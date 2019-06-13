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14 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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14 червня - п'ятниця

Сьогодні, 14 червня, віряни відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. Преподобний Діонісій, ігумен Глушицький народився в 1362 році в околицях Вологди і у святому хрещенні був названий Димитрієм. З юних років полюбив він чернече житіє. Залишивши рідну домівку, він трудився ченцем в Спасокаменному монастирі, де прийняв чернецтво з ім'ям Діонісій.

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Преподобний Діонісій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день донора крові
  • Міжнародний день блогера
  • 1900 – Гавайські острови оголошені територією США
  • 1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі"
  • 1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone"
  • 1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди
  • 1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки
  • 2008 – Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному
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Bambi

ХТО НАРОДИВСЯ 14 червня

  • 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик і військовий інженер
  • 1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця (Хатина дядька Тома)
  • 1868 - Карл Ландштейнер, лікар, імунолог, лауреат Нобелівської премії
  • 1897 - Ян Фрідегор (справжнє ім'я Йохан Фрідольф Йохансон), шведський письменник
  • 1906 – Маргарет Бурк-Уайт, американська журналістка, піонер фотожурналізма
  • 1928 – Че Гевара, латиноамериканський революціонер
  • 1946 – Дональд Трамп, американський мільярдер, автор телевізійного шоу Apprentice, автор бестселерів Трамп: Як розбагатіти, Трамп: Мистецтво угоди
Дональд Трамп святкує день народження 14 червня - фото 334047
Дональд Трамп святкує день народження 14 червня

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • 14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих
  • На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода
  • Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель
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Льон

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Дівчатам у цей день не бажано розплітати коси.
  • Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати трудові обов'язки.
  • Не можна пити алкоголь.

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