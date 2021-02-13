14 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 лютого, у світі відзначають День усіх закоханих, а віряни вшановують пам'ять святого Валентина. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 14 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Трифона. Він постраждав за віру при імператорі Деціі Траяні. Святий жив у Фрігії, а з дитячих років був наділений силою чудотворення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 14 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День святого Валентина

Міжнародний день дарування книг

842 – день народження французької мови

1807 – поблизу острова Тенедос згорів британський фрегат Ajax

1929 – бійня в День святого Валентина в США

1933 – у Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу

1946 – у Лабораторії балістичних досліджень Армії США запущений перший робочий електронний комп'ютер ENIAC

1990 – покинув Сонячну систему Voyager I

1995 – американська влада заарештовує легендарного хакера Кевіна Митника

2003 – у віці 6,5 років помирає клонована вівця Долі

2005 – створено сервіс YouTube

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛЮТОГО

1404 – Леон Батіста Альберті, італійський учений, гуманіст, письменник, архітектор

1840 – Клод Моне, французький живописець, представник імпресіонізму

1869 – Чарльз Томсон Рис Вільсон, англійський фізик, нобелівський лауреат. Винайшов прилад для спостереження слідів руху мікрочастинок

1908 – Петро Шелест, перший секретар ЦК Компартії України в 1963-1972 роки

1936 – Анна Герман , польська співачка (померла в 1982 році)

, польська співачка (померла в 1982 році) 1944 – Алан Паркер, англо-американський режисер і сценарист (Стіна, Серце ангела, Евіта)

1978 – Річард Хемілтон, американський баскетболіст, чемпіон НБА у 2004 році

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Трифона багато зірок на небі, весна буде пізня.

Якщо до кінця дня небо покриється прозорими білими хмарами, погода буде хорошою.

Довгі бурульки – довгий льон.

Погода на Трифона вказує, якою буде погода протягом місяця. Якщо в цей день тепло, то найближчі 30 днів будуть теплі.

Сніг іде – до дощової весни.

Морозний день – весна буде пізньою і холодною.

Побачити зірку, що падає, – до теплої весни.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У День Валентина не можна спізнюватися

Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця

Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд

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