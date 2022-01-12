На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
13 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1721
Сьогодні, 13 січня, починають святкувати Старий Новий рік, а віряни відзначають Щедрий Вечір або свято Меланії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 13 січня, віряни вшановують пам'ять Меланії або Маланки. Вона стала черницею та завдяки молитвам творила дива. А ще віряни готують Щедру вечерю, щоб подякувати за старий рік і зустріти новий.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 13 січня, іменини відзначають власники таких імен: Меланія, Мартина, Петро, Ігор, Феофіл, Мартиніан, Яків, Йосип, а також Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Старий Новий рік у ніч з 13 на 14 січня
- Щедрий Вечір або свято Меланії
- День Святого Кнута у Норвегії та Швеції
- День захисників свободи в Литві
- Національний день гіперчутливості у Франції
- День гумової качки
- 1510 – московське військо ввійшло до Пскова та знищило Псковську республіку.
- 1610 – Галілео Галілей виявив четвертий супутник Юпітера, який незабаром назвали Каллісто.
- 1681 – у Бахчисараї підписано договір про завершення московсько-турецької війни 1676 – 1681
- 1854 – Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував акордеон.
- 1919 – у Києві Директорія УНР погодила закон про заклик військових до дійсної служби.
- 1928 – у трьох будинках в містечку Шенектейді (у штаті Нью-Йорк) компанії RCA і General Electric встановили перші експериментальні телевізори, щоб показати можливості прийому телесигналу в домашніх умовах.
- 1934 – у Радянському Союзі введено новий науковий ступінь – "кандидат наук".
- 1936 – польський суд засудив до страти Степана Бандеру, Миколу Лебедя та Ярослава Карпинця (замінено на довічне ув'язнення).
- 1942 – почалося примусове вивезення населення України до Німеччини (остарбайтери).
- 1942 – Конференція представників союзних країн, окупованих Німеччиною прийняла декларацію про покарання військових злочинців.
- 1943 – Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини.
- 1949 – радянська пропаганда оприлюднила фейкову інформацію про те, що агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР — Операція "Дропшот" (Dropshot).
- 1957 – компанія Wham-O почала випускати фрисбі, яка сьогодні популярна серед дітей і дорослих.
- 1965 – Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня "Днем української незалежності".
- 1989 – у всій Великій Британії комп'ютери були вперше атакував вірус "Friday the 13th", відомим також під назвою "Jerusalem" котрий періодично активізується в дні, коли 13 число припадає на п'ятницю.
- 1991 – у Литві відбулись криваві сутички між підрозділами радянської армії і місцевим населенням, спровоковані Кремлем, що намагався запобігти виходу республіки з СРСР. Цей день в країні відзначається як день оборони свободи.
- 1992 – Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини.
- 1992 – Республіка Кіпр визнала незалежність України.
- 1993 – у Парижі представники 130 країн погодили "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї і її знищення".
- 1999 – 36-річний Майкл Джордан офіційно оголосив про припинення професійної кар'єри баскетболіста.
- 2000 – Білл Гейт оголосив про свою відставку з поста глави компанії "Microsoft"
- 2015 – Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 СІЧНЯ
- 1596 – Ян ван Гоєн, знаменитий нідерландський художник-пейзажист XVII століття.
- 1749 – Фрідріх Мюллер, німецький поет і живописець.
- 1804 – Поль Гаварні, французький графік та карикатурист.
- 1827 – Микола Бекетов, український фізико-хімік, професор кафедри хімії Харківського університету, який започаткував харківську фізико-хімічну школу.
- 1845 – Фелікс Тіссеран, французький астроном.
- 1864 – Він Вільгельм, австрійський фізик, лавреат Нобелівської премії за дослідження явищ випромінювання і поглинання абсолютно чорним тілом.
- 1877 – Левко Мацієвич, український інженер-конструктор, винахідник, політичний діяч; перший український авіатор.
- 1877 – Софі Такер, американська співачка, акторка та комедіантка українського походження.
- 1893 – Павло Гарячий, український військовий діяч, сотник Армії УНР.
- 1894 – Євген Онацький, провідний діяч ОУН, громадський діяч, журналіст і науковець.
- 1904 – Натан Мільштейн, український і американський скрипаль-віртуоз єврейського походження.
- 1969 – Стівен Хендрі, шотландський спортсмен-більярдист, семиразовий чемпіон світу зі снукера.
- 1977 – Орландо Блум, англійський актор ("Володар перснів", "Пірати Карибського моря").
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Напередодні Старого Нового року краще не їсти птицю і рибу, інакше щастя відлетить/попливе. Зате м’ясо свині можна: вона “прикопати” щастя до будинку.
- Не позичайте гроші, а то весь рік в боргах будете.
- Сміття краще не виносити: ризикуєте разом з ним викинути щастя.
- Рахувати дрібні гроші (наприклад, ті, що накопичилися в гаманці) на Старий Новий рік не можна. Це до сліз.
- Якщо господарі добре приймуть колядників, то це принесе їм щастя, і навпаки.
- Якщо 13 січня на вулиці туман, значить, в Новому році людину чекає щастя, а урожай буде багатим.
- Сильна хуртовина обіцяє багатий урожай горіхів.
- Якщо небо зоряне, то буде багато ягід і грибів.
- Відлига 13 січня обіцяє дощове літо.
- Якщо на Василів вечір випадає молодик, то ріки навесні з берегів не вийдуть.
- Якщо сонце стоїть високо – садівники зберуть багатий урожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не гоже нині працювати до пізна;
- Не можна у цей день сумувати та думати про щось погане";
- Не слід сьогодні ходити у гості з пустими руками.
Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
18:17Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором
- 20 січня
-
20:53Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+