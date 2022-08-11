12 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 серпня в православній церкві відзначають Різдво святителя Миколая Чудотворця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день молоді

1099 – хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні.

1654 – битва на р. Шкловці поблизу Борисова, розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом, гетьман ледве врятувався, в руках козацьких військ опинилася частина Литви, до московитів перейшов Смоленськ.

1658 – у Північній Америці сформовано перший поліційний загін – Рательвахт;

1851 – американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;

1865 – британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 – на річці Клондайк знайшли золото;

1915 – перше бойове застосування літака-торпедоносця. В ході Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;

1916 – біля Бережан почалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією

1918 – у США уведена заборона на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 – початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 – відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1947 – перші рейди відділів УПА пробились до Західної Європи;

1949 – підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 – в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 – Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1953 – менше, ніж через рік після випробування американцями водневої бомби, аналогічний 400-кілотонний пристрій було підірвано СРСР на полігоні в Семипалатинську (Казахстан);

1959 – у СРСР дозволили продавати в кредит товари довгострокового користування;

1962 – вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович

1970 – Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;

1981 – представлений персональний комп'ютер IBM PC;

1985 – авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;

1988 – на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа";

1990 – неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи – пам'ятник жертвам Голодомору 1932 – 1933 років;

1992 – США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1994 – відкрився рок-фестиваль "Вудсток '94", присвячений 25-річчю свого попередника;

1994 – на екрани США вийшов фільм Олівера Стоуна "Природжені вбивці";

1999 – в Україні вирішено закрити всі витверезники;

2000 – у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен "Курск", усі 118 членів екіпажу загинули;

2004 – започаткована Вікіпедія білоруською мовою.

2010 – у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C

ХТО НАРОДИВСЯ 12 СЕРПНЯ

1541 – Іпатій Потій, митрополит, український письменник-полеміст. Один з організаторів Берестейської унії (1596). Прихильник об'єднання православної і католицької церков.

1604 – Токуґава Ієміцу, третій сьоґун сьоґунату Едо.

1644 – Генріх Ігнац Франц фон Бібер, австрійський композитор і скрипаль родом з Королівства Богемія.

1774 – Роберт Сауті, англійський письменник.

1781 – Роберт Міллз, американський архітектор, будівельник Білого дому й монумента Вашингтона;

1831 – Олена Блаватська, окультна письменниця українського походження, фундаторка Теософічного товариства.

1866 – Хасінто Бенавенте, іспанський драматург "покоління 98 року", лауреат Нобелівської премії з літератури 1922 року.

1881 – Сессіль Де Мілль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії "Парамаунт Пікчерз", лауреат двох "Оскарів";

1882 – Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, що придумав автомобільний стартер;

1882 – Енрік Казановас, іспанський скульптор.

1887 – Ервін Шредінгер, австрійський фізик, один із творців квантової механіки. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1933)

1911 – Андрій Білецький – український мовознавець, поліглот; син літературознавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького.

1913 – Антоні Кумелья, іспанський художник-кераміст.

1925 – Норріс і Росс Макуїртер, брати-близнюки, яким спала на думку ідея створити "Книгу рекордів Гіннесса";

1954 – Франсуа Олланд, 24-й президент Франції;

1968 – Пол Такер, клавішник дуету Lighthouse Family;

1969 – Таніта Тікарам, популярна виконавиця;

1970 – Корі Вудс, американський співак, учасник хіп-хоп групи Wu-tang clan;

1971 – Піт Сампрас, в минулому американський тенісист грецького походження, 14-кратний переможець турнірів у одиночному розряді.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день безсилий набуває сили та богатирем живе.

Посієш жито – народиться сильно.

Похмура і прохолодна погода – найближчим часом опадів не буде.

Зорі мерехтять на світанку – до дощу.

Вітер 12 серпня – до затяжної негоди.

Прохолодно на Силин день – найближчими днями опадів не буде.

Дрібний дощ 12 серпня – дощі будуть ще декілька днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися з рідними та лихословити

Не гоже нині надто багато їсти, а також зловживати алкоголем

Не можна сьогодні лінуватися та відмовлятися від роботи

Не слід у цей день приймати важливих рішень та укладати угоди, які можуть вплинути на ваше майбутнє

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