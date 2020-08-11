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12 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 серпня, святкують Міжнародний день молоді та День вінілових платівок у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від 70-и Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, а також мученика Іоанна Воїна. Саме Іоан з народження був християнином, а потім був змушений відректись від своєї віри та служити імператору Юліану Відступнику, який винищував всіх християн. Насправді ж Іон підпільно усіляко допомагав своїм браттям по вірі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Павло, Клара, Леонід, Герман, Максим, Іван, Валентин та Анатолій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день молоді
- Всесвітній день слонів
- День вінілових платівок у США
- 1099 — хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні.
- 1658 — у Північній Америці сформували перший поліцейський загін — Рательвахт;
- 1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;
- 1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту), щоб дезінфікувати інструменти та руки;
- 1896 — на річці Клондайк вперше знайшли золото;
- 1918 — у США заборонили продаж спиртного на залізничних вокзалах;
- 1919 — початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;
- 1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Свою першу гру українці провели проти Туреччини.
- 1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;
- 1949 — в Лондоні через шпаків, які зайняли хвилинну стрілку годинника, Біг-Бен почав запізнюватись на чотири з половиною хвилини;
- 1953 — Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно подолала на яхті Атлантичний океан;
- 1962 — перший український космонавт Павло Попович вирушив у космос;
- 1981 — Презентація першого персонального комп'ютера IBM PC;
- 1985 — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;
- 1988 — Прем'єра фільму Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа" у США;
- 1990 — поблизу міста Лубни встановили Пагорб скорботи — пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;
- 1992 — США, Канада й Мексика уклали договір про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі;
- 1994 — стартував рок-фестиваль "Вудсток '94", присвячений 25-річчю свого попередника;
- 1994 — Прем'єра фільму Олівера Стоуна "Природжені вбивці" у США;
- 1999 — в Україні прийняли рішення зачинити всі витверезники;
- 2004 — з'явилась Вікіпедія білоруською мовою.
- 2010 — у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру за всю історії України + 42°C
ХТО НАРОДИВСЯ 12 СЕРПНЯ
- 1541 — Іпатій Потій, митрополит, український письменник-полеміст, а також один з організаторів Берестейської унії. Він виступав за об'єднання православної і католицької церков.
- 1781 — Роберт Міллз, американський архітектор, який створив Білий дім та монумент Вашингтона;
- 1866 — Хасінто Бенавенте, іспанський драматург "покоління 98 року", лауреат Нобелівської премії.
- 1881 — Сессіль Де Мілль, американський кінорежисер, який заснував кінокомпанію "Парамаунт Пікчерз"
- 1882 — Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, який вигадав автомобільний стартер;
- 1887 — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, один із творців квантової механіки
- 1925 — Норріс і Росс Макуїртер, брати-близнюки, яким спала на думку ідея створити "Книгу рекордів Гіннесса";
- 195 — Джим Бівер, американський актор і режисер (Надприродне)
- 1968 — Пол Такер, клавішник дуету Lighthouse Family;
- 1970 — Корі Вудс, американський співак, учасник хіп-хоп гурту Wu-tang clan;
- 1992 — Кара Делевінь, англійська модель, співачка та акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні прохолодна та похмура погода, то не варто чекати на дощі;
- Якщо зорі можна побачити на світанку, то будуть зливи;
- Якщо сильний вітер, то негода затягнеться;
- Якщо сьогодні падає дощ, то опади затримають на кілька днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна зберігати старі та поламані речі;
- Не можна піддаватись шкідливим спокусам.
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