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13 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 грудня, святкують Всесвітній день скрипки та День какао у США, а віряни відзначають День Святого апостола Андрія Первозванного. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 13 грудня, вшановують пам'ять Святого апостола Андрія Первозванного. У народі цей день називають просто Андрія або Андріїв день. Відповідно до легенд, святий народився у сім'ї звичайного рибалки у Вифсаїді (територія сучасного Ізраїлю). Саме Андрій став першим послідовником Ісуса Христа, тому його й називають Первозванним. Він проповідував християнство всюди, куди міг дійти, подейкують, що навіть у Києві.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 13 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Андрія, Люсія, Іван, Аркадій та Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день скрипки
- День інженера у Бразилії
- День моряка у Бразилії
- День республіки Мальта
- День народження Національної гвардії США
- Меса за процвітання Франції
- День какао у США
- Національний день попкорну у США
- 1577 — англійська ескадра з 5 кораблів на чолі з Френсісом Дрейком відпливла з Плімуту (Англія), щоб напасти на тихоокеанське узбережжя іспанських володінь у Новому Світі
- 1577 — частина боярства проголосила Івана Підкову господарем (князем) Молдови
- 1642 — голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, який відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія
- 1769 — почалося перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії
- 1913 — у Львові відчинився Національний музей, як власність української спільноти, а організатором музею став митрополит Андрей Шептицький
- 1917 — Курултай проголосив Кримську Народну Республіку
- 1917 — Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот
- 1942 — футболіст паризького "Расінга" Стефан Станіс забив у матчі Кубка Франції 16 голів у ворота команди "Обрі" (світовий рекорд для професійного футболу). А сам матч завершився з рахунком 32:0
- 1958 — американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Саме мавпа на прізвисько Ґордо провела 15 хвилин у космосі на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі. На жаль, під час повернення на Землю капсула з нею затонула в океані
- 1981 — побоюючись популярності незалежного профспілкового об'єднання "Солідарність" та запобігаючи інтервенції в Польщу збройних сил СРСР, голова Ради Міністрів країни генерал Войцех Ярузельський ввів у Польщі воєнний стан. Його призупинили лише 31 грудня 1982, а скасували 22 липня 1983
- 1992 — в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства, на якій прийняли компромісні рішення з усіх найважливіших спірних питань: сума внесків найбідніших країн — Іспанії, Ірландії, Греції і Португалії — була знижена з урахуванням їх економічних можливостей, узгоджено ряд економічних заходів для подолання спаду економіки, а відмова Данії увійти у валютний ЄС більше не була перешкодою для подальшої інтеграції країни в об'єднану Європу
- 1994 — у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки та поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті
- 2004 — Андрій Шевченко став володарем "Золотого м'яча"
ХТО НАРОДИВСЯ 13 ГРУДНЯ
- 1553 — Генріх IV, король Франції з 1589, автор Нантського едикту (указ, який дарував французьким гугенотам певні громадянські права, що посприяло релігійній терпимості)
- 1720 — Карло Ґоцці, італійський драматург та поет
- 1740 — Опанас Шафонський, український лікар, історик, громадський діяч, а також один із засновників епідеміології
- 1797 — Генріх Гейне, один з найбільш визначних німецьких поетів, публіцистів і критиків XIX століття (Книга пісень, Романцеро)
- 1805 — Йоганн фон Ламонт, шотландсько-німецький астроном та геофізик
- 1816 — Ернст Вернер фон Сіменс, німецький електротехнік, винахідник та засновник компанії "Сіменс"
- 1846 — Ярошенко Микола Олександрович, український маляр-жанрист та портретист, художник-передвижник
- 1871 — Емілі Карр, канадська художниця та письменниця
- 1877 — Микола Леонтович, український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, громадський діяч та автор всесвітньо відомої обробки "Щедрика" (Carol of the Bells)
- 1880 — Річард Шаєр, американський сценарист
- 1893 — Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист та один з основоположників пореволюційної української прози
- 1901 — Микола Дужий, найстарший син сім'ї Дужих, підхорунжий УГА, секретар Головної Управи товариства "Просвіта", секретар президії УГВР
- 1915 — Курд Юрґенс, німецький кіноактор ("Шпигун, який мене кохав", "І Бог створив жінку").
- 1923 — Антоні Тапіес, каталонський живописець, скульптор, один з найвідоміших європейських художників і скульпторів другої половини XX століття
- 1925 — Михайло Ревуцький, український журналіст та письменник
- 1926 — Ярослав Дашкевич, український історик
- 1946 — Володимир Бистряков, український піаніст та композитор
- 1981 — Емі Лі, американська співачка, солістка і співзасновниця рок-гурту "Evanescence"
- 1984 — Аліна Вакаріу, румунська модель
- 1989 — Тейлор Свіфт, популярна американська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо до 13 грудня ще не випав сніг, то зима буде теплою;
Якщо до 13 грудня серйозно засніжило, то й зима буде дуже морозною та сніговою;
Якщо на водоймах зміцніла крига, то попереду сильні морози;
Якщо на Андрія сніжить, то така погода буде до кінця зими;
Якщо дуже холодна погода, але сонячна, то у новому році буде розкішний врожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна прибирати, вишивати, в'язати та шити;
- Не можна влаштовувати надто гучні гулянки;
- Не можна вінчатись (ця заборона триває весь Різдвяний піст);
- Не можна виходити самому з дому в темну пору доби.
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