12 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 серпня, святкують Міжнародний день молоді та День вінілових платівок у США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостолів від 70-и Сили, Силуана, Крискента, Епенета і Андроніка, а також мученика Іоанна Воїна. Саме Іоан з народження був християнином, а потім був змушений відректись від своєї віри та служити імператору Юліану Відступнику, який винищував всіх християн. Насправді ж Іон підпільно усіляко допомагав своїм браттям по вірі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 12 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Павло, Клара, Леонід, Герман, Максим, Іван, Валентин та Анатолій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день молоді

Всесвітній день слонів

День вінілових платівок у США

1099 — хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні.

1658 — у Північній Америці сформували перший поліцейський загін — Рательвахт;

1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;

1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту), щоб дезінфікувати інструменти та руки;

1896 — на річці Клондайк вперше знайшли золото;

1918 — у США заборонили продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 — початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Свою першу гру українці провели проти Туреччини.

1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 — в Лондоні через шпаків, які зайняли хвилинну стрілку годинника, Біг-Бен почав запізнюватись на чотири з половиною хвилини;

1953 — Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно подолала на яхті Атлантичний океан;

1962 — перший український космонавт Павло Попович вирушив у космос;

1981 — Презентація першого персонального комп'ютера IBM PC;

1985 — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;

1988 — Прем'єра фільму Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа" у США;

1990 — поблизу міста Лубни встановили Пагорб скорботи — пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;

1992 — США, Канада й Мексика уклали договір про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі;

1994 — стартував рок-фестиваль "Вудсток '94", присвячений 25-річчю свого попередника;

1994 — Прем'єра фільму Олівера Стоуна "Природжені вбивці" у США;

1999 — в Україні прийняли рішення зачинити всі витверезники;

2004 — з'явилась Вікіпедія білоруською мовою.

2010 — у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру за всю історії України + 42°C

ХТО НАРОДИВСЯ 12 СЕРПНЯ

1541 — Іпатій Потій, митрополит, український письменник-полеміст, а також один з організаторів Берестейської унії. Він виступав за об'єднання православної і католицької церков.

1781 — Роберт Міллз, американський архітектор, який створив Білий дім та монумент Вашингтона;

1866 — Хасінто Бенавенте, іспанський драматург "покоління 98 року", лауреат Нобелівської премії.

1881 — Сессіль Де Мілль, американський кінорежисер, який заснував кінокомпанію "Парамаунт Пікчерз"

1882 — Вінсент Бендікс, американський винахідник і промисловець, який вигадав автомобільний стартер;

1887 — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, один із творців квантової механіки

1925 — Норріс і Росс Макуїртер, брати-близнюки, яким спала на думку ідея створити "Книгу рекордів Гіннесса";

195 — Джим Бівер, американський актор і режисер (Надприродне)

1968 — Пол Такер, клавішник дуету Lighthouse Family;

1970 — Корі Вудс, американський співак, учасник хіп-хоп гурту Wu-tang clan;

1992 — Кара Делевінь, англійська модель, співачка та акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні прохолодна та похмура погода, то не варто чекати на дощі;

Якщо зорі можна побачити на світанку, то будуть зливи;

Якщо сильний вітер, то негода затягнеться;

Якщо сьогодні падає дощ, то опади затримають на кілька днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна зберігати старі та поламані речі;

Не можна піддаватись шкідливим спокусам.

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