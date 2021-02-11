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12 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 лютого, християни відзначають Васильєв день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
12 лютого – Васильєв день. У народі говорили, що в цей день звірі в лісі відзначають весілля, б'ються один з одним, щоб визначити, хто стане "нареченим" для обраниці зі зграї. Саме тому, намагалися в цей день в ліс не ходити, щоб не попастися на очі злим тваринам. Тим більше санний шлях ставав важчим: починали з'являтися проталини на стежках.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 12 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Григорій, Зенон, Іван, Іполит, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1829 – Олександр Пушкін завершив поему Полтава.
- 1898 – Перша жертва автокатастрофи: Генрі Ліндфільд розбивається в своїй машині.
- 1918 – У Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави.
- 1924 – Мумію Тутанхамона вийняли з гробниці через 15 місяців після її відкриття.
- 1924 – Прем'єра Блакитної рапсодії Джорджа Гершвіна.
- 1936 – У Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.
- 1939 – Відбулися перші вибори до Сейму Карпатської України.
- 1946 – Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків: No Comments.
- 1960 – У Києві почав працювати перший український ядерний реактор
- 1964 – Арешт в Ленінграді поета Йосипа Бродського.
- 1990 – У Душанбе почалося політичне протистояння сил уряду та опозиції, що призвело до громадянської війни.
- 2010 – Початок великої наступальної операції в Афганістані, найбільшої з початку війни в 2001 році.
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛЮТОГО
- 41 – Тиберій Клавдій Цезар Британіка, син римського імператора Клавдія.
- 1732 – Джордж Вашингтон, відомий американський державний діяч, перший президент США.
- 1809 – Авраам Лінкольн, 16-й президент США (1861-1865), перший президент від республіканської партії, визволитель американських рабів.
- 1809 - Чарльз Роберт Дарвін, англійський вчений, який створив сучасну теорію еволюції і запропонував разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи природного відбору
- 1572 – Джон Донн, англійський поет, найбільший представник метафізичного напрямку.
- 1637 – Ян Сваммердам, голландський фізіолог, який відкрив червоні кров'яні тіла
- 1884 – Наталія Полонська-Василенко, український історик
- 1918 – Джуліус Швінгера, американський фізик-теоретик, один із засновників квантової електродинаміки, Нобелівський лауреат
- 1939 – Джо Дон Бейкер, американський кіноактор (знімався у фільмах про Дж. Бонда)
- 1980 – Крістіна Річчі, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ті люди, які посварилися, повинні обов'язково помиритися, інакше так і будуть весь рік ворогувати.
- Якщо за двері виставити старе взуття, можна уникнути сварок і розбіжностей в сім'ї на майбутній рік.
- Чоловікам варто попрацювати у дворі: робота буде вдало складатися.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна прати, прясти пряжу і в'язати: це погана прикмета.
- Не можна ревнувати і злитися в цей день: погана прикмета.
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