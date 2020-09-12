13 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 вересня, у світі відзначають День пам'яті жертв фашизму, а віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 13 вересня вшановують пам'ять священномученика Кипріана. Він був єпископом Карфогенським та прославився як відомий богослов і Отець Церкви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 13 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Геннадій, Кипріян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День міста Дніпро

День танкіста

День пам'яті жертв фашизму

122 – римським імператором Адріаном розпочато будівництво оборонної споруди – стіни Адріана.

1648 – українські козаки Богдана Хмельницького вщент розгромили коронне військо Речі Посполитої під Пилявцями.

1788 – тимчасовою столицею США став Нью-Йорк.

1940 – італійські війська почали вторгнення в Єгипет в ході Другої світової війни.

1960 – свій день народження "святкує" наука біоніка – прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів живої природи.

1965 – в Америці вийшов безсмертний сингл "Yesterday" групи Бітлз.

1972 – відбитки пальців вперше використовують як доказ вини обвинуваченого у Великобританії.

2007 – шпигунський скандал у Формулі-1: команду McLaren звинуватили в промисловому шпигунстві стосовно Ferrari.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ВЕРЕСНЯ

1863 – англійський політик Артур Хендерсон, лауреат Нобелівської премії миру 1934 року.

1876 ​​– американський письменник Шервуд Андерсон.

1916 – автор романів і казкар Роальд Даль.

1931 – український письменник Борис Харчук.

1944 – англійська актриса Жаклін Біссет.

1961 – лідер треш-метал групи "Megadeth" Дейв Мастейн.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо журавлі летять неквапом, між собою "розмовляють", то осінь буде теплою.

Журавлі на південь летять не клином, а поодинці – наступний рік буде неврожайним.

Сніг, що випав в цей день, довго не протримається.

Лебеді збилися в зграї і летять на південь – до снігопаду.

Журавлі низько летять – зима м'якою буде. Якщо високо, то суворою.

Почути журавлиний крик – до дощу.

Молодик – до багатого врожаю журавлини.

Зібрані на Купріяна ягоди журавлини потрібно зашити в невеликий мішечок з синьої тканини і скрізь носити з собою. Тоді удача буде вас у всьому супроводжувати.

Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Горобину в цей день не збирали, щоб птахів не турбувати.

Не варто дивитися через ліве плече в моменти страху і тривоги.

Ще сьогодні під забороною азартні ігри.

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