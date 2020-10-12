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13 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 жовтня – вівторок

Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих, а віряни вшановують пам'ять священномученика Григорія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 13 жовтня вшановують пам'ять священномученика Григорія. Він був просвітником Вірменії з роду грузинських царів. Єпископом він проповідував Євангеліє і багатьох навернув до християнської віри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 13 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Маріанна, Марія, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день зменшення небезпеки лих
  • 1307 – За наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. З цієї дати походить забобон про п'ятницю 13.
  • 1582 – В Італії та інших католицьких країнах юліанський календар замінено на григоріанський.
  • 1675 – нідерландський фізик Крістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.
  • 1792 – У Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.
  • 1860 – У США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.
  • 1871 – у Києві відкрилася Колегія Павла Ґалаґана.
  • 1875 – Відкрито Чернівецький університет.
  • 1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.
  • 1894 – У Пенсильванії (США) засновано Український народний союз.
  • 1900 – Вийшла основна книга Зиґмунда Фройда "Тлумачення снів".
  • 1927 – За ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення.
  • 1943 – Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху.
  • 1944 – У Москві Сталін пообіцяв Вінстону Черчиллю, що СРСР оголосить війну Японській імперії після перемоги над Третім Рейхом.
  • 1948 – Завершене будівництво газопроводу Дашава-Київ.
  • 1957 – В СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства.
  • 1957 – На Державній нараді Мао Цзе Дун заявив: "Не треба читати багато книг".
  • 1965 – В СРСР запроваджено Державний знак якості.
  • 1987 – У Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів у військових цілях.
  • 1989 – У Києво-Печерській лаврі відкрито духовну семінарію Російської православної церкви.
  • 1992 – На посаді прем'єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.
  • 1996 – У Криму створено Південноукраїнський економічний союз.
  • 1998 – НАТО пред'явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.
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ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЖОВТНЯ

  • 1474 – Маріотто Альбертінеллі, італійський живописець, представник Флорентійської школи.
  • 1822 – Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог й бактеріолог.
  • 1887 – Йозеф Тисо, словацький теолог і політик, президент Словацької республіки.
  • 1921 – Ів Монтан, французький співак і актор.
  • 1923 – Михайло Сікорський, український історик, почесний директор заповідника "Переяслав", Герой України.
  • 1925 – Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії.
  • 1926 – Рей Браун, американський джазовий музикант.
  • 1933 – Нана Мускурі, грецька співачка.
  • 1941 – Роберт Лорн Гантер, канадський журналіст, еколог, співзасновник і перший президент "Грінпіс".
  • 1960 – Кацухіса Намасе, японський актор.
  • 1971 – Михайло Старостяк, український футболіст.
  • 1980 – Марк-Андре Бержерон, канадський хокеїст.
  • 1982 – Ян Торп, австралійський плавець.
  • 1995 – Пак Чі Мін, співак і танцюрист бойз-бенду BTS.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сніг випав, то зима ще не скоро настане.
  • Якщо журавлі відлетіли, зима буде рання і холодна.
  • Білка чисто вилиняла – до гарної зими.
  • Побачити вранці мороз на вікнах – до приходу гостей.
  • Сухий сніг випав – до врожайного літа.
  • Блідий і каламутний місяць в тумані – до негоди.
13 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 429841

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • За народними уявленнями у цей день, напередодні Покрови, у лісах бродять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять людям сьогодні блукати лісами.
  • На Григорія, щоб не захворіти, заведено палити в стодолі стару солому з матраців, а потім набивати їх новою. У сучасному світі актуально зробити у цей день генеральне прибирання.
  • Також сьогодні не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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