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13 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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13 березня – п'ятниця - фото 1
13 березня – п'ятниця

Сьогодні, 13 березня, віряни відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. Дівчата 13 березня виспівували веснянки і займалися випічкою калачів. Вважалося, що в цей день потрібно обов'язково з'їсти калач натщесерце, це на щастя. Весна в цей час відчувалася все більше і більше. Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. Люди аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці і дні.

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ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

13 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1325 – заснована столиця ацтекської імперії Теночтітлан (зараз Мехіко)
  • 1519 – іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився із загоном солдатів в Мексиці
  • 1639 – Кембриджський коледж (Массачусетс, США) названий Гарвардським на ім'я Джона Гарварда
  • 1669 – підписані Глухівські статті – договір про права українських козаків, укладений між Москвою і козацькою старшиною
  • 1781 – Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи
  • 1809 – Джордж Гордон зайняв місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон
  • 1917 – до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський
  • 1921 – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю
  • 1940 – Фінляндія підписала мирний договір з СРСР
  • 1949 – у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук
  • 1954 – сформовано Комітет державної безпеки СРСР.
  • 1961 – чорний понеділок в Києві. В результаті техногенної катастрофи загинуло понад 1 500 жителів Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапив в зону лиха
Грушевський - фото 391721
Грушевський

ХТО НАРОДИВСЯ 13 БЕРЕЗНЯ

  • 1781 – Шинкель Карл Фрідріх, німецький архітектор, художник
  • 1855 – Ловелл Персіваль, американський астроном
  • 1888 – Антон Семенович Макаренко, український письменник
  • 1897 – Марсель Тірі, бельгійський поет і прозаїк
  • 1907 – Людвіг Бірман, німецький астроном
  • 1927 – Рауль Альфонсин, президент Аргентини з 1983 по 1989
  • 1941 – Данилюк Архип Григорович, український етнограф, географ, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. І. Франка
  • 1942 – Махмуд Дервіш, палестинський поет
  • 1960 – Андрухович Юрій Ігорьович, український письменник, поет і політичний есеїст.
  • 1971 – Еннабет Гіш, американська актриса

Андрухович Юрій - фото 391724
Андрухович Юрій

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Пішов дощ, влітку буде хороша погода
  • Прилетіли граки, значить, сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів
  • Навколо сонця видно кола, рік буде врожайним
Тепле літо - фото 391726
Тепле літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна в цей день саджати рослини
  • Не можна випивати, наслідки можуть бути поганими
  • Не слід братися за важку роботу у цей день

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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