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