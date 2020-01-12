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13 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 січня, віряни відзначають Щедрий вечір або Маланки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують Щедрий Вечір або Маланки. Віряни готують щедру кутю та планують святкування нових свят, а дівчата ходять на гостину до хлопців.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 13 січня, іменини відзначають власники таких імен: Меланія, Петро, Мартиніана, Мартина та Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1610 — Галілео Галілей відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Каллісто
- 1854 — Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент — акордеон.
- 1928 — у трьох будинках в містечку Шенектейді у штаті Нью-Йорк компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори для демонстрації можливостей прийому телесигналу в домашніх умовах.
- 1936 — польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя, Ярослава Карпинця (замінено на довічне ув'язнення).
- 1942 — почалося примусове вивезення населення України в Німеччину
- 1943 — А. Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини.
- 1957 — компанія Wham-O почала випуск фрізбі.
- 1989 — у всій Великій Британії комп'ютери були вперше паралізовані вірусом "Friday the 13th" (П'ятниця, 13-те), відомим також під назвою "Jerusalem", котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю.
- 1991 — у Литві пройшли криваві сутички між підрозділами радянської армії і місцевим населенням. У Литві цей день відзначається як день оборони свободи.
- 1992 — Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини.
- 1993 — у Парижі представники 130 країн підписали "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення".
- 1999 — 36-річний Майкл Джордан, жива легенда американського баскетболу, офіційно оголосив, що припиняє професійну кар'єру баскетболіста.
- 2000 — Білл Гейтс заявив про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft".
- 2015 — Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 СІЧНЯ
- 1596 — Ян ван Гоєн, видатний нідерландський художник-пейзажист XVII століття.
- 1598 — Франсуа Мансар, французький архітектор, представник бароко.
- 1749 — Фрідріх Мюллер, німецький поет і живописець.
- 1804 — Поль Гаварні, французький графік, карикатурист.
- 1827 — Микола Бекетов, український фізико-хімік, професор кафедри хімії Харківського університету, який започаткував харківську фізико-хімічну школу.
- 1845 — Фелікс Тіссеран, французький астроном.
- 1859 — Костіс Паламас, новогрецький поет, белетрист і критик. Засновник Нової Афінської школи.
- 1864 — Він Вільгельм, австрійський фізик, лауреат Нобелівської премії за дослідження явищ випромінювання і поглинання абсолютно чорним тілом (закони Віна).
- 1877 — Софі Такер, американська співачка, актриса, комедіантка і радіоведуча українського походження.
- 1893 — Хайм Сутін, французький художник першої половини 20 століття, родом з Білорусі, представник Паризької школи.
- 1904 — Мільштейн Натан Миронович, український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження.
- 1969 — Стівен Хендрі, шотландський спортсмен-більярдист, семиразовий чемпіон світу зі снукера.
- 1977 — Орландо Блум, англійський кіноактор (Володар перснів, Пірати Карибського моря, Царство небесне, Троя).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ніч на 14 січня спокійна та ясна, то увесь рік буде щасливим;
- Якщо на деревах помітно іній, то буде хороший врожай меду та зернових;
- Якщо на вулиці сніжить, то рік буде хорошим для господарства;
- Якщо погода сонячна і тепла, то влітку будуть рясні дощі;
- Якщо на Маланки відлига, то літо буде спекотним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна лаятись та сваритися;
- Не можна ображатись та думати про погане;
- Не можна зашивати речі та тримати вдома старі предмети;
- Не можна пересаджувати квіти.
Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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