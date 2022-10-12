13 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день зору. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 жовтня, вшановують пам'ять священномученика Григорія, а народі цю дату називають Григор’євим днем або Григорія Солом'яного.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 13 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Григорій, Михайло, Маріанна, Олександр, Василь, Петро, Семен, Леонід та Матвій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День без бюстгальтера

Всесвітній день зомбі

1307 – король Філіп IV Красивий наказав водночас арештувати всіх французьких тамплієрів. Саме від цієї дати зародилось чимало забобонів про п'ятницю 13-те

1582 – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) офіційно замінив григоріанський (новий стиль)

1675 – нідерландський фізик Християн Гюйгенс зумів запатентувати кишеньковий годинник

1792 – у Вашингтоні почалось будівництво Білого дому

1860 – у США вперше зробили фотографію з повітряної кулі

1871 – у Києві відчинилась Колегія Павла Ґалаґана

1875 – запрацював Чернівецький університет

1884 – Гринвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана

1894 – у Пенсильванії з'явився Український народний союз.

1927 – Міжнародна організація праці ініціювала появу Міжнародної асоціації соціального забезпечення

1943 – Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху

1948 – Рада міністрів СРСР погодила постанову про виселення сімей "бандитських і націоналістичних елементів"

1948 – закінчилось будівництво газопроводу Дашава-Київ

1957 – в СРСР пройшов запуск першого у світі штучного супутника Землі

1987 – у Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів задля військових цілей

1996 – у Криму засновано Південноукраїнський економічний союз

1998 – НАТО пред'явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЖОВТНЯ

1474 — Маріотто Альбертінеллі, італійський живописець та яскравий представник Флорентійської школи

1822 — Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог та бактеріолог

1887 — Йозеф Тисо, словацький теолог і політик

1921 — Ів Монтан, французький співак і актор

1923 — Михайло Сікорський, український історик та почесний директор заповідника "Переяслав"

1925 — Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії

1926 — Рей Браун, американський джазовий музикант

1933 — Нана Мускурі, грецька співачка

1937 — Савелій Крамаров, радянський та американський комедійний актор

1941 — Роберт Лорн Гантер, канадський журналіст, екологіст, енвайронменталіст, співзасновник та перший президент "Грінпіс"

1960 — Кацухіса Намасе, японський актор

1967 — Кейт Уолш, американська акторка (Анатомія Грей)

1971 — Михайло Старостяк, український футболіст

1980 — Марк-Андре Бержерон, канадський хокеїст

1982 — Ян Торп, австралійський плавець

1995 — Пак Чі Мін, співак та танцюрист бойз-бенду BTS

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Григорія всі дерева пожовтіли, то зима буде морозною

У цей день оновлювали подушки та матраци, набиваючи їх соломою

Якщо птахи літають низько над землею, то зовсім скоро прийдуть опади

Нічні заморозки вказують на ранню зиму

Якщо місяць туманний, то незабаром впаде сніг

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та кричати

Не можна тримати вдома старі речі

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна давати та брати у борг

Не можна ходити на світанку по росі

Не можна злитись та зациклюватись на поганому

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