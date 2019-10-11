12 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 жовтня, віряни відзначають Покровську батьківську суботу, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають Покровську батьківську суботу. Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці в православному світі заведено поминати покійних.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 12 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо, Папіла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день мігруючих птахів.

Всесвітній день боротьби з артритом.

1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.

1924 — у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.

1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.

1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.

1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

1965 — На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії.

1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер "Термінатор", із нинішнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.

1994 — У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією.

2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб.

"Термінатор"

ХТО НАРОДИВСЯ 12 жовтня

1904 — Духов Микола, творець атомної бомби.

1910 — Норбер Гланцберг, французький композитор українського походження, автор найвідоміших пісень Едіт Піаф.

1918 — Іван Казанець, голова уряду УРСР (1963–1965).

1919 — Мохаммед Реза Пехлеві, останній шах Ірану .

1935 — Лучано Паваротті, італійський оперний співак (п. 2007).

1937 — Степан Хмара, український політик.

1977 — Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор. Лучано Паваротті

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато зірок – до сухої осені.

Якщо пізно ввечері або вночі з'явиться туман – заморозків не буде.

Якщо свіжий ранковий вітер днем посилюється, а до вечора слабшає – збережеться ясна погода.

Перший мороз настане пізно – до м'якої зими з мінливою погодою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна ходити в ліс, оскільки змії повзуть в укриття.

Не можна важко працювати, прибирати, шити, прати, займатися рукоділлям.

Не можна тримати двері навстіж.

Заборонено лаятися і злитися.

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