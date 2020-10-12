13 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих, а віряни вшановують пам'ять священномученика Григорія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 13 жовтня вшановують пам'ять священномученика Григорія. Він був просвітником Вірменії з роду грузинських царів. Єпископом він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 13 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Маріанна, Марія, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день зменшення небезпеки лих

1307 – За наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п'ятницю 13.

1582 – В Італії та інших католицьких країнах юліанський календар замінено на григоріанський.

1675 – нідерландський фізик Крістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.

1792 – У Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.

1860 – У США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.

1871 – у Києві відкрилася Колегія Павла Ґалаґана.

1875 – Відкрито Чернівецький університет.

1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1894 – У Пенсильванії (США) засновано Український народний союз.

1900 – Вийшла основна книга Зиґмунда Фройда "Тлумачення снів".

1927 – За ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.

1943 – Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.

1944 – У Москві Сталін пообіцяв Вінстону Черчиллю, що СРСР оголосить війну Японській імперії після перемоги над Третім Рейхом.

1948 – Завершене будівництво газопроводу Дашава-Київ.

1957 – В СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.

1957 – На Державній нараді Мао Цзе Дун заявив: "Не треба читати багато книг".

1965 – В СРСР запроваджено Державний знак якості.

1987 – У Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів у військових цілях.

1989 – У Києво-Печерській лаврі відкрито духовну семінарію Російської православної церкви.

1992 – На посаді прем'єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.

1996 – У Криму створено Південноукраїнський економічний союз.

1998 – НАТО пред'явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЖОВТНЯ

1474 – Маріотто Альбертінеллі, італійський живописець, представник Флорентійської школи.

1822 – Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог й бактеріолог.

1887 – Йозеф Тисо, словацький теолог і політик, президент Словацької республіки.

1921 – Ів Монтан, французький співак і актор.

1923 – Михайло Сікорський, український історик, почесний директор заповідника "Переяслав", Герой України.

1925 – Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії.

1926 – Рей Браун, американський джазовий музикант.

1933 – Нана Мускурі, грецька співачка.

1941 – Роберт Лорн Гантер, канадський журналіст, еколог, співзасновник і перший президент "Грінпіс".

1960 – Кацухіса Намасе, японський актор.

1971 – Михайло Старостяк, український футболіст.

1980 – Марк-Андре Бержерон, канадський хокеїст.

1982 – Ян Торп, австралійський плавець.

1995 – Пак Чі Мін, співак і танцюрист бойз-бенду BTS.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.

Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.

Білка чисто вилиняла – до гарної зими.

Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.

Сухий сніг випав – до врожайного літа.

Блідий і каламутний місяць в тумані – до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

За народними уявленнями у цей день, напередодні Покрови, у лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять людям сьогодні блукати лісами.

На Григорія, щоб не захворіти, заведено палити в стодолі стару солому з матраців, а потім набивати їх новою. У сучасному світі актуально зробити у цей день генеральне прибирання.

Також сьогодні не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.

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