12 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 травня, віряни вшановують пам'ять дев'яти мучеників, а у світі відзначають День медсестер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять блаженної Жуани Португальської. Саме в Португалії її вважають місцевою святою.

А ще у народному календарі ця дата отримала таку назву: дев'ять мучеників, дев'ять цілителів. Це група християнських святих, які в III столітті проповідували в малайзійському місті Кизик і прийняли мученицьку смерть.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Артемій, Василь, Іван, Федот, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

996 – у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква – Десятинна.

1364 – у Кракові створений Ягеллонський університет .

. 1551 – в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.

1926 – Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.

1929 – у Львові створена організація письменників Західної України – "Гроно".

1937 – компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).

2004 – в англіканській церкві введено посаду вебсвященника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.

2007 – Андрій Данилко/Вєрка Сєрдючка посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ТРАВНЯ

1820 – Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя. Тепер святкують Всесвітній день медсестер .

. 1845 – Габрієль Форе, французький композитор.

1865 – Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині.

1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох "Оскарів".

1910 – Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1964 року.

1910 – Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка.

1921 – Йозеф Бойс, впливовий німецький художник, скульптор, теоретик та викладач мистецтва.

1924 – Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист.

1936 – Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.

1936 – Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.

1942 – Мішель Фюген, французький автор-виконавець.

1948 – Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith).

1982 – Віталій Доніка, український хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла і зоряна ніч – до хорошого урожаю.

Ясний сонячний схід – на відерне літо.

Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий урожай огірків.

Золотиста і безвітряна вечірня зоря віщує гарну погоду.

Журавель гніздо в низині в'є – прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.

Мурахи перебираються в сухе місце – скоро піде дощ.

Багато хрущів – до посушливого літа.

Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

12 травня вважається днем цілителів, тому сьогодні не можна робити капості. Робіть тільки добрі справи!

За традицією, опівдні 12 травня люди виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру. Це мало б забезпечити їм здоров'я на цілий рік.

Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

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