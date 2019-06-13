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14 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 червня, віряни відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають день Преподобного Діонісія, ігумена Глушицького. Преподобний Діонісій, ігумен Глушицький народився в 1362 році в околицях Вологди і у святому хрещенні був названий Димитрієм. З юних років полюбив він чернече житіє. Залишивши рідну домівку, він трудився ченцем в Спасокаменному монастирі, де прийняв чернецтво з ім'ям Діонісій.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 14 червня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день донора крові
- Міжнародний день блогера
- 1900 – Гавайські острови оголошені територією США
- 1942 – на екрани США вийшов мультфільм Волта Діснея "Бембі"
- 1965 – Боб Ділан записав у Нью-Йорку першу свою композицію з використанням електрогітари "Like a Rolling Stone"
- 1985 – у Шенгені (Люксембург) був підписаний договір між п'ятьма європейськими державами, що отримав назву Шенгенські угоди
- 1994 – вперше після націоналізації банків в 1979 році в Ірані почали відкриватися приватні банки
- 2008 – Севастополі відкрито пам'ятник гетьману Сагайдачному
ХТО НАРОДИВСЯ 14 червня
- 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик і військовий інженер
- 1811 – Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця (Хатина дядька Тома)
- 1868 - Карл Ландштейнер, лікар, імунолог, лауреат Нобелівської премії
- 1897 - Ян Фрідегор (справжнє ім'я Йохан Фрідольф Йохансон), шведський письменник
- 1906 – Маргарет Бурк-Уайт, американська журналістка, піонер фотожурналізма
- 1928 – Че Гевара, латиноамериканський революціонер
- 1946 – Дональд Трамп, американський мільярдер, автор телевізійного шоу Apprentice, автор бестселерів Трамп: Як розбагатіти, Трамп: Мистецтво угоди
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- 14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих
- На Устина вітер із заходу – скоро погіршиться погода
- Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону і конопель
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Дівчатам у цей день не бажано розплітати коси.
- Сьогодні не можна лінуватися і ігнорувати трудові обов'язки.
- Не можна пити алкоголь.
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