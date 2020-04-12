13 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 квітня, віряни вшановують пам'ять Іпатія, єпископа Гангри. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква вшановує пам'ять Іпатія, єпископа. У 325 Іпатій був на Нікейському соборі, що встановив багато догмат християнської віри. Але, повертаючись після нього, Іпатій зазнав нападу розкольників. Які, побивши Іпатія камінням і киями, кинули його тіло в болото. Згідно з легендою, серед розкольників була одна жінка, чий удар каменем став для єпископа смертельним.

Іпатій, єпископ Гангри

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1204 – учасники 4-го хрестового походу розграбували Константинополь

1814 – німецький математик Карл Вітте отримав ступінь доктора філософії в віці 12 років

1870 – в Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв Метрополітен

1923 – відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Вемблі

1928 – в Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка Звенигора

1941 – підписання радянсько-японського Пакту про ненапад

1960 – проведення Францією випробування ядерної бомби в пустелі Сахара

1967 – пісня Something Stupid, записана Френком Сінатрою в дуеті зі своєю дочкою Ненсі очолила чарт США

1967 – перший виступ Rolling Stones за залізною завісою в Варшаві

1991 – група Londonbeat очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їх пісня І've Been Thinking About You

Вемблі

ХТО НАРОДИВСЯ 13 КВІТНЯ

1506 – П'єр Фабер, французький теолог, засновник Ордена єзуїтів

1519 – Катерина Медічі, королева Франції

1570 – Гай Фокс, англійський дворянин-католик, найвідоміший учасник Порохової змови 5 листопада 1605

1883 – Буч Кесседі, легендарний американський розбійник, герой кінофільмів

1888 – Джон Хеммонд, американський інженер, розробник перших FM-радіо і музичний інструментів

1892 – Роберт Вотсон-Ватт, шотландський фізик, винахідник радара

1931 – український актор Юрій Мажуга

1939 – американський актор Пол Сорвіно

1944 – Джек Кеседі, американський музикант, бас-гітарист видатної групи The Jefferson Airplane

1963 – Гаррі Каспаров, шахіст, 13-й чемпіон світу з шахів

1975 – Лу Бега, відомий виконавець, автор хіта Mambo № 5

Катерина Медічі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у клена і берези виділяється сік – значить, потеплішає

Якщо птахи довгий час не щебечуть – значить, холод ще протримається

Перелітні птахи зграями злітаються – весна буде хорошою

Пташка

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися, кричати

У цей день не варто виносити сміття

Не можна починати нові справи, проєкти

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