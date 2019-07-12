13 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 липня, віряни вшановують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За релігійним календарем 13 липня віряни вшановують Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів: Петра, Андрія, брата його, Якова, сина Якова, Івана, брата його, Пилипа, Варфоломія, Фоми, Матфея, Якова Алфієвого, Іуди Якова, або Тадея, Симона Зилота і Матфія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 13 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Петро, Пилип, Ернест, Якуб. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1885 — В Амстердамі відкритий Державний музей.

1908 — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки.

1930 — Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї.

1944 — Початок битви під Бродами (між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС "Галичина", та радянськими військами 1-го Українського фронту).

1951 — В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.

1956 — Закладений наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.

1964 — Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною.

1966 — На екрани США вийшов фільм "Як украсти мільйон" з Одрі Гепберн і Пітером О'тулом в головних ролях.

1973 — Виходить перший альбом гурту "Queen".

гурт Queen

ХТО НАРОДИВСЯ 13 липня

1918 — Альберто Аскарі, італійський гонщик Формули-1, чемпіон світу у "Формулі-1".

1938 — Мирослав Скорик, український композитор і музикознавець, Герой України, лавреат Шевченківської премії.

1939 — Мовчан Павло Михайлович, український письменник, народний депутат України.

1944 — Ерне Рубік, угорський винахідник; найвідоміший винахід — кубик Рубика.

1967 — Бенні Бенассі, італійський діджей.

1974 — Ярно Труллі, італійський автогонщик, пілот Формули-1.

1976 — Олег Сенцов, український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.

Мирослав Скорик

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Йде дощ – буде і мокрий сінокіс.

Два рази протягом дня дощ пішов – прикмета того, що буде багатий урожай.

Зозуля кує – літо буде довгим, і зима настане нескоро.

Листя з дерев починає опадати – скоро осінь настане.

Соловей співає – зима почнеться пізно.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується в цей день купатися у водоймах;

Святковий обід дозволений, але бурхливі застілля з алкоголем заборонені категорично;

Не можна давати і брати що-небудь у борг;

Не потрібно ходити в ліс. Вважається, що звірі в цей час можуть поводитися агресивно;

Щоб не було поганого врожаю в майбутньому році, не можна їсти овочі та фрукти з нового врожаю.

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