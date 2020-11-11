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12 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 листопада – четвер

Сьогодні, 12 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією, а віряни вшановують пам'ять Йосафата Кунцевича. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Йосафата Кунцевича.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 12 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, а також Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з пневмонією
  • Міжнародний день ергономіки
  • Міжнародний день якості
  • 1648 – по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.
  • 1871 – в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п'єсою Квітки-Основ'яненка "Сватання на Гончарівці").
  • 1893 – В газеті "San Francisco Morning Call" опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) "Тайфун біля берегів Японії".
  • 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви
  • 1918 – Австрія була проголошена республікою
  • 1922 – відкрили Київську картинну галерею
  • 1925 – створена "Леґія українських націоналістів" на з'їзді представників Українського Національного об'єднання та Союзу Визволення України у Празі
  • 1940 – розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП(б) В'ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань.
  • 1944 – 14-та Галицька добровольча дивізія зброї СС «Галичина» перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську)
  • 1967 – у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців.
  • 1992 – починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
  • 2001 – на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні "Курськ".
  • 2009 – в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси.
  • 2014 – цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова – Герасименко) було спущено космічний апарат.
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ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИСТОПАДА

  • 1808 — Осип Бодянський, письменник, етнограф, дослідник і видавець стародавніх слов'янських історичних праць.
  • 1840 — Огюст Роден, французький скульптор-імпресіоніст ("Мислитель", "Поцілунок", "Бальзак").
  • 1885 – Михайло Ситенко, український хірург-ортопед, травматолог, ім'я якого носить Український науково-дослідний інститут ортопедії та травматології у Харкові.
  • 1905 – Іван Крушельницький, український поет, драматург, син Антіна Крушельницького.
  • 1908 – Дмитро Чепурний, поет, драматург, репресований († 1944).
  • 1923 – Лоріо, німецький комік, актор, письменник-гуморист († 2011).
  • 1929 – Зеновій Красівський, український громадсько-політичний діяч, дисидент, політв'язень, поет.
  • 1929 – Грейс Келлі, американська акторка, з 1956 дружина князя Монако Реньє III.
  • 1936 – Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач.
  • 1941 – Юрій Некрасов, український кінорежисер.
  • 1944 – Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет.
  • 1972 – Ольга Стражева, українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

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Актриса Грейс Келлі / Фото gettyimages

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
  • Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
  • Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
  • Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
  • Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
  • Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
  • Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
  • Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.
  • Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
  • Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто цього дня порушувати обіцянку;
  • Не слід на самоті гуляти в лісі, аби не заблукати нині;
  • Не можна сьогодні витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, а також кривдити звірів і птахів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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