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13 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 13 червня, святкують Всесвітній день в'язання на публіці, а віряни відзначають День святого Антонія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають День святого Антонія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 13 червня, іменини відзначають власники таких імен: Борис, Микола, Герман, Антоній. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День швейної машинки.
  • Всесвітній день в'язання на публіці.
  • Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.
  • 1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні гонки. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.
  • 1919 — біля с. Луквиця на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.
  • 1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.
  • 1983 — Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.
  • 2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II.
Всесвітній день в'язання на публіці - фото 409739
Всесвітній день в'язання на публіці

ХТО НАРОДИВСЯ 13 ЧЕРВНЯ

  • 1831 — Джеймс Клерк Максвелл, британський фізик. Розробив теорію електромагнітного поля.
  • 1865 — Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця XIX — початку XX століття.
  • 1874 — Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник і громадський діяч.
  • 1883 — Артур Ернест Гведел, американський анестезіолог та винахідник.
  • 1886 — Іван Вовчук, український військовий діяч.
  • 1889 — Мирослав Ріпецький, священник УГКЦ, капелан УГА, громадський діяч, невтомний і безпристрасний борець за права та ініціатор відродження УГКЦ на теренах Польщі, за що засуджений польським судом на трирічне ув'язнення, 10 років був єдиним українським священником у Східній Пруссії (Мазурах).
  • 1918 — Браян Артур Селлік, британський анестезіолог.
  • 1928 — Джон Форбс Неш, американський математик.
  • 1940 — Гойко Мітіч, актор.
  • 1951 — Стеллан Скашгорд, шведський актор.
  • 1980 — Маркус Вінкельгок, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
  • 1987 — Яніс Пуріньш, латвійський хокеїст.
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Маркус Вінкельгок

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ранковий туман – літо буде грибним.
  • Зозуля настирливо проявляє себе, голосно кує – погода найближчим часом буде гарна.
  • Сонячний теплий день – чекайте рясного врожаю.
  • Не встигли всі насіння посіяти до появи зозулі – чекайте неврожаю.
  • Дощ весь день – до мізерного врожаю.
  • Павуки плетуть павутину – до потепління.
  • Увечері багато роси на ділянці – чекайте спекотної погоди на наступний день.
13 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 409093

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Цей день присвячений коням, тому їх не можна сьогодні запрягати та не можна їздити на них.
  • Не варто планувати тривалі поїздки і важливі справи на цей день.
  • Небажано ходити в поле, тому що можна зустріти Житнього діда, який може занурити людину в такий сон, що дуже складно буде прокинутися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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