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14 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 червня, у світі відзначають Всесвітній день донора крові, а віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 14 червня віряни вшановують пам'ять святого мученика Юстина Філософа.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Гаврило, Павло, Ельвіра, Валерій, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день донора крові
- Всесвітній день в'язання
- Міжнародний день блогера
- 1783 – на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.
- 1834 – Ісаак Фішер зі Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.
- 1940 – СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву
- 1995 – загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.
- 1997 – На аукціоні "Сотбі" у Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939 року) продали за $68 500.
- 2014 – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.
- 2017 – у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок 12 людей загинуло близько 80 людей поранені інші пропали безвісти.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 ЧЕРВНЯ
- 1736 – Кулон Шарль Оґюстен, французький фізик, військовий інженер, творець основного закону електростатики.
- 1807 – Сошенко Іван Максимович – український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва
- 1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця ("Хатина дядька Тома").
- 1819 – Софрон Витвицький, письменник, етнограф.
- 1868 – Ландштайнер Карл, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.
- 1891 – Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.
- 1903 – Жгенті Віссаріон Давидович, грузинський критик, літературознавець, доктор філологічних наук з 1975 року.
- 1922 – Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст.
- 1935 – Григорій Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України.
- 1961 – Станіслав Аржевітін, український політик, фінансист, краєзнавець
- 1963 – Тоні Савевскі югославський і македонський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зоря пофарбована в яскраво-червоний колір – жито теж буде з червоним наливом.
- Вранці небо чисте і ясне – добре достигне жито.
- Ранкова веселка – до дощу.
- Похмурий ранок віщує хороший врожай ярих культур.
- Світанкове сонце бліде – надвечір піде дощ.
- Вітер дме з західної сторони – найближчим часом буде погіршення погоди.
- Дощ іде на Устина – буде хороший урожай конопель і льону.
- Якщо на небі хмари, але жовтці не закрили квіти, значить дощу не буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не бажано цього дня сваритися з рідними та близькими;
- Не можна нині витрачати надто багато грошей;
- Не слід у цей день ходити в гості після заходу сонця;
- Не гоже сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати.
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