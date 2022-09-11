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12 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 вересня, у світі відзначають День відеоігор. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 12 вересня, вшановують пам'ять святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 12 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День відеоігор
- 1504 – Христофор Колумб під час четвертого, останнього, плавання відправився з Америки в Іспанію.
- 1789 – французький революціонер Жан-Поль Марат випустив перший номер газети "Друг народу",
- 1898 – у Києві відкрито Київський політехнічний інститут.
- 1934 – утворено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта).
- 1944 – на територію Німеччини вступили перші американські війська.
- 1953 – через пів року після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова.
- 1958 – в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.
- 1990 – підписаний договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини.
- 1991 – у Києві демонтували монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ВЕРЕСНЯ
- 1838 – Артур Ауверс, німецький астроном.
- 1875 – Олександр Кошиць, український композитор, диригент, етнограф.
- 1892 – Юрій Корпанюк, гуцульський народний майстер дерев'яної різьби.
- 1897 – Ірен Жоліо-Кюрі, французький фізик, лавреат Нобелівської премії з хімії 1935 року (спільно з чоловіком Фредеріком Жоліо).
- 1900 – Гаскелл Каррі, американський математик і логік. На його честь було названо дві мови програмування: Curry та Haskell.
- 1921 – Станіслав Лем, польський письменник-фантаст.
- 1986 – Еммі Россум, американська акторка.
- 1973 – Пол Вокер, американський (голлівудський) актор, модель, автогонник, благодійник.
- 1994 – Кім Намджун більш відомий як РМ – південнокорейський виконавець, автор пісень та продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато горобини в лісі – до дощової осені.
- Теплий вечір і зоряна ніч – до хорошого урожаю в наступному році.
- Павутина по рослинах стелиться – до тепла.
- Бджоли почали вулик запечатувати – до ранньої зими.
- Квітки польових нагідок розгорнули після 10 ранку свої віночки – до дощу.
- Якщо птиці високо в небі кружляють і не відлітають, то осінь буде теплою і сухою.
- Зорепад 12 вересня обіцяє неврожай в наступному році.
- Їжаки на узліссі нори риють – до теплої зими. Якщо ж тварини забираються вглиб лісу, то зима буде холодною.
- Плакати в цей день – до конфліктів з домашніми.
- Сіль несподівано в будинку закінчилася – до безгрошів'я.
- Розсипати сіль – до подружньої зради.
- Ставити паркан – до злодіїв.
- Принести кошеня в будинок – до неприємностей.
- Сушити ліжко – до кошмарів.
- Помста чи поганий вчинок, вчинені 12 вересня, обов’язково повернуться бумерангом.
- Якщо їжа пересолена, то господиня будинку закохана.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна мити голову, інакше рано облисієте.
- Дрібні гроші до полудня рахувати не можна – до бідності.
- У цей день не варто грати в азартні ігри, інакше весь рік будеш в програші.
- З першим гостем в будинку вітатися сьогодні не можна – до невдачі.
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