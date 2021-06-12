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13 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 червня – неділя

Сьогодні, 13 червня, у світі відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості, а віряни вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Єрма і мученика Єрмію Команського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 13 червня віряни вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Єрма і мученика Єрмію Команського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Веремій-розпрягальник, Веремій-бобовник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 13 червня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Микола, Герман, Антоній. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День швейної машинки
  • Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
  • День працівників текстильної та легкої промисловості
  • 1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні перегони. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.
  • 1919 — біля с. Луквиця на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.
  • 1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.
  • 1983 — Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.
  • 2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II.
13 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 462209

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЧЕРВНЯ

  • 1831 — Джеймс Клерк Максвелл, британський фізик. Розробив теорію електромагнітного поля.
  • 1865 — Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця XIX — початку XX століття.
  • 1874 — Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник і громадський діяч.
  • 1883 — Артур Ернест Гведел, американський анестезіолог та винахідник.
  • 1886 — Іван Вовчук, український військовий діяч.
  • 1889 — Мирослав Ріпецький, священник УГКЦ, капелан УГА, громадський діяч, невтомний і безпристрасний борець за права та ініціатор відродження УГКЦ на теренах Польщі, за що засуджений польським судом на трирічне ув'язнення, 10 років був єдиним українським священником у Східній Пруссії (Мазурах).
  • 1918 — Браян Артур Селлік, британський анестезіолог.
  • 1928 — Джон Форбс Неш, американський математик.
  • 1940 — Гойко Мітіч, актор.
  • 1951 — Стеллан Скашгорд, шведський актор.
  • 1980 — Маркус Вінкельгок, німецький автоперегонник, пілот Формули-1.
  • 1987 — Яніс Пуріньш, латвійський хокеїст.
13 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 462208

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сильна роса – до сонячного дня.
  • Увечері немає роси – завтра буде дощ.
  • Роса швидко висихає – до дощу.
  • Чим більше ввечері роси, ті спекотнішим буде на наступний день.
  • Негода на Веремію віщує сувору зиму.
  • Якщо день погожий, то прибирання хліба буде пригоже.
  • Зозуля кує на хорошу погоду.
  • Сильний туман вранці – до врожаю грибів.
  • Затяжний дощ обіцяє поганий урожай.
  • Сон з 12 на 13 червня порожній. Якщо сновидіння, побачене вдень 13 червня, вам снилося і раніше, то чекайте його виконання через сім тижнів.
13 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 462205

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сьогодні запрягати коней та не можна їздити на них.
  • Не варто планувати тривалі поїздки та важливі справи на цей день.
  • Небажано ходити в поле, тому що можна зустріти Житнього діда, який може занурити людину в такий сон, що дуже складно буде прокинутися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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