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14 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 14 березня, відзначають День землевпорядника України та Поминальну суботу другої седмиці святої Чотиридесятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 14 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Поминальну суботу другої седмиці святої Чотиридесятниці. Святою Чотиридесятницею називають дні Великого посту, який триває рівно сім тижнів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 14 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день річок.
- Міжнародний день числа "Пі".
- День землевпорядника України.
- 1489 — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції.
- 1839 — Виступаючи перед колегами, Джон Гершель вперше використав термін "фотографія",
- 1917 — у Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію у селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях.
- 1923 — Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Східної Галичини і Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію.
- 1939 — Угорщина розпочала війну проти Карпатської України.
- 1990 — у Львівській області в Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ — прапор України.
- 1994 — випущено реліз Linux 1.0.0.
- 2014 — у Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї.
ХТО НАРОДИВСЯ 14 БЕРЕЗНЯ
- 1804 — Йоганн Штраус, австрійський композитор, скрипаль, диригент.
- 1821 — Петро Селецький, український композитор, мемуарист.
- 1823 — Теодор де Банвіль, французький поет і драматург.
- 1854 — Ерліх Пауль, німецький доктор, бактеріолог та біохімік, один з засновників імунології та хімієтерапії, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1908 року.
- 1872 — Олекса Новаківський, український живописець і педагог.
- 1879 — Альберт Ейнштейн, фізик, лауреат Нобелівської премії 1921 року.
- 1891 — Амвросій Бучма — видатний український актор і режисер. В 1936—1954 рр. — актор і режисер Київського театру ім. I.Франка.
- 1897 — Василь Атаманюк — український письменник (поет, перекладач, літературознавець), політичний діяч. Псевдонім — Василь Яблуненко.
- 1908 — Чуприна Олексій Сергійович, кобзар з Чорної гори (1960—1992).
- 1937 — Володимир Савельєв, український режисер та актор.
- 1940 — Шовкун Віктор Йосипович перекладач, письменник, літературний редактор.
- 1986 — Джеймі Белл, англійський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Євдокію сонячно і тепло, значить, всю весну погода буде хорошою.
- Ласкавий і теплий вітер – літо, швидше за все, буде з великою кількістю опадів і холодним.
- Кури талу воду п'ють – прикмета до того, що мороз буде, а холодна погода протримається достатньо довго.
- Сонячний день віщує врожай зернових, грибів і гарбузових культур.
- Теплий день 14 березня – літо буде спекотним, а також можна очікувати хорошого сінокосу.
- Повінь в цей день – на луках буде багато трави, а худоба буде сильною і здоровою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.
- Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.
- Не можна йти до закінчення служби з храму.
- Великим гріхом вважається поминати покійних спиртними напоями.
- У Батьківську суботу, як і в інші дні, не можна погано говорити про покійних.
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