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13 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 жовтня – четвер

Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день зору. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 жовтня, вшановують пам'ять священномученика Григорія, а народі цю дату називають Григор’євим днем або Григорія Солом'яного.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 13 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Григорій, Михайло, Маріанна, Олександр, Василь, Петро, Семен, Леонід та Матвій.Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День без бюстгальтера
  • Всесвітній день зомбі
  • 1307 – король Філіп IV Красивий наказав водночас арештувати всіх французьких тамплієрів. Саме від цієї дати зародилось чимало забобонів про п'ятницю 13-те
  • 1582 – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) офіційно замінив григоріанський (новий стиль)
  • 1675 – нідерландський фізик Християн Гюйгенс зумів запатентувати кишеньковий годинник
  • 1792 – у Вашингтоні почалось будівництво Білого дому
  • 1860 – у США вперше зробили фотографію з повітряної кулі
  • 1871 – у Києві відчинилась Колегія Павла Ґалаґана
  • 1875 – запрацював Чернівецький університет
  • 1884 – Гринвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана
  • 1894 – у Пенсильванії з'явився Український народний союз.
  • 1927 – Міжнародна організація праці ініціювала появу Міжнародної асоціації соціального забезпечення
  • 1943 – Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху
  • 1948 – Рада міністрів СРСР погодила постанову про виселення сімей "бандитських і націоналістичних елементів"
  • 1948 – закінчилось будівництво газопроводу Дашава-Київ
  • 1957 – в СРСР пройшов запуск першого у світі штучного супутника Землі
  • 1987 – у Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів задля військових цілей
  • 1996 – у Криму засновано Південноукраїнський економічний союз
  • 1998 – НАТО пред'явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово

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ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЖОВТНЯ

  • 1474 — Маріотто Альбертінеллі, італійський живописець та яскравий представник Флорентійської школи
  • 1822 — Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог та бактеріолог
  • 1887 — Йозеф Тисо, словацький теолог і політик
  • 1921 — Ів Монтан, французький співак і актор
  • 1923 — Михайло Сікорський, український історик та почесний директор заповідника "Переяслав"
  • 1925 — Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії
  • 1926 — Рей Браун, американський джазовий музикант
  • 1933 — Нана Мускурі, грецька співачка
  • 1937 — Савелій Крамаров, радянський та американський комедійний актор
  • 1941 — Роберт Лорн Гантер, канадський журналіст, екологіст, енвайронменталіст, співзасновник та перший президент "Грінпіс"
  • 1960 — Кацухіса Намасе, японський актор
  • 1967 — Кейт Уолш, американська акторка (Анатомія Грей)
  • 1971 — Михайло Старостяк, український футболіст
  • 1980 — Марк-Андре Бержерон, канадський хокеїст
  • 1982 — Ян Торп, австралійський плавець
  • 1995 — Пак Чі Мін, співак та танцюрист бойз-бенду BTS

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Григорія всі дерева пожовтіли, то зима буде морозною
  • У цей день оновлювали подушки та матраци, набиваючи їх соломою
  • Якщо птахи літають низько над землею, то зовсім скоро прийдуть опади
  • Нічні заморозки вказують на ранню зиму
  • Якщо місяць туманний, то незабаром впаде сніг

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та кричати
  • Не можна тримати вдома старі речі
  • Не можна займатись важкою фізичною працею
  • Не можна давати та брати у борг
  • Не можна ходити на світанку по росі
  • Не можна злитись та зациклюватись на поганому

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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