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13 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 травня, у США відзначають День яблучного пирога, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та, що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 13 травня віряни вшановують пам'ять апостола Якова. Вважається, що у цей день припиняються сватання, а також розпочинаються готування до весіль.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 13 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День яблучного пирога у США.
- 1501 – Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з'ясував, що Колумб відкрив новий континент.
- 1830 – Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.
- 1865 – в Одесі відкрито третій в Україні університет – Новоросійський, сьогодні – національний університет імені Мечникова.
- 1909 – розпочалась перша Джиро д'Італія.
- 1913 – відбувся політ першого у світі 4-моторного літака "Російський витязь" конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.
- 1918 – радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян
- 1918 – у США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.
- 1927 – засновано київський футбольний клуб "Динамо".
- 1950 – в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату "Формули-1"
- 1963 – Кувейт став 111-ою державою, прийнятою в ООН.
- 1981 – на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.
- 1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.
- 1990 – вийшло перше число газети "Галичина" – першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.
- 1991 – в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.
- 1991 – Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.
- 1992 – американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
- 2014 – проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ТРАВНЯ
- 1699 – Себаштіан де Карвалю, маркіз помбальський, керівник португальського уряду.
- 1794 – Луї-Леопольд Робер, швейцарський художник і гравер.
- 1795 – Павел Йозеф Шафарик, словацький та чеський поет, історик, філолог. Засновник наукової славістики.
- 1838 – Рафаелло Джованьйолі, італійський письменник.
- 1840 – Альфонс Доде, французький письменник
- 1849 – Панас Мирний, український письменник, прозаїк та драматург.
- 1850 – Модест Чайковський, драматург, оперний лібретист і перекладач українсько-французького походження, молодший брат Петра Ілліча Чайковського, брат-близнюк Анатолія Ілліча Чайковського.
- 1857 – Рональд Росс, англійський бактеріолог, який виявив зв'язок між малярією й комарами, нобелівський лауреат.
- 1859 – Теодор Аксентович, польський художник вірменського походження. Створив численні портрети і жанрові картини на українську тематику.
- 1882 – Жорж Брак, французький живописець, один із засновників кубізму.
- 1937 – Роджер Желязни, американський письменник-фантаст польського походження
- 1950 – Пітер Ґебріел, британський співак і музикант
- 1950 – Стіві Вандер, американський співак
- 1963 – Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч
- 1972 – Назар Стригун, український актор.
- 1975 – Олександр Матвійчук, український хокеїст.
- 1979 – В'ячеслав Шевчук, український футболіст.
- 1983 – Грегорі Лемаршаль, французький співак
- 1985 – Ярослав Галак, словацький хокеїст.
- 1986 – Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець "Євробачення-2009".
- 1986 – Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З берези тече багато соку – дощів теж багато буде в літній період
- Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим
- Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період
- Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним
- Сонце закрито на Сході хмарами – сінокіс буде дощовим
- Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба. Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо
- Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай
- Ясний схід – літо буде сонячним
- Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо
- Зірки 13 травня сховалися – буде дощ
- Волога і тепла погода – хліб добре вродить
- Хмари попливли, небо нахмурилось, але кульбаби залишилися відкриті – дощу не буде
- Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто у цей день багато працювати;
- Не гоже нині брати у борг гроші, а також позичати їх;
- Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;
- Не можна сього дня сваритися з рідними та близькими.
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