13 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 червня, у світі відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості, а віряни вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Єрма і мученика Єрмію Команського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 червня віряни вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Єрма і мученика Єрмію Команського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Веремій-розпрягальник, Веремій-бобовник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 13 червня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Микола, Герман, Антоній. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День швейної машинки

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

День працівників текстильної та легкої промисловості

1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні перегони. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.

1919 — біля с. Луквиця на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.

1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.

1983 — Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II.

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЧЕРВНЯ

1831 — Джеймс Клерк Максвелл, британський фізик. Розробив теорію електромагнітного поля.

1865 — Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця XIX — початку XX століття.

1874 — Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник і громадський діяч.

1883 — Артур Ернест Гведел, американський анестезіолог та винахідник.

1886 — Іван Вовчук, український військовий діяч.

1889 — Мирослав Ріпецький, священник УГКЦ, капелан УГА, громадський діяч, невтомний і безпристрасний борець за права та ініціатор відродження УГКЦ на теренах Польщі, за що засуджений польським судом на трирічне ув'язнення, 10 років був єдиним українським священником у Східній Пруссії (Мазурах).

1918 — Браян Артур Селлік, британський анестезіолог.

1928 — Джон Форбс Неш, американський математик.

1940 — Гойко Мітіч, актор.

1951 — Стеллан Скашгорд , шведський актор.

, шведський актор. 1980 — Маркус Вінкельгок, німецький автоперегонник, пілот Формули-1.

1987 — Яніс Пуріньш, латвійський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сильна роса – до сонячного дня.

Увечері немає роси – завтра буде дощ.

Роса швидко висихає – до дощу.

Чим більше ввечері роси, ті спекотнішим буде на наступний день.

Негода на Веремію віщує сувору зиму.

Якщо день погожий, то прибирання хліба буде пригоже.

Зозуля кує на хорошу погоду.

Сильний туман вранці – до врожаю грибів.

Затяжний дощ обіцяє поганий урожай.

Сон з 12 на 13 червня порожній. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 червня, вам снилося і раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні запрягати коней та не можна їздити на них.

Не варто планувати тривалі поїздки та важливі справи на цей день.

Небажано ходити в поле, тому що можна зустріти Житнього діда, який може занурити людину в такий сон, що дуже складно буде прокинутися.

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