Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
12 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 556
Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
12 серпня в православній церкві відзначають Різдво святителя Миколая Чудотворця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день молоді
- 1099 – хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні.
- 1654 – битва на р. Шкловці поблизу Борисова, розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом, гетьман ледве врятувався, в руках козацьких військ опинилася частина Литви, до московитів перейшов Смоленськ.
- 1658 – у Північній Америці сформовано перший поліційний загін – Рательвахт;
- 1851 – американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;
- 1865 – британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;
- 1896 – на річці Клондайк знайшли золото;
- 1915 – перше бойове застосування літака-торпедоносця. В ході Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;
- 1916 – біля Бережан почалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією
- 1918 – у США уведена заборона на продаж спиртного на залізничних вокзалах;
- 1919 – початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;
- 1933 – відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;
- 1947 – перші рейди відділів УПА пробились до Західної Європи;
- 1949 – підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;
- 1949 – в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;
- 1953 – Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;
- 1953 – менше, ніж через рік після випробування американцями водневої бомби, аналогічний 400-кілотонний пристрій було підірвано СРСР на полігоні в Семипалатинську (Казахстан);
- 1959 – у СРСР дозволили продавати в кредит товари довгострокового користування;
- 1962 – вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович
- 1970 – Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;
- 1981 – представлений персональний комп'ютер IBM PC;
- 1985 – авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;
- 1988 – на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа";
- 1990 – неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи – пам'ятник жертвам Голодомору 1932 – 1933 років;
- 1992 – США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);
- 1994 – відкрився рок-фестиваль "Вудсток '94", присвячений 25-річчю свого попередника;
- 1994 – на екрани США вийшов фільм Олівера Стоуна "Природжені вбивці";
- 1999 – в Україні вирішено закрити всі витверезники;
- 2000 – у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен "Курск", усі 118 членів екіпажу загинули;
- 2004 – започаткована Вікіпедія білоруською мовою.
- 2010 – у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C
ХТО НАРОДИВСЯ 12 СЕРПНЯ
- 1541 – Іпатій Потій, митрополит, український письменник-полеміст. Один з організаторів Берестейської унії (1596). Прихильник об'єднання православної і католицької церков.
- 1604 – Токуґава Ієміцу, третій сьоґун сьоґунату Едо.
- 1644 – Генріх Ігнац Франц фон Бібер, австрійський композитор і скрипаль родом з Королівства Богемія.
- 1774 – Роберт Сауті, англійський письменник.
- 1781 – Роберт Міллз, американський архітектор, будівельник Білого дому й монумента Вашингтона;
- 1831 – Олена Блаватська, окультна письменниця українського походження, фундаторка Теософічного товариства.
- 1866 – Хасінто Бенавенте, іспанський драматург "покоління 98 року", лауреат Нобелівської премії з літератури 1922 року.
- 1881 – Сессіль Де Мілль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії "Парамаунт Пікчерз", лауреат двох "Оскарів";
- 1882 – Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, що придумав автомобільний стартер;
- 1882 – Енрік Казановас, іспанський скульптор.
- 1887 – Ервін Шредінгер, австрійський фізик, один із творців квантової механіки. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1933)
- 1911 – Андрій Білецький – український мовознавець, поліглот; син літературознавця Олександра Білецького, старший брат живописця та мистецтвознавця Платона Білецького.
- 1913 – Антоні Кумелья, іспанський художник-кераміст.
- 1925 – Норріс і Росс Макуїртер, брати-близнюки, яким спала на думку ідея створити "Книгу рекордів Гіннесса";
- 1954 – Франсуа Олланд, 24-й президент Франції;
- 1968 – Пол Такер, клавішник дуету Lighthouse Family;
- 1969 – Таніта Тікарам, популярна виконавиця;
- 1970 – Корі Вудс, американський співак, учасник хіп-хоп групи Wu-tang clan;
- 1971 – Піт Сампрас, в минулому американський тенісист грецького походження, 14-кратний переможець турнірів у одиночному розряді.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день безсилий набуває сили та богатирем живе.
- Посієш жито – народиться сильно.
- Похмура і прохолодна погода – найближчим часом опадів не буде.
- Зорі мерехтять на світанку – до дощу.
- Вітер 12 серпня – до затяжної негоди.
- Прохолодно на Силин день – найближчими днями опадів не буде.
- Дрібний дощ 12 серпня – дощі будуть ще декілька днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня сваритися з рідними та лихословити
- Не гоже нині надто багато їсти, а також зловживати алкоголем
- Не можна сьогодні лінуватися та відмовлятися від роботи
- Не слід у цей день приймати важливих рішень та укладати угоди, які можуть вплинути на ваше майбутнє
Читайте також: Як відпочивати так, щоб не втомитися ще більше: поради психолога
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
- 11 серпня
-
20:50Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+
-
20:19Вчені пояснили, чому саме собаки стали найкращими друзями людей
-
19:50Чому помідори не можна тримати у холодильнику: багато хто зберігає томати неправильно
-
19:23Купуй квитки онлайн: Укрзалізниця створила власний мобільний додаток
-
18:51Слухають Лорак і Басту: Злата Огнєвіч кумедно показала, що її бісить – 18+
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
17:55"Лише там, де ви цього не бачите": Хайді Клум здивувала своїм секретним умінням
-
17:27Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
-
16:52Кінець ери перельотів по 10 євро: у Ryanair розповіли, як зміняться ціни
-
16:21Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
15:2212 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:51Спека послабне: яку погоду очікувати в Україні 12 серпня
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:22Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря
-
13:52На щорічному фестивалі в Німеччині прозвучать українські композиції написані під час війни
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
12:54У Тернополі встановили першу в Україні сонячну батарею у формі соняха
-
12:21В Україні з'явилося видавництво тільки електронних книг
-
11:53У Лондоні висадять дерев на три мільйони фунтів, щоб боротися зі спекою
-
11:21Нова версія "Шикидим" і "Непереможна Україна": Віктор Павлік запрошує на концерт у Львові
-
10:54НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Держспецзв'язку
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
-
09:50Дударик розповів, на що збиратимуть кошти під час недільних заходів на підтримку ЗСУ
- 11 серпня
-
18:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
- 10 серпня
-
18:30Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом
-
15:51Дружина захисника Маріуполя розповіла, як евакуювалась з міста Марії
-
11:25Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
- 09 серпня
-
19:19Вибухи в Криму: у Міноборони креативно прокоментували ситуацію
-
15:51Чому українці повинні втікати з-під окупації: дівчина з Маріуполя навела вагомі аргументи
-
12:52У п'яти містах України з'являться станції якості повітря
-
09:51SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню "Коли я"
- 08 серпня
-
19:45У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
-
17:55Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
13:29Чи безпечно користуватись NFC у смартфоні: просте пояснення
-
10:27Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня
- 07 серпня
-
19:348 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:33Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 06 серпня
-
11:39NK – Коли мине війна: Настя Каменських випустила нову пісню українською
- 05 серпня
-
19:51Як заморозити сливи на зиму: оригінальний спосіб
-
16:00В Україні рекордно подорожчав хліб: які ціни в супермаркетах
-
13:49ТЕСТ: Вгадай, чи існує такий смак пива
-
09:25Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
- 04 серпня
-
19:27Оля Цибульська в новому образі переспівала хіт Лободи українською – відео
-
15:51Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за липень
-
12:53Мінцифри забезпечить Wi-Fi в укриттях закладів освіти: як долучитися до ініціативи