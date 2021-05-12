13 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 травня, у США відзначають День яблучного пирога, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та, що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 травня віряни вшановують пам'ять апостола Якова. Вважається, що у цей день припиняються сватання, а також розпочинаються готування до весіль.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 13 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День яблучного пирога у США.

1501 – Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з'ясував, що Колумб відкрив новий континент.

1830 – Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.

1865 – в Одесі відкрито третій в Україні університет – Новоросійський, сьогодні – національний університет імені Мечникова.

1909 – розпочалась перша Джиро д'Італія.

1913 – відбувся політ першого у світі 4-моторного літака "Російський витязь" конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.

1918 – радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян

1918 – у США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.

1927 – засновано київський футбольний клуб "Динамо".

1950 – в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату "Формули-1"

1963 – Кувейт став 111-ою державою, прийнятою в ООН.

1981 – на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.

1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.

1990 – вийшло перше число газети "Галичина" – першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.

1991 – в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.

1991 – Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.

1992 – американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.

2014 – проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ТРАВНЯ

1699 – Себаштіан де Карвалю, маркіз помбальський, керівник португальського уряду.

1794 – Луї-Леопольд Робер, швейцарський художник і гравер.

1795 – Павел Йозеф Шафарик, словацький та чеський поет, історик, філолог. Засновник наукової славістики.

1838 – Рафаелло Джованьйолі, італійський письменник.

1840 – Альфонс Доде, французький письменник

1849 – Панас Мирний, український письменник, прозаїк та драматург.

1850 – Модест Чайковський, драматург, оперний лібретист і перекладач українсько-французького походження, молодший брат Петра Ілліча Чайковського, брат-близнюк Анатолія Ілліча Чайковського.

1857 – Рональд Росс, англійський бактеріолог, який виявив зв'язок між малярією й комарами, нобелівський лауреат.

1859 – Теодор Аксентович, польський художник вірменського походження. Створив численні портрети і жанрові картини на українську тематику.

1882 – Жорж Брак, французький живописець, один із засновників кубізму.

1937 – Роджер Желязни, американський письменник-фантаст польського походження

1950 – Пітер Ґебріел, британський співак і музикант

1950 – Стіві Вандер, американський співак

1963 – Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч

1972 – Назар Стригун, український актор.

1975 – Олександр Матвійчук, український хокеїст.

1979 – В'ячеслав Шевчук, український футболіст.

1983 – Грегорі Лемаршаль, французький співак

1985 – Ярослав Галак, словацький хокеїст.

1986 – Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець "Євробачення-2009".

1986 – Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

З берези тече багато соку – дощів теж багато буде в літній період

Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим

Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період

Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним

Сонце закрито на Сході хмарами – сінокіс буде дощовим

Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба. Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо

Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай

Ясний схід – літо буде сонячним

Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо

Зірки 13 травня сховалися – буде дощ

Волога і тепла погода – хліб добре вродить

Хмари попливли, небо нахмурилось, але кульбаби залишилися відкриті – дощу не буде

Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто у цей день багато працювати;

Не гоже нині брати у борг гроші, а також позичати їх;

Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;

Не можна сього дня сваритися з рідними та близькими.

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