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14 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 липня, віряни вшановують пам'ять Кузьми та Дем'яна, а у Франції відзначають День взяття Бастилії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять безсрібників Козьму і Даміана. У народі ця дата отримала такі назви: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабине (дівоче, куряче) свято.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 14 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ангелина, Дем'ян, Кузьма, Петро та Камелія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День взяття Бастилії у Франції
- День народження кронпринцеси Вікторії у Швеції
- 1021 – Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їхньої пам'яті.
- 1789 – Повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію, символ тиранії династії Бурбонів. Національне свято Франції.
- 1894 – У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хоміцький забив перший гол.
- 1933 – Вийшов перший мультфільм Макса Фляйшера про матроса Папая.
- 1969 – Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.
- 2000 – Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИПНЯ
- 1793 – Джордж Грін, британський математик-самоучка і фізик.
- 1862 – Густав Клімт, австрійський художник і графік, символіст, один із найвидатніших представників сецесії, провідник віденського модернізму.
- 1890 – Осип Цадкін, видатний французький скульптор-авангардист єврейсько-шотландського походження, народжений в білоруському Смоленську.
- 1897 – Мирослав Ірчан, український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець.
- 1903 – Ірвінг Стоун, американський письменник.
- 1904 – Зінґер Ісаак Башевіс, єврейський письменник.
- 1913 – Форд Джеральд, 38-й президент США.
- 1918 – Берґман Інґмар, шведський театральний і кінорежисер.
- 1919 – Ліно Вентура, італійський кіноактор.
- 1939 – Готт Карел, чеський естрадний співак.
- 1942 – Солана Хав'єр, Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики, ексгенеральний секретар НАТО.
- 1943 – Пуховий Іван Іванович, український науковець, педагог, винахідник.
- 1947 – Брюховецький В'ячеслав Степанович, український літературознавець, педагог і громадський діяч, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".
- 1952 – Джефф Ліндсі, американський письменник, автор серії романів про серійного вбивцю Декстера Моргана.
- 1976 – Янович Ірина Вікторівна, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор.
- 1983 – Шумбарець Віталій Ігорьович, український стрибун на лижах з трампліна.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Західний вітер приносить дощі.
- Якщо серп місяця червонуватий, то чекай вітрів, кінці серпа затупились, то до злив.
- Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися, то до сильної грози.
- Свічка тьмяно горить, то буде дощ.
- На деревах з'явилося жовте листя, то до ранньої осені.
- Сорока кричить, то буде тривала спека.
- Миші у льоні в'ють гнізда, то взимку буде багато снігу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.
- Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.
- Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.
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