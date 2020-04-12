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13 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 квітня – понеділок

Сьогодні, 13 квітня, віряни вшановують пам'ять Іпатія, єпископа Гангри. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква вшановує пам'ять Іпатія, єпископа. У 325 Іпатій був на Нікейському соборі, що встановив багато догмат християнської віри. Але, повертаючись після нього, Іпатій зазнав нападу розкольників. Які, побивши Іпатія камінням і киями, кинули його тіло в болото. Згідно з легендою, серед розкольників була одна жінка, чий удар каменем став для єпископа смертельним.

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Іпатій, єпископ Гангри

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1204 – учасники 4-го хрестового походу розграбували Константинополь
  • 1814 – німецький математик Карл Вітте отримав ступінь доктора філософії в віці 12 років
  • 1870 – в Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв Метрополітен
  • 1923 – відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Вемблі
  • 1928 – в Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка Звенигора
  • 1941 – підписання радянсько-японського Пакту про ненапад
  • 1960 – проведення Францією випробування ядерної бомби в пустелі Сахара
  • 1967 – пісня Something Stupid, записана Френком Сінатрою в дуеті зі своєю дочкою Ненсі очолила чарт США
  • 1967 – перший виступ Rolling Stones за залізною завісою в Варшаві
  • 1991 – група Londonbeat очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їх пісня І've Been Thinking About You
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Вемблі

ХТО НАРОДИВСЯ 13 КВІТНЯ

  • 1506 – П'єр Фабер, французький теолог, засновник Ордена єзуїтів
  • 1519 – Катерина Медічі, королева Франції
  • 1570 – Гай Фокс, англійський дворянин-католик, найвідоміший учасник Порохової змови 5 листопада 1605
  • 1883 – Буч Кесседі, легендарний американський розбійник, герой кінофільмів
  • 1888 – Джон Хеммонд, американський інженер, розробник перших FM-радіо і музичний інструментів
  • 1892 – Роберт Вотсон-Ватт, шотландський фізик, винахідник радара
  • 1931 – український актор Юрій Мажуга
  • 1939 – американський актор Пол Сорвіно
  • 1944 – Джек Кеседі, американський музикант, бас-гітарист видатної групи The Jefferson Airplane
  • 1963 – Гаррі Каспаров, шахіст, 13-й чемпіон світу з шахів
  • 1975 – Лу Бега, відомий виконавець, автор хіта Mambo № 5
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Катерина Медічі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у клена і берези виділяється сік – значить, потеплішає
  • Якщо птахи довгий час не щебечуть – значить, холод ще протримається
  • Перелітні птахи зграями злітаються – весна буде хорошою
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Пташка

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритися, кричати
  • У цей день не варто виносити сміття
  • Не можна починати нові справи, проєкти

Читайте також: Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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