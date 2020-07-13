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14 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 липня – вівторок

Сьогодні, 14 липня, віряни вшановують пам'ять Кузьми та Дем'яна, а у Франції відзначають День взяття Бастилії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять безсрібників Козьму і Даміана. У народі ця дата отримала такі назви: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабине (дівоче, куряче) свято.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 14 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ангелина, Дем'ян, Кузьма, Петро та Камелія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День взяття Бастилії у Франції
  • День народження кронпринцеси Вікторії у Швеції
  • 1021 – Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їхньої пам'яті.
  • 1789 – Повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію, символ тиранії династії Бурбонів. Національне свято Франції.
  • 1894 – У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хоміцький забив перший гол.
  • 1933 – Вийшов перший мультфільм Макса Фляйшера про матроса Папая.
  • 1969 – Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.
  • 2000 – Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.
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ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИПНЯ

  • 1793 – Джордж Грін, британський математик-самоучка і фізик.
  • 1862 – Густав Клімт, австрійський художник і графік, символіст, один із найвидатніших представників сецесії, провідник віденського модернізму.
  • 1890 – Осип Цадкін, видатний французький скульптор-авангардист єврейсько-шотландського походження, народжений в білоруському Смоленську.
  • 1897 – Мирослав Ірчан, український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець.
  • 1903 – Ірвінг Стоун, американський письменник.
  • 1904 – Зінґер Ісаак Башевіс, єврейський письменник.
  • 1913 – Форд Джеральд, 38-й президент США.
  • 1918 – Берґман Інґмар, шведський театральний і кінорежисер.
  • 1919 – Ліно Вентура, італійський кіноактор.
  • 1939 – Готт Карел, чеський естрадний співак.
  • 1942 – Солана Хав'єр, Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики, ексгенеральний секретар НАТО.
  • 1943 – Пуховий Іван Іванович, український науковець, педагог, винахідник.
  • 1947 – Брюховецький В'ячеслав Степанович, український літературознавець, педагог і громадський діяч, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".
  • 1952 – Джефф Ліндсі, американський письменник, автор серії романів про серійного вбивцю Декстера Моргана.
  • 1976 – Янович Ірина Вікторівна, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор.
  • 1983 – Шумбарець Віталій Ігорьович, український стрибун на лижах з трампліна.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Західний вітер приносить дощі.
  • Якщо серп місяця червонуватий, то чекай вітрів, кінці серпа затупились, то до злив.
  • Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися, то до сильної грози.
  • Свічка тьмяно горить, то буде дощ.
  • На деревах з'явилося жовте листя, то до ранньої осені.
  • Сорока кричить, то буде тривала спека.
  • Миші у льоні в'ють гнізда, то взимку буде багато снігу.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.
  • Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.
  • Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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