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13 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 13 березня, віряни відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 13 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. Дівчата 13 березня виспівували веснянки і займалися випічкою калачів. Вважалося, що в цей день потрібно обов'язково з'їсти калач натщесерце, це на щастя. Весна в цей час відчувалася все більше і більше. Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. Люди аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці і дні.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1325 – заснована столиця ацтекської імперії Теночтітлан (зараз Мехіко)
- 1519 – іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився із загоном солдатів в Мексиці
- 1639 – Кембриджський коледж (Массачусетс, США) названий Гарвардським на ім'я Джона Гарварда
- 1669 – підписані Глухівські статті – договір про права українських козаків, укладений між Москвою і козацькою старшиною
- 1781 – Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи
- 1809 – Джордж Гордон зайняв місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон
- 1917 – до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський
- 1921 – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю
- 1940 – Фінляндія підписала мирний договір з СРСР
- 1949 – у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук
- 1954 – сформовано Комітет державної безпеки СРСР.
- 1961 – чорний понеділок в Києві. В результаті техногенної катастрофи загинуло понад 1 500 жителів Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапив в зону лиха
ХТО НАРОДИВСЯ 13 БЕРЕЗНЯ
- 1781 – Шинкель Карл Фрідріх, німецький архітектор, художник
- 1855 – Ловелл Персіваль, американський астроном
- 1888 – Антон Семенович Макаренко, український письменник
- 1897 – Марсель Тірі, бельгійський поет і прозаїк
- 1907 – Людвіг Бірман, німецький астроном
- 1927 – Рауль Альфонсин, президент Аргентини з 1983 по 1989
- 1941 – Данилюк Архип Григорович, український етнограф, географ, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. І. Франка
- 1942 – Махмуд Дервіш, палестинський поет
- 1960 – Андрухович Юрій Ігорьович, український письменник, поет і політичний есеїст.
- 1971 – Еннабет Гіш, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Пішов дощ, влітку буде хороша погода
- Прилетіли граки, значить, сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів
- Навколо сонця видно кола, рік буде врожайним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в цей день саджати рослини
- Не можна випивати, наслідки можуть бути поганими
- Не слід братися за важку роботу у цей день
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