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12 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 жовтня - субота

Сьогодні, 12 жовтня, віряни відзначають Покровську батьківську суботу, напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають Покровську батьківську суботу. Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці в православному світі заведено поминати покійних.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 12 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Агатонік, Веніамін, Еварист, Зимислав, Карпо, Папіла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день мігруючих птахів.
  • Всесвітній день боротьби з артритом.
  • 1863 — У Лондоні засновано Англійську футбольну асоціацію.
  • 1924 — у складі Української СРР засновано Молдавську АРСР.
  • 1939 — Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР.
  • 1947 — У західних областях Української РСР розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців.
  • 1956 — Створено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
  • 1965 — На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стали кавалерами Ордену Британської імперії.
  • 1984 — На екрани США вийшов суперпопулярний блокбастер "Термінатор", із нинішнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеґґером у головній ролі.
  • 1994 — У місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписано повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією.
  • 2010 — Унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб.
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"Термінатор"

ХТО НАРОДИВСЯ 12 жовтня

  • 1904 — Духов Микола, творець атомної бомби.
  • 1910 — Норбер Гланцберг, французький композитор українського походження, автор найвідоміших пісень Едіт Піаф.
  • 1918 — Іван Казанець, голова уряду УРСР (1963–1965).
  • 1919 — Мохаммед Реза Пехлеві, останній шах Ірану .
  • 1935 — Лучано Паваротті, італійський оперний співак (п. 2007).
  • 1937 — Степан Хмара, український політик.
  • 1977 — Олександр Береш, український гімнаст, дворазовий призер Олімпійських ігор.
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Лучано Паваротті

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато зірок – до сухої осені.
  • Якщо пізно ввечері або вночі з'явиться туман – заморозків не буде.
  • Якщо свіжий ранковий вітер днем посилюється, а до вечора слабшає – збережеться ясна погода.
  • Перший мороз настане пізно – до м'якої зими з мінливою погодою.

12 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 354222

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна ходити в ліс, оскільки змії повзуть в укриття.
  • Не можна важко працювати, прибирати, шити, прати, займатися рукоділлям.
  • Не можна тримати двері навстіж.
  • Заборонено лаятися і злитися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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