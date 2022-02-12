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13 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 лютого, у світі відзначають Міжнародний день шаурми, а віряни вшановують пам'ять святого Микити Печерського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 13 лютого, вшановують пам'ять святого Микити Печерського. Він з юних років вступив до Києво-Печерської лаври та незабаром вирішив стати самітником.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 13 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день радіо
- Міжнародний день шаурми
- 1895 – брати Луї й Август Люм'єр створюють перший кінопроєктор.
- 1898 – першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія).
- 1917 – у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі.
- 1942 – розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.
- 1956 – в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію "Мирний".
- 1959 – до продажу надійшли перші ляльки Барбі.
- 1960 – відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.
- 1992 – Уганда визнала незалежність України.
- 2001 – арешт експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЛЮТОГО
- 1903 – Жорж Сіменон, французький письменник, метр детективного жанру.
- 1904 – Данило Скоропадський, український політик і громадський діяч, син Гетьмана Павла Скоропадського.
- 1909 – Віктор Іванов, український кінорежисер, зняв стрічку "За двома зайцями".
- 1933 – Лев Перфілов, український актор.
- 1948 – Богдан Жолдак, український письменник, сценарист, драматург.
- 1950 – Пітер Ґебріел, англійський музикант, екслідер групи Genesis, нині сольний виконавець.
- 1956 – Пітер Хук, басист культової британської групи Joy Division, один із засновників гурту New Order.
- 1974 – Роббі Вільямс, колишній учасник англійської попгрупи Take That, нині займається сольною кар'єрою.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сонце в колах, то буде хороший урожай.
- Дрова в печі димлять, шиплять і погано розпалюються – до потепління.
- Білий вогонь в печі – до відлиги, червоний – до морозу.
- Слабка тяга в печі – на сиру погоду, сильна на мороз.
- Якщо птиці на морозі в снігу риються або співають біля будинку, буде сира погода.
- Днем іній видно – вночі снігу не буде.
- Ясна ніч – до сонячної погоди.
- Ворони голосно кричать – до хуртовини або сніжної заметілі.
- Кола на сонці видно – до врожайного року.
- Якщо в цей день хитаються господарські будівлі, то, за повір'ям, на них катається лісовик.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Рекомендується ввечері не виходити з дому, бо недоброзичливці можуть вас наврочити.
- Категорично забороняється сперечатися, голосно розмовляти, оскільки цим можна закликати темні сили, які не упустять моменту нашкодити людям.
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