13 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 червня, святкують Всесвітній день в'язання на публіці, а віряни відзначають День святого Антонія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають День святого Антонія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 червня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Микола, Герман, Антоній. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День швейної машинки.

Всесвітній день в'язання на публіці.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні гонки. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.

1919 — біля с. Луквиця на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.

1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.

1983 — Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II.

Всесвітній день в'язання на публіці

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЧЕРВНЯ

1831 — Джеймс Клерк Максвелл, британський фізик. Розробив теорію електромагнітного поля.

1865 — Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця XIX — початку XX століття.

1874 — Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник і громадський діяч.

1883 — Артур Ернест Гведел, американський анестезіолог та винахідник.

1886 — Іван Вовчук, український військовий діяч.

1889 — Мирослав Ріпецький, священник УГКЦ, капелан УГА, громадський діяч, невтомний і безпристрасний борець за права та ініціатор відродження УГКЦ на теренах Польщі, за що засуджений польським судом на трирічне ув'язнення, 10 років був єдиним українським священником у Східній Пруссії (Мазурах).

1918 — Браян Артур Селлік, британський анестезіолог.

1928 — Джон Форбс Неш, американський математик.

1940 — Гойко Мітіч, актор.

1951 — Стеллан Скашгорд, шведський актор.

1980 — Маркус Вінкельгок, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

1987 — Яніс Пуріньш, латвійський хокеїст.

Маркус Вінкельгок

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ранковий туман – літо буде грибним.

Зозуля настирливо проявляє себе, голосно кує – погода найближчим часом буде гарна.

Сонячний теплий день – чекайте рясного врожаю.

Не встигли всі насіння посіяти до появи зозулі – чекайте неврожаю.

Дощ весь день – до мізерного врожаю.

Павуки плетуть павутину – до потепління.

Увечері багато роси на ділянці – чекайте спекотної погоди на наступний день.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цей день присвячений коням, тому їх не можна сьогодні запрягати та не можна їздити на них.

Не варто планувати тривалі поїздки і важливі справи на цей день.

Небажано ходити в поле, тому що можна зустріти Житнього діда, який може занурити людину в такий сон, що дуже складно буде прокинутися.

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