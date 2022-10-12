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13 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день зору. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 13 жовтня, вшановують пам'ять священномученика Григорія, а народі цю дату називають Григор’євим днем або Григорія Солом'яного.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 13 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Григорій, Михайло, Маріанна, Олександр, Василь, Петро, Семен, Леонід та Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День без бюстгальтера
- Всесвітній день зомбі
- 1307 – король Філіп IV Красивий наказав водночас арештувати всіх французьких тамплієрів. Саме від цієї дати зародилось чимало забобонів про п'ятницю 13-те
- 1582 – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) офіційно замінив григоріанський (новий стиль)
- 1675 – нідерландський фізик Християн Гюйгенс зумів запатентувати кишеньковий годинник
- 1792 – у Вашингтоні почалось будівництво Білого дому
- 1860 – у США вперше зробили фотографію з повітряної кулі
- 1871 – у Києві відчинилась Колегія Павла Ґалаґана
- 1875 – запрацював Чернівецький університет
- 1884 – Гринвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана
- 1894 – у Пенсильванії з'явився Український народний союз.
- 1927 – Міжнародна організація праці ініціювала появу Міжнародної асоціації соціального забезпечення
- 1943 – Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху
- 1948 – Рада міністрів СРСР погодила постанову про виселення сімей "бандитських і націоналістичних елементів"
- 1948 – закінчилось будівництво газопроводу Дашава-Київ
- 1957 – в СРСР пройшов запуск першого у світі штучного супутника Землі
- 1987 – у Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів задля військових цілей
- 1996 – у Криму засновано Південноукраїнський економічний союз
- 1998 – НАТО пред'явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЖОВТНЯ
- 1474 — Маріотто Альбертінеллі, італійський живописець та яскравий представник Флорентійської школи
- 1822 — Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог та бактеріолог
- 1887 — Йозеф Тисо, словацький теолог і політик
- 1921 — Ів Монтан, французький співак і актор
- 1923 — Михайло Сікорський, український історик та почесний директор заповідника "Переяслав"
- 1925 — Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії
- 1926 — Рей Браун, американський джазовий музикант
- 1933 — Нана Мускурі, грецька співачка
- 1937 — Савелій Крамаров, радянський та американський комедійний актор
- 1941 — Роберт Лорн Гантер, канадський журналіст, екологіст, енвайронменталіст, співзасновник та перший президент "Грінпіс"
- 1960 — Кацухіса Намасе, японський актор
- 1967 — Кейт Уолш, американська акторка (Анатомія Грей)
- 1971 — Михайло Старостяк, український футболіст
- 1980 — Марк-Андре Бержерон, канадський хокеїст
- 1982 — Ян Торп, австралійський плавець
- 1995 — Пак Чі Мін, співак та танцюрист бойз-бенду BTS
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Григорія всі дерева пожовтіли, то зима буде морозною
- У цей день оновлювали подушки та матраци, набиваючи їх соломою
- Якщо птахи літають низько над землею, то зовсім скоро прийдуть опади
- Нічні заморозки вказують на ранню зиму
- Якщо місяць туманний, то незабаром впаде сніг
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та кричати
- Не можна тримати вдома старі речі
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна давати та брати у борг
- Не можна ходити на світанку по росі
- Не можна злитись та зациклюватись на поганому
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