13 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 грудня, у світі відзначають День благодійності, а віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 грудня віряни вшановують пам'ять Апостола Андрія Первозванного. Він був рибалкою і проживав в селищі Капернаум. Одного разу він почув звістку, що з Юдейської пустелі прийшов Іоанн Хреститель, який проповідує наближення Царства небесного. Андрій вирушив до річки Йордан, де став свідком справжнього дива. Коли Іоанн хрестив людей, на березі з'явилася людина, яку всі звали Ісусом з Назарету. Під час обряду хрещення над Христом прояснилися небеса і йому на голову сіл білосніжний голуб. Дивлячись на це, Андрій зрозумів, що Ісус – це саме та людина, яка знає шлях в Царство небесне. Майбутній апостол назвав його рабином.

Андрія Первозванний

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 13 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Феофіл, Аркадій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День благодійності

1642 – голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів, які зараз відомі як Нова Зеландія

1937 – війська Японії захопили китайське місто Нанкін. Почалася Різанина в Нанкіні

1941 – сильна повінь в Хуаразе (Перу)

1958 – американськими вченими був проведений запуск живої істоти в космос з поверненням. На борту ракети АМ-13 була мавпа Гордо, вона провела 15 хвилин в космосі

1983 – пройшов матч з найбільшим рахунком в історії НБА: Детройт виграв у Денвера 186:184

2004 – Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча"

ХТО НАРОДИВСЯ 13 грудня

1504 – Пій V, папа римський

1553 – Генріх IV, король Франції, чоловік Маргарити Наваррської, герой роману Олександра Дюма Королева Марго

1797 – Генріх Гейне, німецький поет

1816 – Вернер фон Сіменс, німецький інженер, винахідник, учений, промисловець, засновник корпорації Siemens

1877 – український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, громадський діяч, автор всесвітньо відомої обробки "Щедрик" Микола Леонтович

1893 – Микола Хвильовий (справжнє прізвище Фітільов), український письменник, публіцист

1957 – Стів Бушемі, американський актор

1981 – американська співачка, солістка і співзасновник рок-групи Evanescence Емі Лі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Селяни в цей день робили ополонку і прислухалися до шуму води. Якщо було тихо, то зима буде м'яка і тепла. Якщо ж вирує і шумить водиця, то будуть морози, хуртовини та бурі.

Дивились на вогонь в печі: червоний – до холоднечі; білий – до потепління.

Ясний і морозний день – до багатого врожаю.

Сніг, який випав на Андрія, може до самого квітня лежати.

Вугілля на каганці крутиться – до морозів.

Якщо кішка активно вмивається, то погода буде холодною і ясною.

Хмари швидко і низько пливуть – до холоднечі.

Зима

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Пити горілку та інші алкогольні напої не рекомендується.

Також не можна лихословити, лаятися і пліткувати.

Постарайтеся провести день в позитивних думках і молитві, а не в голосному пустослів'ї.

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