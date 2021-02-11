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12 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 лютого – п'ятниця

Сьогодні, 12 лютого, християни відзначають Васильєв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 лютого – Васильєв день. У народі говорили, що в цей день звірі в лісі відзначають весілля, б'ються один з одним, щоб визначити, хто стане "нареченим" для обраниці зі зграї. Саме тому, намагалися в цей день в ліс не ходити, щоб не попастися на очі злим тваринам. Тим більше санний шлях ставав важчим: починали з'являтися проталини на стежках.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Зенон, Іван, Іполит, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1829 – Олександр Пушкін завершив поему Полтава.
  • 1898 – Перша жертва автокатастрофи: Генрі Ліндфільд розбивається в своїй машині.
  • 1918 – У Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.
  • 1924 – Мумію Тутанхамона вийняли з гробниці через 15 місяців після її відкриття.
  • 1924 – Прем'єра Блакитної рапсодії Джорджа Гершвіна.
  • 1936 – У Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.
  • 1939 – Відбулися перші вибори до Сейму Карпатської України.
  • 1946 – Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: No Comments.
  • 1960 – У Києві почав працювати перший український ядерний реактор
  • 1964 – Арешт в Ленінграді поета Йосипа Бродського.
  • 1990 У Душанбе почалося політичне протистояння сил уряду та опозиції, що призвело до громадянської війни.
  • 2010 – Початок великої наступальної операції в Афганістані, найбільшої з початку війни в 2001 році.
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Черчилль

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛЮТОГО

  • 41 – Тиберій Клавдій Цезар Британіка, син римського імператора Клавдія.
  • 1732 – Джордж Вашингтон, відомий американський державний діяч, перший президент США.
  • 1809 – Авраам Лінкольн, 16-й президент США (1861-1865), перший президент від республіканської партії, визволитель американських рабів.
  • 1809 - Чарльз Роберт Дарвін, англійський вчений, який створив сучасну теорію еволюції і запропонував разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи природного відбору
  • 1572 – Джон Донн, англійський поет, найбільший представник метафізичного напрямку.
  • 1637 – Ян Сваммердам, голландський фізіолог, який відкрив червоні кров'яні тіла
  • 1884 – Наталія Полонська-Василенко, український історик
  • 1918 – Джуліус Швінгера, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат
  • 1939 – Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда)
  • 1980 – Крістіна Річчі, американська актриса

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Дарвін

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ті люди, які посварилися, повинні обов'язково помиритися, інакше так і будуть весь рік ворогувати.
  • Якщо за двері виставити старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжностей в сім'ї на майбутній рік.
  • Чоловікам варто попрацювати у дворі: робота буде вдало складатися.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна прати, прясти пряжу і в'язати: це погана прикмета.
  • Не можна ревнувати і злитися в цей день: погана прикмета.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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