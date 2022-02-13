14 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають День усіх закоханих, а віряни вшановують пам'ять святого Валентина. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 14 лютого, віряни вшановують пам'ять мученика Трифона. Він постраждав за віру при імператорі Деціі Траяні. Святий жив у Фрігії, а з дитячих років був наділений силою чудотворення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 14 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, а також Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Святого Валентина

Міжнародний день дарування книг

Європейський день допомоги хворим епілепсією

842 – умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий принесли Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою

1009 – перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург)

1014 – Папа Римський Бенедикт VIII визнав Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії

1556 – Акбар коронований падишахом монгольської імперії

1610 – під Смоленськом посли від Московської держави на чолі з боярином Михайлом Салтиковим домовилися з польським королем Сигізмундом II про умови обрання королевича Владислава московським царем. Головною вимогою московської сторони була непорушність православ'я

1663 – Канада оголошена королівською провінцією Франції

1778 – прапор Сполучених Штатів уперше формально визнаний іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютував дев'ятьма гарматами американському кораблеві "Рейнджер" під командуванням Джона Джонса

1779 – у сутичці з аборигенами Гавайських островів загинув англійський мореплавець Джеймс Кук

1797 – британська ескадра розбила іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримав звання контрадмірала

1807 – при пожежі на англійському кораблі "Аякс" загинуло майже 300 осіб

1848 – за мирним договором Мексика віддала Техас Сполученим Штатам

1859 – Орегон став 33-м штатом США

1876 – американський винахідник Александер Белл продемонстрував перший побутовий телефон

1879 – війська Чилі захопили порт Антофагаста, що стало одним з приводів до війни між Чилі і коаліцією Перу та Болівією

1912 – Аризона стала 48-м американським штатом

1914 – виборча реформа в Галичині дозволила отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни

1918 – календар у Росії переведений на новий стиль. Після 31 січня по старому стилі наступило не 1-е, а відразу 14 лютого

1919 – почалася польсько-радянська війна

1924 – компанія IBM одержала свою нинішню, всім відому, назву

1927 – створена хокейна команда "Торонто мейпл лівз" (до цього називалася "Торонто Сент-Петс")

1933 – у Парижі запроваджена перша у світі автоматична телефонна служба точного часу ("говорячий годинник")

1939 – у Гамбурзі на верфі "Блом і Фосс" спущений на воду лінкор "Бісмарк" – найпотужніший корабель Німеччини в Другій світовій війні

1941 — німецький крейсер "Адмірал Гіппер" завершив 14-денне плавання, в ході якого він затопив 64 кораблі союзників

1944 – за наказом Гітлера ліквідовано абвер (відділ військової розвідки)

– німці взяли під контроль Середземноморське узбережжя вішистської Франції

1946 – у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлений ENIAC – один із перших у світі комп'ютерів

1946 – націоналізований Банк Англії

1949 – відкрита перша сесія Кнесету, парламенту Ізраїлю

1952 – в Осло відкрилися VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри

1956 – у Москві відкрився XX з'їзд КПРС, відомий засудженням культу особи і, побічно, ідеологічної спадщини Сталіна

1958 – в Аммані Йорданія та Ірак підписали договір про об'єднання двох королівств, на чолі якого став король Іраку Фейсал II

1966 – у Москві письменники Андрій Синявський та Юлій Даніель засуджені, відповідно, до семи і п'яти років ув'язнення за антирадянську пропаганду

1967 – в Мехіко підписано договір Тлателолко, що забороняє ядерну зброю в Латинській Америці

1972 – стартувала до Місяця радянська автоматична станція "Луна-20". Через 11 днів вона доставить на Землю місячний ґрунт

1978 – англійська група Dire Straits розпочала в Лондоні запис свого першого альбому.

1989 – аятола Хомейні заочно засудив іранського письменника Салмана Рушді до страти за книгу "Сатаниські вірші".

1990 – "Вояджер-1" зробив фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: Бліда блакитна цятка.

1992 – установлені дипломатичні відносини між РФ і Україною.

1993 – Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону.

– на перших всенародних виборах президента Литви переміг колишній голова Компартії республіки Альгірдас Бразаускас.

2004 – внаслідок обвалення покрівлі в московському "Трансвааль-парку" загинули 28 осіб і понад 100 постраждали.

2005 – у Лівані внаслідок теракту вбитий колишній прем'єр-міністр Рафік Харірі.

2005 – троє працівників PayPal заснували відеохостинг YouTube.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛЮТОГО

1483 – Захір-ід-дін Мухаммед Бабур, чагатайський (узбецький) та індійський правитель, завойовник; відомий також як поет і письменник.

1813 – Олександр Даргомижський, російський композитор, один з основоположників російської класичної музики

1824 – Вінфілд Скотт Генкок, американський генерал (в армії Півночі), герой Громадянської війни.

1857 – Овксентій Корчак-Чепурківський, український гігієніст і епідеміолог, міністр УНР, дійсний член ВУАН.

1859 – Джордж Ферріс, американський інженер. Відомий завдяки створенню оглядового колеса в 1893 році.

1861 – Фердинанд I Кобург, болгарський князь (1887 – 1908) і цар (1908 – 1918), засновник царської династії Кобургів у Болгарії.

1866 – Микола Василенко, український вчений-історик, громадський та політичний діяч.

1869 – Чарльз Томсон Ріс Вільсон, англійський фізик, нобелівський лауреат. Винайшов прибор для спостереження слідів руху мікрочасток

1872 – Трегубов Самуїл Леонтійович, український ортопед-травматолог, родом з Полтавщини. Засновник кафедри ортопедії і травматології Харківського медичного інституту.

1873 – В'ячеслав (Вацлав) Клочковський, російський, український і польський військово-морський діяч.

1908 – Петро Юхимович Шелест, українский політичний діяч, перший секретар ЦК КП України

1911 – Адальберт Борецький, українсько-словацький художник.

1916 – Кобаясі Масакі, японський кінорежисер.

1928 – Сергій Капиця, фізик, професор Московського фізико-технічного інституту, ведучий телепрограми "Очевидне – неймовірне"

1930 – Георгій Якутович, український митець-графік, ілюстратор, майстер лінориту, деревориту й офорту, художник кіно, художник-постановник.

1935 – Григорій Вієру, молдовський поет

1936 – Анна Герман, польська естрадна співачка і авторка пісень

1945 – Ганс-Адам II, князь держави Ліхтенштейн

1947 – Штерн Борис Гедалійович, український письменник-фантаст.

1951 – Кевін Кіган, англійський футболіст і тренер

1967 – Марк Рютте, нідерландський політик

1976 – Лів Крістін, норвезька співачка, колишня вокалістка гуртів Leaves' Eyes та Theatre of Tragedy.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо небеса закриті туманними хмарами до вечора – найближчими днями буде хороша погода

Небо 14 лютого в зірках – весна настане нескоро

Погода на Трифона показує, якою буде вся весна. Якщо на Трифона тепло – прикмета того, що найближчі 30 днів також будуть теплими

Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі

Сніг іде 14 лютого – погода буде дощовою всю весну

Морозний день – весна буде холодною і пізньою

Одруження в цей день – хороший знак

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто нині байдикувати та цілий день лежати на ліжку

Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати

Не гоже у цей день сваритися та лихословити

Не можна нині починати нові справи

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