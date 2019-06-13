14 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 14 червня, віряни відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. Преподобний Діонісій, ігумен Глушицький народився в 1362 році в околицях Вологди і у святому хрещенні був названий Димитрієм. З юних років полюбив він чернече житіє. Залишивши рідну домівку, він трудився ченцем в Спасокаменному монастирі, де прийняв чернецтво з ім'ям Діонісій.

Преподобний Діонісій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день донора крові

Міжнародний день блогера

1900 – Гавайські острови оголошені територією США

1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі"

1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone"

1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди

1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки

2008 – Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному

Bambi

ХТО НАРОДИВСЯ 14 червня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик і військовий інженер

1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця (Хатина дядька Тома)

1868 - Карл Ландштейнер, лікар, імунолог, лауреат Нобелівської премії

1897 - Ян Фрідегор (справжнє ім'я Йохан Фрідольф Йохансон), шведський письменник

1906 – Маргарет Бурк-Уайт, американська журналістка, піонер фотожурналізма

1928 – Че Гевара, латиноамериканський революціонер

1946 – Дональд Трамп, американський мільярдер, автор телевізійного шоу Apprentice, автор бестселерів Трамп: Як розбагатіти, Трамп: Мистецтво угоди

Дональд Трамп святкує день народження 14 червня

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих

На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода

Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель

Льон

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Дівчатам у цей день не бажано розплітати коси.

Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати трудові обов'язки.

Не можна пити алкоголь.

Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку