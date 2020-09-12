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13 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День пам'яті жертв фашизму, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 13 вересня вшановують пам'ять священномученика Кипріана. Він був єпископом Карфогенським та прославився як відомий богослов і Отець Церкви.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 13 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Геннадій, Кипріян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День міста Дніпро
- День танкіста
- День пам'яті жертв фашизму
- 122 – римським імператором Адріаном розпочато будівництво оборонної споруди – стіни Адріана.
- 1648 – українські козаки Богдана Хмельницького вщент розгромили коронне військо Речі Посполитої під Пилявцями.
- 1788 – тимчасовою столицею США став Нью-Йорк.
- 1940 – італійські війська почали вторгнення в Єгипет в ході Другої світової війни.
- 1960 – свій день народження "святкує" наука біоніка – прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів живої природи.
- 1965 – в Америці вийшов безсмертний сингл "Yesterday" групи Бітлз.
- 1972 – відбитки пальців вперше використовують як доказ вини обвинуваченого у Великобританії.
- 2007 – шпигунський скандал у Формулі-1: команду McLaren звинуватили в промисловому шпигунстві стосовно Ferrari.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ВЕРЕСНЯ
- 1863 – англійський політик Артур Хендерсон, лауреат Нобелівської премії миру 1934 року.
- 1876 – американський письменник Шервуд Андерсон.
- 1916 – автор романів і казкар Роальд Даль.
- 1931 – український письменник Борис Харчук.
- 1944 – англійська актриса Жаклін Біссет.
- 1961 – лідер треш-метал групи "Megadeth" Дейв Мастейн.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо журавлі летять неквапом, між собою "розмовляють", то осінь буде теплою.
- Журавлі на південь летять не клином, а поодинці – наступний рік буде неврожайним.
- Сніг, що випав в цей день, довго не протримається.
- Лебеді збилися в зграї і летять на південь – до снігопаду.
- Журавлі низько летять – зима м'якою буде. Якщо високо, то суворою.
- Почути журавлиний крик – до дощу.
- Молодик – до багатого врожаю журавлини.
- Зібрані на Купріяна ягоди журавлини потрібно зашити в невеликий мішечок з синьої тканини і скрізь носити з собою. Тоді удача буде вас у всьому супроводжувати.
- Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Горобину в цей день не збирали, щоб птахів не турбувати.
- Не варто дивитися через ліве плече в моменти страху і тривоги.
- Ще сьогодні під забороною азартні ігри.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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