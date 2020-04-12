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13 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 квітня, віряни вшановують пам'ять Іпатія, єпископа Гангри. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у цей день церква вшановує пам'ять Іпатія, єпископа. У 325 Іпатій був на Нікейському соборі, що встановив багато догмат християнської віри. Але, повертаючись після нього, Іпатій зазнав нападу розкольників. Які, побивши Іпатія камінням і киями, кинули його тіло в болото. Згідно з легендою, серед розкольників була одна жінка, чий удар каменем став для єпископа смертельним.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1204 – учасники 4-го хрестового походу розграбували Константинополь
- 1814 – німецький математик Карл Вітте отримав ступінь доктора філософії в віці 12 років
- 1870 – в Нью-Йорку відкритий знаменитий Музей мистецтв Метрополітен
- 1923 – відбулося урочисте відкриття в Лондоні стадіону Вемблі
- 1928 – в Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка Звенигора
- 1941 – підписання радянсько-японського Пакту про ненапад
- 1960 – проведення Францією випробування ядерної бомби в пустелі Сахара
- 1967 – пісня Something Stupid, записана Френком Сінатрою в дуеті зі своєю дочкою Ненсі очолила чарт США
- 1967 – перший виступ Rolling Stones за залізною завісою в Варшаві
- 1991 – група Londonbeat очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їх пісня І've Been Thinking About You
ХТО НАРОДИВСЯ 13 КВІТНЯ
- 1506 – П'єр Фабер, французький теолог, засновник Ордена єзуїтів
- 1519 – Катерина Медічі, королева Франції
- 1570 – Гай Фокс, англійський дворянин-католик, найвідоміший учасник Порохової змови 5 листопада 1605
- 1883 – Буч Кесседі, легендарний американський розбійник, герой кінофільмів
- 1888 – Джон Хеммонд, американський інженер, розробник перших FM-радіо і музичний інструментів
- 1892 – Роберт Вотсон-Ватт, шотландський фізик, винахідник радара
- 1931 – український актор Юрій Мажуга
- 1939 – американський актор Пол Сорвіно
- 1944 – Джек Кеседі, американський музикант, бас-гітарист видатної групи The Jefferson Airplane
- 1963 – Гаррі Каспаров, шахіст, 13-й чемпіон світу з шахів
- 1975 – Лу Бега, відомий виконавець, автор хіта Mambo № 5
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у клена і берези виділяється сік – значить, потеплішає
- Якщо птахи довгий час не щебечуть – значить, холод ще протримається
- Перелітні птахи зграями злітаються – весна буде хорошою
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися, кричати
- У цей день не варто виносити сміття
- Не можна починати нові справи, проєкти
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