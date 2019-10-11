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12 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 жовтня, віряни відзначають Покровську батьківську суботу, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни відзначають Покровську батьківську суботу. Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці в православному світі заведено поминати покійних.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 12 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо, Папіла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день мігруючих птахів.
- Всесвітній день боротьби з артритом.
- 1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.
- 1924 — у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.
- 1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.
- 1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.
- 1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
- 1965 — На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії.
- 1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер "Термінатор", із нинішнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.
- 1994 — У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією.
- 2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 жовтня
- 1904 — Духов Микола, творець атомної бомби.
- 1910 — Норбер Гланцберг, французький композитор українського походження, автор найвідоміших пісень Едіт Піаф.
- 1918 — Іван Казанець, голова уряду УРСР (1963–1965).
- 1919 — Мохаммед Реза Пехлеві, останній шах Ірану .
- 1935 — Лучано Паваротті, італійський оперний співак (п. 2007).
- 1937 — Степан Хмара, український політик.
- 1977 — Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато зірок – до сухої осені.
- Якщо пізно ввечері або вночі з'явиться туман – заморозків не буде.
- Якщо свіжий ранковий вітер днем посилюється, а до вечора слабшає – збережеться ясна погода.
- Перший мороз настане пізно – до м'якої зими з мінливою погодою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна ходити в ліс, оскільки змії повзуть в укриття.
- Не можна важко працювати, прибирати, шити, прати, займатися рукоділлям.
- Не можна тримати двері навстіж.
- Заборонено лаятися і злитися.
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