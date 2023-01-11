12 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 січня, у світі відзначають День доньки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 12 січня, віряни вшановують пам'ять мучениці Анісії Солунської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Ірина, Федора, Лев, Онисія, Феодосія, Орина, Онисія, Гедеон, Лев та Ярина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день доньки

1793 — Росія і Пруссія домовилися про другий поділ Польщі

1848 — у Палермо на Сицилії почалось повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II та неаполітанських Бурбонів — хронологічно перше з "Весни народів"

1879 — почалася війна між британськими колоністами в Південній Африці і місцевими племенами зулусів

1920 — у Варшаві (Польща) відбулося засідання членів уряду УНР за участю голови Директорії Симона Петлюри. Після обмірковування питання про відносини України з Польщею визнано, що "посовування польських військ на Україну є небажаним і шкодливим", а тому дипломатична місія УНР мала докласти зусиль для того, щоб "застерегти поляків від офензиви на Україну"

1923 — у Кривому Розі ДПУ "викрило" велику українську повстанську організацію, під арешт взято понад 200 осіб

1923 — у Харкові РНК УСРР прийняла постанову "Про вшанування сорокарічної сценічної діяльності М. Заньковецької" з присвоєнням звання народної артистки УСРР та перейменовано на її честь колишній Троїцький народний будинок на Театр ім. Заньковецької

1928 — у Москві ОДПУ видало розпорядження своїм місцевим органам, у тому числі ДПУ УСРР, про реалізацію вилученого у приватників хліба

1932 — Гетті Каравей стала першою жінкою, яку було обано до Сенату США

1938 — німецький археолог Вільгельм Кенігпід час розкопок під Багдадом виявив предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів

1939 — в Хусті відбулися установчі збори "Товариства греко-католицьких священників"

1939 — у Полтаві почали курсувати перші шість таксі

1942 — рейхскомісар України видав постанову про застосування суворих заходів покарання щодо гірників, які ухиляються від реєстрації на біржі праці і тим самим саботують наказ німецької влади про обов'язкову трудову повинність

1950 — у СРСР указом Президії Верховної Ради відновлена смертна кара за зраду, шпигунство і диверсії, що мала зворотну дію в часі

1965 — мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня "Днем української незалежності"

1967 — вперше було кріоноване тіло людини, а саме професора психології Університету Каліфорнії Джеймса Бедфорда

1972 — КДБ здійснило в Україні серію арештів молодої інтелігенції (операція "Блок"), спрямовану проти українського національного руху. Були заарештовані В. Чорновіл, В. Стус, І. Світличний, Є. Сверстюк, Д. Шумук, М. Плахотнюк, Л. Плющ, О. Сергієнко, І. Коваленко, І. Гель, І. Калинець, М. Осадчий, С. Шабатура

1981 — відбулася прем'єра серіалу "Династія" на телеканалі ABC

1990 — почався семиденний погром вірменів у столиці Азербайджанської РСР Баку

1998 — 19 країн-членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини

2004 — найбільше (на той час) у світі круїзне судно "Queen Mary 2" вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан

2007 — Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років

2008 — створено кримськотатарську вікіпедію

2010 — близько 17:00 за місцевим часом, в центральній частині Гаїті відбулись два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9 відповідно. Внаслідок чого було зруйновано і пошкоджено багато будівель, зокрема президентський палац і будинок штаб-квартири миротворчої місії ООН. Загинуло понад 100 тисяч людей, 3 млн постраждали

Bence Halmosi on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 12 СІЧНЯ

1591 — Хосе де Рібера, видатний художник Іспанії XVII століття

1597 — Франсуа Дюкенуа, відомий італо-фламандський скульптор XVII століття, представник стилю бароко

1628 — Шарль Перро, французький письменник-казкар (Попелюшка, Синя борода, Хлопчик-мізинчик)

1701 — Василь Григорович-Барський, український мандрівник, вчений-орієнталіст, письменник

1711 — Гаетано Латілла, італійський оперний композитор

1715 — Жак Дюфлі, французький клавесиніст і композитор

1729 — Едмунд Берк, ірландський державний діяч, публіцист та основоположник теорії британського консерватизму.

1777 — Степан Давидов, український композитор, співак і диригент

1800 — Ежен Луї Ламі, французький живописець

1822 — Етьєн Ленуар, винахідник двигуна внутрішнього згоряння

1832 — Єлизавета Милорадович, українська громадська діячка і меценатка

1873 — Василь Кричевський, український художник і архітектор

1876 — Джек Лондон, американський письменник (Біле Ікло, Поклик предків, Любов до життя)

1878 — Гнат Хоткевич, український письменник, бандурист, композитор, громадсько-політичний діяч, мистецтвознавець, етнограф

1880 — Василь Безкоровайний, український композитор, диригент та педагог

1907 — Сергій Корольов, вчений-винахідник, конструктор ракетно-космічних систем

1908 — Жан Делануа, французький актор, кінорежисер, сценарист, володар золотої пальмової гілки Каннів

1909 — Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця "наївного мистецтва"

1929 — Микола Мащенко, український кінорежисер, сценарист та письменник

1936 — Раймонд Паулс, латвійський композитор

1944 — Джо Фрейзер, американський боксер, олімпійський чемпіон 1964, чемпіон світу у важкій вазі 1970—1973 за версіями WBC та WBA

1949 — Харукі Муракамі, популярний японський письменник і перекладач (Кафка на пляжі, Країна Див без гальм і Кінець Світу)

1960 — Станіслав Боклан, український актор театру та кіно

1974 — Мелані Чісхолм, британська попспівачка та автор-виконавець, колишня учасниця гурту Spice Girls

1986 — Джемма Артертон, англійська акторка (Квант милосердя, Битва титанів, Принц Персії: піски часу)

1986 — Злата Огнєвіч, популярна українська співачка

1990 — Сергій Карякін, український шахіст, який вже у віці 12 років і 211 днів став наймолодшим гросмейстером в історії, внесений у Книгу рекордів Гіннесса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні сніжить, то літо буде дощовим

Якщо чутно спів пташок, та до відлиги

Якщо у цей тень ясна та сонячна погода, то незабаром прийде потепління

Якщо вранці ще видно місяць, то варто готуватись до морозів

Якщо птахи літають низько над землею, то будуть серйозні опади

Якщо вночі не видно зірок, то скоро погода кардинально зміниться

Adam Chang on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та сваритись

Не можна ходити босоніж по снігу

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна тримати вдома старі та поламані речі

Не можна виходити з дому без причини

Не можна вживати спиртне

Не можна пересаджувати квіти та вазони

Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні