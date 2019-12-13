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14 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 грудня, у світі відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Україн та Міжнародний день мавп. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять пророка Наума. Святий пророк Наум – один з 12 малих пророків, родом із селища Елкоша (Галілея). Час його життя відноситься до VII ст. до н. е.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 14 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в Україні
- Міжнародний день мавп
- Наумів день
- 1819 — Алабама стала 22-м штатом США
- 1900 — день народження квантової механіки. Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення
- 1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу
- 1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руала Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР
- 1920 — в Севастополі заснували Перший радянський театр ім. А. В. Луначарського
- 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
- 1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
- 1955 — членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Королівство Лівія, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспаніська Держава
- 1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки)
- 1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
- 2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо
- 2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу "Аль-Багдадія" Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами "Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!"
- 2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution
- 2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ГРУДНЯ
- 1840 — Михайло Старицький, український письменник (поет, драматург, прозаїк), театральний і культурний діяч.
- 1884 — Чарнецький Миколай, український церковний діяч (УГКЦ), єпископ, професор Духовної семінарії у Станіславові, настоятель монастирів у Костополі й Ковелі. Проголошений мучеником і блаженним УГКЦ.
- 1895 — Георг VI (Альберт Фредерік Артур Георг), король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Домініонів з 1936 року, імператор Індії в 1947 році, король Індії в 1947–1949 роках, король Ірландії в 1936–1949 роках.
- 1931 — Попов Микола Сергійович, радянський зброяр, випускник Харківського політехнічного інституту, конструктор танка Т-80.
- 1946 — Джейн Біркін, британська акторка.
- 1947 — Ділма Руссефф, перша в історії Бразилії жінка на посаді президента країни.
- 1949 — Кліфф Вільямс, рок-музикант, гітарист (AC/DC).
- 1960 — Віктор Пінчук, український мільярдер, меценат, громадський діяч.
- 1964 — Юрій Луценко, український політик.
- 1970 — Анна Марія Йопек, польська співачка, музикант і продюсер
- 1972 — Біліченко Геннадій Васильович, капітан СБУ, Герой України (посмертно).
- 1979 — Андрій Макров, естонський хокеїст
- 1987 — Алетта Оушен, угорська порноакторка
- 1988 — Ванесса Гадженс, американська акторка і співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Північний вітер дме – будуть сильні морози найближчим часом.
- Зимові зірки 14 грудня на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.
- Глухо чується собачий гавкіт – чекай снігопаду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна виходити сьогодні з дому у темний час доби.
- Не варто зичити гроші.
- Забороняється виносити сміття.
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