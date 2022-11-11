На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
12 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 258
Сьогодні, 12 листопада, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією та День фахівця з безпеки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 12 листопада, вшановувалися Зіновій та Зіновія, які вважалися покровителями мисливців та рибалок. На Зіновія обов'язково влаштовувалося полювання, під час якого треба було спіймати хоча б одного звіра, якого називали іменинним.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 12 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анастасія, Артем, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Семен, Степан, Терентій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з пневмонією
- 1772 – Крим отримав незалежність від Османської імперії
- 1871 – в Одесі на спектаклі Сватання на Гончарівці за п'єсою Квітки-Основ'яненка дебютував молодий актор Марко Лукич Кропивницький
- 1893 – в американській газеті "San Francisco Morning Call" опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта під назвою "Тайфун біля берегів Японії"
- 1918 – Павло Скоропадський, тодішній гетьман Української держави, підписав закон щодо створення автокефалії Української Православної Церкви (УАПЦ)
- 1918 – Європейська країна Австрія була проголошена республікою
- 1925 – створення "Ліги Українських Націоналістів"
- 1944 – Чотирнадцята Галицька добровольча дивізія СС перейменована на чотирнадцяту Військову гренадерську дивізію СС
- 1967 – Відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців
- 1981 – Повторення успіху: американський космічний корабель (шатл) під назвою "Колумбія" став першим космічним кораблем, який здійснив політ вдруге
- 1981 – Успішно закінчився перший переліт через Тихий океан на повітряній кулі
- 1992 – з 23:00 було припинено грошовий обіг рубля як валюти України
ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИСТОПАДА
- 1840 – народився Огюст Роден, французький скульптор-імпресіоніст
- 1908 – народився Дмитро Чепурний, український драматург та поет
- 1929 – народився Зіновій Красівський, видатна особистість в українській історії та юриспруденції
- 1935 – народилася Людмила Гурченко, народна артистка СРСР, актриса та композитор
- 1936 – народився Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач
- 1941 – Юрій Некрасов, український кінорежисер, член спілки кінематографістів України
- 1944 – Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант, поет
- 1929 – Грейс Келлі, американська актриса, княгиня Монако
- 1980 – Райан Гослінг, канадський актор та музикант
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- якщо не зловити іменинного звіра, полювання весь рік буде невдалим
- синиці прилетіли до будинку цілою зграйкою – до швидких холодів
- якщо синиці посвистують – до ясного дня
- якщо птахи пищать – буде морозно
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не можна ображати птахів
- день не можна проводити безцільно, лежачи в ліжку
- не можна йти на невиправданий ризик
- якщо ви плануєте припинити шлюб, краще вибрати інший день
Читайте також: Чим замінити яйця у випічці: 5 порад знаменитого шеф-кухаря
-
09:31Momento mori: Фіолет записав пісню-нагадування про циклічність і страх втрати найближчих
-
08:317 дієвих порад для водіїв: як не заснути за кермом
- 11 листопада
-
20:33KOLA і Вишебаба презентувала пісню "Доньці" на популярний вірш військового
-
19:29Клопотенко показав, як приготувати білі мариновані гриби: рецепт найкращої закуски
-
18:28Пивоваров і NK показали красу природу і дух свободи у пісні "Там у тополі" на вірші Тичини
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:31Погода в Україні 12 листопада: синоптик попередила про останні теплі дні
-
16:31Шевченківська премія 2023: відомі імена номінантів
-
16:00Як зекономити максимум на покупках на Чорну п'ятницю
-
15:2612 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:34Інтерв'ю з SOWA: про музику не поза політикою, благодійні концерти та акцію для дітей
-
13:31Чи варто використовувати оксолінову мазь при застуді: відповідь експертів
-
12:32У Великобританії встановили першу посмертну статую королеві Єлизаветі II (ФОТО)
-
11:35Радіодиктант національної єдності 2022: з'явився текст "Твій дім"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:31Співак GREMO презентував пісню про "Мрію" та віру в перемогу, яка живе у серці українців
-
09:29Ектор Хіменес-Браво приготував скрембл-авокадо тост: рецепт сніданку від шеф-кухаря
-
08:30Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
- 10 листопада
-
20:34Як скоротити споживання алкоголю: 5 порад від МОЗ
-
19:32"Коза Ностра. Мама їде": трейлер україно-італійської комедії, яка буде у кіно з 1 грудня
-
18:26Чим замінити яйця у випічці: 5 порад знаменитого шеф-кухаря
-
17:28Три українські фільми номінували на нагороду Європейської кіноакадемії
-
16:26Лелеки: музична прем'єра від MamaRika і YAKTAK про тих, хто змушений покидати свій дім
-
15:3011 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:31"Було страшно… До нас заїжджали російські танки": Надія про евакуацію з Чернігівщини
- 11 листопада
-
18:28Пивоваров і NK показали красу природу і дух свободи у пісні "Там у тополі" на вірші Тичини
-
14:34Інтерв'ю з SOWA: про музику не поза політикою, благодійні концерти та акцію для дітей
-
10:31Співак GREMO презентував пісню про "Мрію" та віру в перемогу, яка живе у серці українців
- 10 листопада
-
18:26Чим замінити яйця у випічці: 5 порад знаменитого шеф-кухаря
-
14:31"Було страшно… До нас заїжджали російські танки": Надія про евакуацію з Чернігівщини
-
10:35Гурт ТНМК і Фагот випустили актуальний кліп на свій давній трек "Моя зброя"
- 09 листопада
-
19:32У жовтні українці ввезли понад 1500 електрокарів: ось ТОП 5 найпопулярніших авто
-
15:27Інтерв'ю з PANCHYSHYN: про музику під час війни, збори для ЗСУ та новий мистецький проєкт
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати бананове печиво з шоколадом: швидкий рецепт за 20 хв
- 08 листопада
-
19:28Вибори по-тайванськи: місцевий політик перетворив свою рекламу на мем
-
15:29Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 07 листопада
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
10:54У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго
- 05 листопада
-
17:56"Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
-
12:56Перші вихідні листопада стануть особливими для цих 5 знаків Зодіаку
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян