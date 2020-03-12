13 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 13 березня, віряни відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 13 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Васильєв день, або день Василя-крапельника. Дівчата 13 березня виспівували веснянки і займалися випічкою калачів. Вважалося, що в цей день потрібно обов'язково з'їсти калач натщесерце, це на щастя. Весна в цей час відчувалася все більше і більше. Зокрема, значно збільшувалася тривалість світлового дня. Люди аналізували природні явища і намагалися передбачити погоду на наступні місяці і дні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 13 березня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Кіра, Марина, Микола, Нестор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1325 – заснована столиця ацтекської імперії Теночтітлан (зараз Мехіко)

1519 – іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився із загоном солдатів в Мексиці

1639 – Кембриджський коледж (Массачусетс, США) названий Гарвардським на ім'я Джона Гарварда

1669 – підписані Глухівські статті – договір про права українських козаків, укладений між Москвою і козацькою старшиною

1781 – Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи

1809 – Джордж Гордон зайняв місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон

1917 – до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський

1921 – Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю

1940 – Фінляндія підписала мирний договір з СРСР

1949 – у Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук

1954 – сформовано Комітет державної безпеки СРСР.

1961 – чорний понеділок в Києві. В результаті техногенної катастрофи загинуло понад 1 500 жителів Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапив в зону лиха

Грушевський

ХТО НАРОДИВСЯ 13 БЕРЕЗНЯ

1781 – Шинкель Карл Фрідріх, німецький архітектор, художник

1855 – Ловелл Персіваль, американський астроном

1888 – Антон Семенович Макаренко, український письменник

1897 – Марсель Тірі, бельгійський поет і прозаїк

1907 – Людвіг Бірман, німецький астроном

1927 – Рауль Альфонсин, президент Аргентини з 1983 по 1989

1941 – Данилюк Архип Григорович, український етнограф, географ, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. І. Франка

1942 – Махмуд Дервіш, палестинський поет

1960 – Андрухович Юрій Ігорьович, український письменник, поет і політичний есеїст.

1971 – Еннабет Гіш, американська актриса

Андрухович Юрій

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Пішов дощ, влітку буде хороша погода

Прилетіли граки, значить, сніг скоро розтане, але влітку буде багато дощів

Навколо сонця видно кола, рік буде врожайним

Тепле літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в цей день саджати рослини

Не можна випивати, наслідки можуть бути поганими

Не слід братися за важку роботу у цей день

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