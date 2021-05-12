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13 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 травня – четвер

Сьогодні, 13 травня, у США відзначають День яблучного пирога, а віряни вшановують пам'ять апостола Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та, що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 13 травня віряни вшановують пам'ять апостола Якова. Вважається, що у цей день припиняються сватання, а також розпочинаються готування до весіль.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 13 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День яблучного пирога у США.
  • 1501 – Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з'ясував, що Колумб відкрив новий континент.
  • 1830 – Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.
  • 1865 – в Одесі відкрито третій в Україні університет – Новоросійський, сьогодні – національний університет імені Мечникова.
  • 1909 – розпочалась перша Джиро д'Італія.
  • 1913 – відбувся політ першого у світі 4-моторного літака "Російський витязь" конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.
  • 1918 – радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян
  • 1918 – у США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.
  • 1927 – засновано київський футбольний клуб "Динамо".
  • 1950 – в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату "Формули-1"
  • 1963 – Кувейт став 111-ою державою, прийнятою в ООН.
  • 1981 – на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.
  • 1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.
  • 1990 – вийшло перше число газети "Галичина" – першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.
  • 1991 – в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.
  • 1991 – Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.
  • 1992 – американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
  • 2014 – проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ТРАВНЯ

  • 1699 – Себаштіан де Карвалю, маркіз помбальський, керівник португальського уряду.
  • 1794 – Луї-Леопольд Робер, швейцарський художник і гравер.
  • 1795 – Павел Йозеф Шафарик, словацький та чеський поет, історик, філолог. Засновник наукової славістики.
  • 1838 – Рафаелло Джованьйолі, італійський письменник.
  • 1840 – Альфонс Доде, французький письменник
  • 1849 – Панас Мирний, український письменник, прозаїк та драматург.
  • 1850 – Модест Чайковський, драматург, оперний лібретист і перекладач українсько-французького походження, молодший брат Петра Ілліча Чайковського, брат-близнюк Анатолія Ілліча Чайковського.
  • 1857 – Рональд Росс, англійський бактеріолог, який виявив зв'язок між малярією й комарами, нобелівський лауреат.
  • 1859 – Теодор Аксентович, польський художник вірменського походження. Створив численні портрети і жанрові картини на українську тематику.
  • 1882 – Жорж Брак, французький живописець, один із засновників кубізму.
  • 1937 – Роджер Желязни, американський письменник-фантаст польського походження
  • 1950 – Пітер Ґебріел, британський співак і музикант
  • 1950 – Стіві Вандер, американський співак
  • 1963 – Олександр Кривенко, український журналіст і громадський діяч
  • 1972 – Назар Стригун, український актор.
  • 1975 – Олександр Матвійчук, український хокеїст.
  • 1979 – В'ячеслав Шевчук, український футболіст.
  • 1983 – Грегорі Лемаршаль, французький співак
  • 1985 – Ярослав Галак, словацький хокеїст.
  • 1986 – Олександр Рибак, норвезький співак і музикант, переможець "Євробачення-2009".
  • 1986 – Роберт Паттінсон, англійський актор, модель та музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З берези тече багато соку – дощів теж багато буде в літній період
  • Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим
  • Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період
  • Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним
  • Сонце закрито на Сході хмарами – сінокіс буде дощовим
  • Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба. Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо
  • Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай
  • Ясний схід – літо буде сонячним
  • Тихий і теплий вітер обіцяє родюче літо
  • Зірки 13 травня сховалися – буде дощ
  • Волога і тепла погода – хліб добре вродить
  • Хмари попливли, небо нахмурилось, але кульбаби залишилися відкриті – дощу не буде
  • Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто у цей день багато працювати;
  • Не гоже нині брати у борг гроші, а також позичати їх;
  • Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також надто багато їсти;
  • Не можна сього дня сваритися з рідними та близькими.

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