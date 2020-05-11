На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
12 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 33
Сьогодні, 12 травня, віряни вшановують пам'ять дев'яти мучеників, а у світі відзначають День медсестер. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять блаженної Жуани Португальської. Саме в Португалії її вважають місцевою святою.
А ще у народному календарі ця дата отримала таку назву: дев'ять мучеників, дев'ять цілителів. Це група християнських святих, які в III столітті проповідували в малайзійському місті Кизик і прийняли мученицьку смерть.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 12 травня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Артемій, Василь, Іван, Федот, а також Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 996 – у Києві освячена перша в Київській Русі кам'яна церква – Десятинна.
- 1364 – у Кракові створений Ягеллонський університет.
- 1551 – в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.
- 1926 – Руал Амундсен і Умберто Нобіле зробили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
- 1929 – у Львові створена організація письменників Західної України – "Гроно".
- 1937 – компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
- 2004 – в англіканській церкві введено посаду вебсвященника, який опікується приходом, що існує виключно в мережі Інтернет.
- 2007 – Андрій Данилко/Вєрка Сєрдючка посів друге місце на пісенному конкурсі "Євробачення-2007", поступившись Марії Шерифович із Сербії.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ТРАВНЯ
- 1820 – Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця перших у світі курсів сестер милосердя. Тепер святкують Всесвітній день медсестер.
- 1845 – Габрієль Форе, французький композитор.
- 1865 – Софія Окуневська-Морачевська, громадська діячка, перша лікарка-українка в Галичині.
- 1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноакторка, власниця чотирьох "Оскарів".
- 1910 – Дороті Кроуфут Годжкін, британський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1964 року.
- 1910 – Джульєтта Сіміонато, італійська оперна співачка.
- 1921 – Йозеф Бойс, впливовий німецький художник, скульптор, теоретик та викладач мистецтва.
- 1924 – Федір Моргун, український державний і громадський діяч, учений-агроном, письменник і публіцист.
- 1936 – Іван Марчук, український живописець, заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії.
- 1936 – Юлія Пашковська, українська естрадна співачка та акторка.
- 1942 – Мішель Фюген, французький автор-виконавець.
- 1948 – Стів Вінвуд, британський рок-музикант, мультиінструменталіст, співак (Traffic, Spencer Davis Group, Blind Faith).
- 1982 – Віталій Доніка, український хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тепла і зоряна ніч – до хорошого урожаю.
- Ясний сонячний схід – на відерне літо.
- Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий урожай огірків.
- Золотиста і безвітряна вечірня зоря віщує гарну погоду.
- Журавель гніздо в низині в'є – прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.
- Мурахи перебираються в сухе місце – скоро піде дощ.
- Багато хрущів – до посушливого літа.
- Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 12 травня вважається днем цілителів, тому сьогодні не можна робити капості. Робіть тільки добрі справи!
- За традицією, опівдні 12 травня люди виходили на дорогу і підставляли обличчя теплому вітру. Це мало б забезпечити їм здоров'я на цілий рік.
- Сновидіння, побачене вдень 12 травня, віще, проте розповідати про нього нікому не можна.
Читайте також: Гороскоп на 12 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
21:0012 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45У Таїланді бачили рожевих дельфінів: відеофакт
-
20:19Ця бюджетна і смачна риба покращує роботу судин
-
20:00Папаньки 2 сезон 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн продовження серіалу СТБ
-
19:52Зірка серіалу Клон вразила моложавим обличчям
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:46Неймовірна схожість: Адель порівняли з зіркою Американської історії жахів
-
19:24Як відбувається утилізація авто: не залишилось нічого
-
19:10Бабуся, яка зберігає сіль з 1965 року, вразила Reddit (фото)
-
19:00Від пацанки до панянки 4 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:53Український борець викликав Усика на бій: Ти що, Кадиров?
-
18:44Популярна співачка Холзі показала свої реальні форми (фото 18+)
-
18:23Меланія Трамп здивувала нарядом в стилі мілітарі
-
18:14Адам Сендлер зняв кумедний кліп про реалії життя на карантині
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 12 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Влада Іспанії планує змінити вигляд пляжів через коронавірус
-
17:41Напівгола дівчина Мілевського показала себе у всій красі
-
17:21В Іспанії мінімум летальних випадків від COVID-19 за два місяці
-
17:11Кортні Кокс вперше подивилась "Друзів" і назвала улюблену серію
-
17:00Привітання з Днем медсестри 2020: вірші, смс та проза на професійне свято
-
16:51Похолодання в Україні: синоптик попередила про дощі і мокрий сніг
-
16:32Названий найважливіший вітамін травня
-
16:10Епічне фото з котом розвеселило мережу
-
15:50Надя Дорофєєва показала фото після гарячого душу
-
18:53Український борець викликав Усика на бій: Ти що, Кадиров?
-
16:51Похолодання в Україні: синоптик попередила про дощі і мокрий сніг
-
14:19Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:00Що робити, якщо вкусив кліщ: як витягнути його в домашніх умовах
-
10:00Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 11 травня
-
07:15Погода в Україні 11 травня: майже літо і локальні дощі
- 10 травня
-
21:55У новому пікантному челенджі дівчата оголюють груди: гарячі фото (18+)
-
18:50Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
15:17ТОП-3 фільми про матусь, які варто побачити
-
12:53Найкраща нова музика тижня: плейлист популярних пісень травня
-
09:29Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 10 травня
-
08:54Медики назвали ідеальний продукт, яким слід снідати щодня
- 09 травня
-
21:23DZIDZIO твій чоловік? Оля Цибульська заінтригувала мережу провокативним фото зі співаком
-
19:23Зірки Голлівуду розповіли про свої найпровальніші ролі: ви будете вражені
-
15:44Коли карантин не в радість: як підвищити продуктивність, працюючи з дому
-
12:41ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
-
10:00День перемоги: українські фільми, які розкривають правду про Другу світову війну
-
09:33Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 9 травня
-
08:13Топ-5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів
- 08 травня
-
21:324 факти про клітор, які має знати кожен чоловік
-
18:43У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться
-
16:36Львів послабить карантин з 11 травня лише частково: що не відкриють у місті
-
14:26Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах
-
11:14IKEA запустила онлайн продаж в Україні: відомі ціни на товари
-
09:11Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 8 травня