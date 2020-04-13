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14 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 квітня – вівторок - фото 1
14 квітня – вівторок

Сьогодні, 14 квітня, віряни вшановують пам'ять Святої Марії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Для вірян триває останній тиждень Великого посту.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Святої Марії та молилися їй, щоб захистила від псування. А в народному календарі зазначено вшанування Марії-пролубниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 14 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Марко, Макар, Макарій, Юхим, Аврам, Абрам, Ельвіра, а також Гордій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1768 – Максим Залізняк та Іван Ґонта підняли повстання гайдамаків проти поляків; початок Коліївщини.
  • 1852 – При Університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів.
  • 1865 – У вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив американського президента Авраама Лінкольна.
  • 1894 – Перша публічна демонстрація кінопроєктора Едісона.
  • 1912 – Найбільший на той час пасажирський лайнер "Титанік" зіштовхнувся з айсбергом.
  • 1930 – На екрани вийшов фільм режисера Олександра Довженка "Земля".
  • 1978 – У Тбілісі пройшла масова демонстрація з вимогою визнання грузинської мови офіційною.
  • 1991 – З Музею Ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин на суму 500 млн доларів.
  • 2003 – Розшифрований людський геном.
  • 2007 – Уперше показано на М1 мультсеріал Футурама.

ХТО НАРОДИВСЯ 14 КВІТНЯ

  • 11924 – Марія Харченко, українська співачка та акторка театру, Народна артистка України.
  • 1940 – Марі Кінскі, княгиня Ліхтенштейну, дружина нині панівного князя Ганса-Адама.
  • 1945 – Рітчі Блекмор, гітарист груп "Deep Purple", "Rainbow" та "Blackmore's Night".
  • 1945 – Андрій Чебикін, український художник-графік, педагог.
  • 1961 – Роберт Карлайл, англо-американський актор.
  • 1969 – Амір ібн аль-Хаттаб, борець за незалежність Чеченської Республіки.
  • 1975 – Вероніка Земанова, популярна чеська еро-фотомодель, акторка і співачка.
  • 1977 – Сара Мішель Геллар, американська актриса.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день розіллється велика вода, то чекай великих трав і раннього покосу по весні.
  • У цей день старі ворони відпускають однорічних пташенят на окреме гніздо.
  • Вночі зірок не видно – на теплу погоду.
  • Сині хмари по небу пливуть – до тепла і дощу.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні, 14 квітня, вшановують Святу Марію. У цей день не можна лихословити, використовувати лайливі слова, бажати людям поганого.
  • Не варто грішити обжерливістю – варто їсти просту їжу.
  • Не намагайтеся планувати важливі справи. Краще дочекайтеся початку наступного тижня і вже тоді розбирайтеся з усіма робочими моментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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