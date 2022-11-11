12 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 листопада, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією та День фахівця з безпеки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 12 листопада, вшановувалися Зіновій та Зіновія, які вважалися покровителями мисливців та рибалок. На Зіновія обов'язково влаштовувалося полювання, під час якого треба було спіймати хоча б одного звіра, якого називали іменинним.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 12 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анастасія, Артем, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Семен, Степан, Терентій, Юліан.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з пневмонією

1772 – Крим отримав незалежність від Османської імперії

1871 – в Одесі на спектаклі Сватання на Гончарівці за п'єсою Квітки-Основ'яненка дебютував молодий актор Марко Лукич Кропивницький

1893 – в американській газеті "San Francisco Morning Call" опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта під назвою "Тайфун біля берегів Японії"

1918 – Павло Скоропадський, тодішній гетьман Української держави, підписав закон щодо створення автокефалії Української Православної Церкви (УАПЦ)

1918 – Європейська країна Австрія була проголошена республікою

1925 – створення "Ліги Українських Націоналістів"

1944 – Чотирнадцята Галицька добровольча дивізія СС перейменована на чотирнадцяту Військову гренадерську дивізію СС

1967 – Відбувся Перший Світовий Конгрес вільних українців

1981 – Повторення успіху: американський космічний корабель (шатл) під назвою "Колумбія" став першим космічним кораблем, який здійснив політ вдруге

1981 – Успішно закінчився перший переліт через Тихий океан на повітряній кулі

1992 – з 23:00 було припинено грошовий обіг рубля як валюти України

Перший переліт через Тихий океан на повітряній кулі

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИСТОПАДА

1840 – народився Огюст Роден, французький скульптор-імпресіоніст

1908 – народився Дмитро Чепурний, український драматург та поет

1929 – народився Зіновій Красівський, видатна особистість в українській історії та юриспруденції

1935 – народилася Людмила Гурченко, народна артистка СРСР, актриса та композитор

1936 – народився Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач

1941 – Юрій Некрасов, український кінорежисер, член спілки кінематографістів України

1944 – Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант, поет

1929 – Грейс Келлі, американська актриса, княгиня Монако

1980 – Райан Гослінг, канадський актор та музикант

Зіновій Красівський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

якщо не зловити іменинного звіра, полювання весь рік буде невдалим

синиці прилетіли до будинку цілою зграйкою – до швидких холодів

якщо синиці посвистують – до ясного дня

якщо птахи пищать – буде морозно

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

не можна ображати птахів

день не можна проводити безцільно, лежачи в ліжку

не можна йти на невиправданий ризик

якщо ви плануєте припинити шлюб, краще вибрати інший день

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