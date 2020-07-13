14 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 липня, віряни вшановують пам'ять Кузьми та Дем'яна, а у Франції відзначають День взяття Бастилії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять безсрібників Козьму і Даміана. У народі ця дата отримала такі назви: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабине (дівоче, куряче) свято.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 14 липня, іменини відзначають власники таких імен: Ангелина, Дем'ян, Кузьма, Петро та Камелія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День взяття Бастилії у Франції

День народження кронпринцеси Вікторії у Швеції

1021 – Митрополит Київський Іоанн I урочисто відкрив і прославив мощі святих руських князів Бориса та Гліба і встановив день вшанування їхньої пам'яті.

1789 – Повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в'язницю Бастилію, символ тиранії династії Бурбонів. Національне свято Франції.

1894 – У Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч (між командами Львова і Кракова). На 6-й хвилині Володимир Хоміцький забив перший гол.

1933 – Вийшов перший мультфільм Макса Фляйшера про матроса Папая.

1969 – Розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом.

2000 – Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти щодо стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЛИПНЯ

1793 – Джордж Грін, британський математик-самоучка і фізик.

1862 – Густав Клімт, австрійський художник і графік, символіст, один із найвидатніших представників сецесії, провідник віденського модернізму.

1890 – Осип Цадкін, видатний французький скульптор-авангардист єврейсько-шотландського походження, народжений в білоруському Смоленську.

1897 – Мирослав Ірчан, український поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач, літературознавець, журналіст, історик, видавець.

1903 – Ірвінг Стоун, американський письменник.

1904 – Зінґер Ісаак Башевіс, єврейський письменник.

1913 – Форд Джеральд, 38-й президент США.

1918 – Берґман Інґмар, шведський театральний і кінорежисер.

1919 – Ліно Вентура, італійський кіноактор.

1939 – Готт Карел, чеський естрадний співак.

1942 – Солана Хав'єр, Верховний представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики, ексгенеральний секретар НАТО.

1943 – Пуховий Іван Іванович, український науковець, педагог, винахідник.

1947 – Брюховецький В'ячеслав Степанович, український літературознавець, педагог і громадський діяч, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія".

1952 – Джефф Ліндсі, американський письменник, автор серії романів про серійного вбивцю Декстера Моргана.

1976 – Янович Ірина Вікторівна, українська велосипедистка, призер Олімпійських ігор.

1983 – Шумбарець Віталій Ігорьович, український стрибун на лижах з трампліна.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Західний вітер приносить дощі.

Якщо серп місяця червонуватий, то чекай вітрів, кінці серпа затупились, то до злив.

Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися, то до сильної грози.

Свічка тьмяно горить, то буде дощ.

На деревах з'явилося жовте листя, то до ранньої осені.

Сорока кричить, то буде тривала спека.

Миші у льоні в'ють гнізда, то взимку буде багато снігу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.

Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.

Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.

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