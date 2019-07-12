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13 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 липня, віряни вшановують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
За релігійним календарем 13 липня віряни вшановують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів: Петра, Андрія, брата його, Якова, сина Якова, Івана, брата його, Пилипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфієвого, Іуди Якова, або Тадея, Симона Зилота і Матфія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 13 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1885 — В Амстердамі відкритий Державний музей.
- 1908 — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки.
- 1930 — Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї.
- 1944 — Початок битви під Бродами (між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "Галичина", та радянськими військами 1-го Українського фронту).
- 1951 — В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.
- 1956 — Закладений наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.
- 1964 — Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною.
- 1966 — На екрани США вийшов фільм "Як украсти мільйон" з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом в головних ролях.
- 1973 — Виходить перший альбом гурту "Queen".
ХТО НАРОДИВСЯ 13 липня
- 1918 — Альберто Аскарі, італійський гонщик Формули-1, чемпіон світу у "Формулі-1".
- 1938 — Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, Герой України, лавреат Шевченківської премії.
- 1939 — Мовчан Павло Михайлович, український письменник, народний депутат України.
- 1944 — Ерне Рубік, угорський винахідник; найвідоміший винахід — кубик Рубика.
- 1967 — Бенні Бенассі, італійський діджей.
- 1974 — Ярно Труллі, італійський автогонщик, пілот Формули-1.
- 1976 — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Йде дощ – буде і мокрий сінокіс.
- Два рази протягом дня дощ пішов – прикмета того, що буде багатий урожай.
- Зозуля кує – літо буде довгим, і зима настане нескоро.
- Листя з дерев починає опадати – скоро осінь настане.
- Соловей співає – зима почнеться пізно.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується в цей день купатися у водоймах;
- Святковий обід дозволений, але бурхливі застілля з алкоголем заборонені категорично;
- Не можна давати і брати що-небудь у борг;
- Не потрібно ходити в ліс. Вважається, що звірі в цей час можуть поводитися агресивно;
- Щоб не було поганого врожаю в майбутньому році, не можна їсти овочі та фрукти з нового врожаю.
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